సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025
Written By ఠాగూర్
సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025 (17:02 IST)

తల్లి కళ్ళెదుటే ఇంటర్ విద్యార్థినిని గొంతు కోసి చంపేశాడు...

knife
హైదరాబాద్ నగరంలో దారుణం జరిగింది. నగరంలోని వారాసిగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో 17 యేళ్ల ఇంటర్ విద్యార్థిని దారుణ హత్యకుగురైంది. మేనమామ వరుసయ్యే యువకుడు.. ఆ యువతి తల్లి కళ్లముందే కత్తితో ఆమె గొంతుకోసి హత్య చేశాడు. ఈ దారుణానికి పాల్పడిన యువకుడు.. ఘటనాస్థలిలోనే కత్తి, తన మొబైల్ ఫోన్ వదిలేసి పారిపోయాడు. దీనిపై సమాచారం అందుకున్న వారాసిగూడ పోలీసులు ఘటనాస్థలానికి చేరుకుని మృతదేహాన్ని పరిశీలించారు. క్లూస్ టీమ్, పోలీసులు వివరాలు సేకరించి, పరారీలో ఉన్న యువకుడు కోసం గాలిస్తున్నారు. అలాగే, ఈ హత్యకు గల కారణాలపై ఆరా తీస్తున్నారు. 
 
రోడ్డుకు అడ్డంగా బైకులు పార్క్ చేశారు.. తీయమన్నందుకు డ్రైవర్ గొంతు కోశారు... 
 
నెల్లూరు జిల్లా కేంద్రంలోని నక్కలోళ్ళ సెంటరులో పట్టపగలు దారుణం జరిగింది. కొందరు యువకులు మద్యం మత్తులో తమ బైకులను అడ్డుంగా పెట్టారు. వాటిని తీయాలని సిటీ బస్సు డ్రైవర్ కోరాడు. దీంతో ఆగ్రహించిన ఆ యువకులు.. డ్రైవరుతో వాగ్వాదానికి దిగారు. దీంతో కండక్టర్ కల్పించుకుని యువకులకు నచ్చజెప్పే ప్రయత్నం చేయడంతో పాటు డ్రైవర్‌కు అండగా నిలిచాడు. దీంతో మరింతగా రెచ్చిపోయిన పోకిరీలు బ్లెడుతో డ్రైవర్, కండక్టర్‌లపై దాడి చేశారు. ఆ తర్వాత బ్లేడుతో డ్రైవర్ గొంతుకోసి పారిపోయారు. దీన్ని గమనించిన స్థానికులు ప్రాణాపాయస్థితిలో ఉన్న డ్రైవర్‌ను సమీపంలోని ఆస్పత్రికి తరలించారు. 
 
ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే, ఏపీఎస్ ఆర్టీసీ బస్సు సిటీ సర్వీసు గాంధీబొమ్మ నుండి బోసుబొమ్మ వైపు వెళ్తుండగా, కొంతమంది యువకులు మద్యం మత్తులో తమ ద్విచక్ర వాహనాలను రోడ్డుకు అడ్డంగా నిలిపారు. వాటిని తొలగించాలని డ్రైవర్ మన్సూర్ హారన్ కొట్టినా వారు ఏ మాత్రం పట్టించుకోకుండా దుర్భాషలాడారు.
 
దీంతో బస్సు దిగిన డ్రైవర్‌కు, యువకులకు మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ క్రమంలో డ్రైవర్ మన్సూర్ ఒక ద్విచక్ర వాహనం యొక్క తాళం తీసుకుని బస్సును ముందుకు పోనిచ్చారు. ఆగ్రహంతో రగిలిపోయిన యువకులు మరో ద్విచక్ర వాహనంపై బస్సును వెంబడించి బోసుబొమ్మ వద్ద అడ్డగించారు. అనంతరం బస్సులోకి చొరబడి డ్రైవర్ మన్సూర్, కండక్టర్ సలాంపై బ్లేడ్లతో విచక్షణారహితంగా దాడి చేసి అక్కడి నుంచి పరారయ్యారు.
 
