Pawan Kalyan!: పవన్ కళ్యాణ్ తో పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీ చిత్రం !
పవర్స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ తాజాగా ఉస్తాద్ భగత్ సింగ్ సినిమా చేస్తున్నారు. ఇటీవలే హైదరాబాద్ లో షూటింగ్ జరిగింది. రాజకీయ పనుల్లో టైం కేటాయిస్తూ షూటింగ్ చేస్తున్నారు. కాగా, పరిశ్రమ నివేదికల ప్రకారం, మరో సినిమా చేయనున్నాడని తెలిస్తోంది. ఇందుకోసం పీపుల్ మీడియా ఫ్యాక్టరీతో చర్చలు జరుపుతున్నారు. దీని ప్రకారం, పవన్ కళ్యాణ్ క్రియేటివ్ వర్క్స్ ఈ సహకారంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తుంది, పవన్ కళ్యాణ్ యొక్క అపారమైన క్రేజ్ మరియు అధిక-విలువ, VFX-ఆధారిత, పెద్ద-ఫార్మాట్ ప్రొడక్షన్లలో PMF యొక్క స్థిరపడిన నైపుణ్యాన్ని కలిపిస్తుంది.
మిరాయ్ సినిమా టైములో పవన్ కళ్యాణ్ తో సినిమా చేసే ఆలోచనలు ఉన్నట్లు టి.జే. విశ్వ ప్రసాద్ తెలియజేసారు. అది ఇప్పుడు లైన్ లో కి వస్తున్నది అని తెలుస్తోంది. విశ్లేషకులు దీనిని అధిక పునరావృత విలువతో ఈవెంట్-స్కేల్ సినిమాను స్థిరంగా అందించడానికి ఒక వ్యూహాత్మక చర్యగా భావిస్తున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టులు ఫ్రాంచైజ్ అభివృద్ధి మరియు గ్లోబల్ రోల్ అవుట్ కోసం రూపొందించబడతాయని భావిస్తున్నారు, ఇది ప్రస్తుత మార్కెట్ ట్రెండ్ను దృష్టిలో ఉంచుకుని, పెద్ద స్కేల్ ద్వారా ఆధారితంగా రుపొందనున్నట్లు సమాచారం. ఇంకా ప్రకటన వెలువడనప్పటికీ, ఈ సహకారం టాలీవుడ్ రాబోయే ప్రపంచ వృద్ధి దశలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన నిర్మాణ సంబంధాలలో ఒకటిగా ఉంటుందని భావిస్తున్నారు.