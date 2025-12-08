Donald Trump: హైదరాబాద్ రోడ్డుకు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరు
ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ప్రతిష్టాత్మక ఫ్యూచర్ సిటీలో ప్రతిష్టాత్మకమైన తెలంగాణ రైజింగ్ గ్లోబల్ సమ్మిట్ జరగనున్న నేపథ్యంలో, హైదరాబాద్లోని అమెరికా కాన్సులేట్ కార్యాలయానికి వెళ్లే రహదారికి అమెరికా అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ పేరు పెట్టాలని ప్రభుత్వం ప్రతిపాదించింది. ఈ చర్యకు ఆమోదం లభిస్తే, ఖచ్చితంగా ప్రపంచ దృష్టిని ఆకర్షించే అవకాశం ఉంది.
ప్రయాణికులకు ప్రేరణగా వ్యవహరించే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ప్రభావవంతమైన వ్యక్తులకు తగిన నివాళి అర్పించడానికి నగరం బ్రాండ్ ఇమేజ్ను ప్రపంచ గుర్తింపు వైపు మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి హైదరాబాద్ అంతటా ఉన్న వివిధ ప్రముఖ ప్రదేశాలకు ప్రత్యేకమైన పేర్లను తీసుకురావాలని తమ ప్రభుత్వం ఆలోచిస్తోందని రేవంత్ రెడ్డి ప్రకటించారు.
ప్రఖ్యాత వ్యక్తులకే కాకుండా, గూగుల్, విప్రో, మైక్రోసాఫ్ట్ వంటి ప్రపంచ సంస్థల వైపు కూడా నామకరణ కార్యక్రమాన్ని విస్తరించాలని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ప్రణాళికలు వేస్తోంది. గూగుల్ స్ట్రీట్, విప్రో జంక్షన్, మైక్రోసాఫ్ట్ రోడ్ వంటి ఆకర్షణీయమైన పేర్లను ఇప్పటికే ప్రతిపాదించారు.