గాయపడిన ఇద్దరినీ స్థానికులు చికిత్స నిమిత్తం ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి (జీజీహెచ్) తరలించారు. సమాచారం అందుకున్న సంతపేట ఇన్‌స్పెక్టర్ సోమయ్య వెంటనే సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. సాంకేతిక ఆధారాలతో నిందితులను నగరానికి చెందిన మదన్, అతని స్నేహితులుగా గుర్తించి, వారి కోసం గాలింపు చర్యలు చేపట్టారు. 

అఖండ-2 మూవీ విడుదలపై సందిగ్ధత

అఖండ-2 మూవీ విడుదలపై సందిగ్ధతనందమూరి బాలకృష్ణ, బోయపాటి శ్రీను కాంబినేషన్‌లో రూపుదిద్దుకున్న అఖండ-2 చిత్రం విడుదల తేదీపై ఇంకా సందిగ్ధత కొనసాగుతోంది. నిజానికి ఈ చిత్రం ఈ నెల 5వ తేదీన విడుదల కావాల్సివుండగా, ఆర్థిక సమస్యల్లో చిక్కుకుంది. దీంతో ఈ చిత్రం విడుదలపై మద్రాస్ హైకోర్టు స్టే విధించింది. దీంతో సినిమా విడుదలను నిలిపివేశారు.

ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత నిర్దోషిగా బయటపడిన మలయాళ స్టార్ హీరో దిలీప్

ఎనిమిదేళ్ల తర్వాత నిర్దోషిగా బయటపడిన మలయాళ స్టార్ హీరో దిలీప్దక్షిణ భారత సినిమాకు సంబంధించిన అత్యంత వివాదాస్పద సంఘటనలు, కోర్టు కేసుల్లో ఒకటి 2017లో మలయాళ స్టార్ హీరో దిలీప్‌పై నమోదైన అత్యాచార కేసు. అతను సామూహిక అత్యాచారంలో పాల్గొన్నాడని, ఒక మహిళా నటిని శారీరకంగా, మానసికంగా అవమానించాడని, ఆరోపణలు వున్నాయి. ఈ కేసులో క్రిమినల్ కేసు విచారణ గత ఎనిమిది సంవత్సరాలుగా కొనసాగుతోంది. ఈ కేసుపై సోమవారం ఉదయం తుది తీర్పు వచ్చింది. 2017లో మరో మలయాళీ నటి దాఖలు చేసిన అత్యాచారం ఆరోపణ, శారీరక వేధింపులతో సహా అతనిపై నమోదైన ఆరు అభియోగాల నుండి దిలీప్‌ను నిర్దోషిగా ప్రకటిస్తూ కోర్టు తీర్పు ఇచ్చింది.

డాక్టర్ రాజశేఖర్ కాలికి గాయం.. కొన్ని వారాల పాటు విశ్రాంతి అవసరం

డాక్టర్ రాజశేఖర్ కాలికి గాయం.. కొన్ని వారాల పాటు విశ్రాంతి అవసరంచాలాకాలం విరామం తర్వాత ఇటీవలే తిరిగి నటనలోకి వచ్చిన సీనియర్ నటుడు డాక్టర్ రాజశేఖర్ కాలికి గాయమైనట్లు సమాచారం. షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన దురదృష్టకర సంఘటనలో నటుడి చీలమండలో బహుళ పగుళ్లు ఏర్పడ్డాయని, ఆ తర్వాత శస్త్రచికిత్స చేయించుకున్నారని వర్గాలు తెలిపాయి. స్వయంగా డాక్టర్ కావడంతో, డాక్టర్ రాజశేఖర్ రెండు గంటల పాటు జరిగిన ఈ ప్రక్రియలో ఆర్థోపెడిక్ బృందంతో సహకరించారని చెబుతారు. ఆయన కోలుకుంటున్నారని.. గాయపడిన కాలు కొన్ని వారాల పాటు కదలకుండా ఉండాలని వైద్యులు తెలిపారు.

