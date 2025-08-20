HUDCO: అమరావతిలో ప్రపంచ స్థాయి కన్వెన్షన్ సెంటర్.. హడ్కో ఏర్పాటు
ఆంధ్రప్రదేశ్లో అమరావతి రాజధాని ప్రాంతం ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకుంటోంది. కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తాజా ప్రకటనను పరిశీలిస్తే కూడా ఇదే అర్థం అవుతుంది. కేంద్ర గృహనిర్మాణ- పట్టణాభివృద్ధి సంస్థ (HUDCO) అమరావతిలో 10 ఎకరాలను సేకరించిందని, సామాజిక మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టులను ప్రారంభిస్తుందని కేంద్ర మంత్రి ధృవీకరించారు.
హడ్కో అమరావతిలో ప్రపంచ స్థాయి కన్వెన్షన్ సెంటర్ను ఏర్పాటు చేస్తుందని, సంబంధిత ఒప్పందాలు ఇప్పటికే జరిగాయని ప్రాథమిక సమాచారం. న్యూఢిల్లీలోని ఇండియా హాబిటాట్ సెంటర్ తరహాలో అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ అత్యాధునిక కేంద్రం, హడ్కో కార్యాలయాలకు ప్రపంచ స్థాయి సౌకర్యాలు, గృహనిర్మాణం - పట్టణాభివృద్ధిలో శిక్షణను కలిగి ఉంటుంది. జాతీయ - అంతర్జాతీయ అభివృద్ధి సంస్థలకు ఆర్థిక కేంద్రంగా పనిచేస్తుంది.
ఇందులో గ్రీన్ ఆట్రియం, కన్వెన్షన్ హాళ్లు, అతిథి గదులు, వినోద సౌకర్యాలు - క్లబ్ ప్రాంతాలు కూడా ఉంటాయి. ఇది HUDCO, APCRDA రెండింటికీ ప్రయోజనకరంగా ఉంటుంది. ఇది పూర్తయిన తర్వాత, ఆర్థిక వ్యవస్థను పెంచడానికి, పెట్టుబడులను ఆకర్షించడానికి, ప్రపంచ స్థాయి కార్యక్రమాలకు అమరావతిని కేంద్రంగా మ్యాప్లో ఉంచడానికి ఇది నాడీ కేంద్రంగా ఉపయోగపడుతుంది.