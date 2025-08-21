జూనియర్ ఎన్టీఆర్పై కామెంట్లు- దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్పై చంద్రబాబు సీరియస్?
ఏపీ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అనంతపురం అర్బన్ ఎమ్మెల్యే దగ్గుబాటి వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ను కలిశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా వివాదం సృష్టించిన ప్రసాద్ చేసిన అనవసర వ్యాఖ్యలపై టీడీపీ అధినేత ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసినట్లు సమాచారం. జూనియర్ ఎన్టీఆర్ను అవమానించినట్లు దగ్గుబాటి ఫోన్ కాల్కు సంబంధించిన ఆడియో క్లిప్ వైరల్గా మారింది. ఈ రికార్డింగ్లో, వెంకటేశ్వర ప్రసాద్ అనంతపురంలో ఎన్టీఆర్ నటించిన వార్ 2 విడుదలను నిలిపివేయాలని చర్చిస్తున్నట్లు వినికిడి. ఈ లీక్ కారణంగా నిరసనలు వ్యక్తమయ్యాయి.
ఎన్టీఆర్ అభిమానులు ప్రసాద్ ఫ్లెక్సీలను చింపివేశారు. అభిమానులు బహిరంగ క్షమాపణ చెప్పాలని డిమాండ్ చేయడంతో అనంతపురంలో పరిస్థితి ఉద్రిక్తంగా మారింది. అయితే, ఎమ్మెల్యే అలాంటి ప్రకటనలు చేయడాన్ని ఖండించారు. ఇది రాజకీయ కుట్ర అని పేర్కొన్నారు. పార్టీలో తన ప్రభావంతో అసంతృప్తి చెందిన ప్రత్యర్థులు ఆడియోను లీక్ చేశారని ఆయన ఆరోపించారు.
ఇంకా ఈ ఘటనపై దగ్గుబాటి ప్రసాద్ అనంతపురం సూపరింటెండెంట్కు కూడా ఫిర్యాదు చేశారు. కానీ సీఎం చంద్రబాబు ఈ వివాదంపై తీవ్ర అసంతృప్తి వ్యక్తం చేశారు. ఈ విషయం రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల్లో సంచలనం సృష్టించడంతో చంద్రబాబు.. దగ్గుబాటి ప్రసాద్ వ్యాఖ్యల పట్ల సీరియస్గా వున్నట్లు తెలుస్తోంది.