Prerna Arora: హిందీ లోనే కాక దక్షినాది లో కూడా ఆదరణ పొందుతున్న ప్రేరణ అరోరా

Prerna Arora: హిందీ లోనే కాక దక్షినాది లో కూడా ఆదరణ పొందుతున్న ప్రేరణ అరోరాభారతీయ చిత్ర నిర్మాత, దర్శకురాలు ప్రేరణ అరోరా. రుస్తుం, టాయిలెట్: ఏక్ ప్రేమ్ కథ వంటి భిన్నమైన సినిమాలు నిర్మించి అందరినీ ఆకట్టుకున్నారు. వీరేందర్ అరోరా కుమార్తె అయిన ఈమె తెలుగులో జటాధరా అనే సినిమాను నిర్మించారు. ఇంకా పలు సినిమాలు నిర్నిచే ఆలోచనలో ఉన్న ప్రేరణ అరోరా గారి జన్మ్నదినం నేడు. ఈ సందర్భంగా పలువురు ఆమెకు విషెస్ తెలయజేసారు.

Kiran Abbavaram: చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమా కంటెంట్ పై కాన్ఫిడెంట్ : కిరణ్ అబ్బవరం

Kiran Abbavaram: చెన్నై లవ్ స్టోరీ సినిమా కంటెంట్ పై కాన్ఫిడెంట్ : కిరణ్ అబ్బవరంహీరో కిరణ్ అబ్బవరం రీసెంట్ గా "కె ర్యాంప్"తో సక్సెస్ అందుకుని ఉత్సాహంలో ఉన్నాడు. ఆ సక్సెస్ ను తన కొత్త సినిమా "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" కంటిన్యూ చేస్తుందనే కాన్ఫిడెన్స్ ఆయనలో కనిపిస్తోంది. సరికొత్త ప్రేమ కథగా రూపొందుతున్న ఈ సినిమా శరవేగంగా షూటింగ్ జరుపుకుంటోంది. తాజాగా మేజర్ షెడ్యూల్ కంప్లీట్ చేశారు. ఈ సందర్భంగా కిరణ్ అబ్బవరం మూవీ ఔట్ పుట్ మ్యాజికల్ గా వచ్చిందంటూ సోషల్ మీడియా పోస్ట్ చేశారు. "చెన్నై లవ్ స్టోరీ" సక్సెస్ పై ఈ యంగ్ హీరో పూర్తి నమ్మకంతో ఉన్నట్లు తెలుస్తోంది.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?

Black Salt: నల్ల ఉప్పును తీసుకుంటే మహిళలకు ఏంటి లాభం?నల్ల ఉప్పులో అధిక బరువును తగ్గిస్తుంది. బరువు తగ్గాలనుకునేవారు తెల్ల ఉప్పు బదులుగా నల్ల ఉప్పు వాడడం మంచిది. దీంతో కడుపు ఉబ్బరాన్ని తగ్గించి బరువు పెరగకుండా చూస్తుంది. నల్ల ఉప్పులో సోడియం క్లోరైడ్ ఉంటుంది. నల్ల ఉప్పులోని ఖనిజాలు యాంటీ బ్యాక్టీరియల్ ఏజెంట్స్‌గా కూడా పనిచేస్తాయి. అనేక వ్యాధుల నుండి కాపాడతాయి. ఇది జీవక్రియని పెంచి, జీర్ణక్రియని మెరుగ్గా మారుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

భార్యాభర్తల కోసం ఈ చిట్కాలు..

భార్యాభర్తల కోసం ఈ చిట్కాలు..ఆలుమగల సంబంధాలు బలపడాలంటే.. ఈ చిట్కాలు పాటించాలి అంటున్నారు సైకలాజిస్టులు. దంపతుల్లో ముఖ్యంగా రాజీపడే ధోరణి వుండాలి. ఒకరి కోసం ఇంకొరు మెట్టు దిగాలి. పట్టుదల, మొండితనం వుండకూడదు. భార్యాభర్తలు చాలామంది గొడవ పడుతున్నప్పుడు పెద్దగా అరుస్తుంటారు. అర్థం పర్థం లేని మాటలు అనేస్తారు. అలాకాకుండా ఉండాలంటే గొడవ సమయంలో దంపతుల్లో ఒకరు సైలెంట్​గా ఉండాలని, దీని వల్ల ఎదుటివారికి కోపం కంట్రోల్ అవుతుందని సైకలాజిస్టులు సూచిస్తున్నారు.
