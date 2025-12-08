సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025
Written By దేవి
Last Updated : సోమవారం, 8 డిశెంబరు 2025 (08:21 IST)

Drishyam 3: దృశ్యం 3 వంటి కథలు ముగియవు - పనోరమా స్టూడియోస్, పెన్ స్టూడియోస్‌

Mohanlal, Jeethu Joseph, Abhishek Pathak, Jayantilal Gada
పనోరమా స్టూడియోస్ పెన్ స్టూడియోస్‌తో కలిసి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మలయాళ చిత్రం దృశ్యం 3 యొక్క ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ & డిజిటల్ హక్కులను పొందింది. జీతు జోసెఫ్ రచన మరియు దర్శకత్వం వహించిన మరియు దిగ్గజ నటుడు మోహన్‌లాల్ నేతృత్వంలోని ఈ చిత్రాన్ని ఆంటోనీ పెరుంబవూర్ నేతృత్వంలోని ఆశీర్వాద్ సినిమాస్ నిర్మించింది.
 
దృశ్యం భారతీయ సినిమాలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మరియు ప్రసిద్ధ సినిమాటిక్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటి. రికార్డు స్థాయిలో బాక్సాఫీస్ మైలురాళ్ళు, అసాధారణ అభిమానుల నిశ్చితార్థం మరియు బహుళ ప్రశంసలు పొందిన రీమేక్‌ల వారసత్వంతో - పనోరమా స్టూడియోస్ నిర్మించిన హిందీ అనుసరణలు, అభిషేక్ పాఠక్ దర్శకత్వం వహించిన దృశ్యం 2తో సహా - ఈ ఫ్రాంచైజ్ సమకాలీన కథా కథనాల యొక్క అత్యంత ఆకర్షణీయమైన మరియు విస్తృతంగా చర్చించబడిన వాటిలో ఒకటిగా ఉంది.
 
పనోరమా స్టూడియోస్ చైర్మన్ కుమార్ మంగత్ పాఠక్ మాట్లాడుతూ, “నాకు దృశ్యం సినిమా కంటే ఎక్కువ. ఇది భారతీయ సినిమాకు పరివర్తన కలిగించే ప్రయాణం. అసలు మలయాళ ఫ్రాంచైజీకి ఈ ప్రపంచవ్యాప్త హక్కులను పొందడం గర్వకారణమైన భావోద్వేగ క్షణం. మా ప్రపంచ పంపిణీ బలంతో, దృశ్యం 3 ని భారతదేశంలోని అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ విడుదలలలో ఒకటిగా మార్చాలని మేము భావిస్తున్నాము.”
 
పెన్ స్టూడియోస్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ జయంతిలాల్ గడా మాట్లాడుతూ, “దృశ్యం 3 తో, అసాధారణమైన భారతీయ కథలను ప్రపంచానికి తీసుకెళ్లాలనే మా లక్ష్యాన్ని మేము కొనసాగిస్తున్నాము. పనోరమా స్టూడియోస్ తో మా భాగస్వామ్యం ఈ దార్శనికతను బలపరుస్తుంది మరియు సినిమా నిజంగా అర్హులైన ప్రపంచ వేదికకు చేరుకుంటుందని నిర్ధారిస్తుంది.”నిర్మాత ఆంటోనీ పెరుంబవూర్ ఇలా అన్నారు, 
 
"జార్జ్ కుట్టి సంవత్సరాలుగా నాతోనే ఉన్నాడు - నా ఆలోచనలలో, ప్రేక్షకుల భావోద్వేగాలలో, మరియు పంక్తుల మధ్య నిశ్శబ్దంలో. అతని వద్దకు తిరిగి రావడం కొత్త రహస్యాలతో పాత స్నేహితుడిని కలిసిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ప్రేక్షకులు అతని ప్రయాణం ఎక్కడికి దారితీస్తుందో చూడటానికి నేను ఉత్సాహంగా ఉన్నాను" అని నటుడు మోహన్ లాల్ పంచుకున్నారు.
 
దర్శకుడు జీతు జోసెఫ్ ఇలా అన్నారు, "దృశ్యం వంటి కథలు ముగియవు - అవి అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ భాగస్వామ్యం కలిసి రావడాన్ని చూడటం ముందుకు సాగడానికి సరైన అడుగుగా అనిపిస్తుంది. ఈ కథకు ప్రపంచ వేదికకు అర్హమైనదని మేము ఎల్లప్పుడూ నమ్ముతున్నాము మరియు ఇప్పుడు, ఈ సహకారంతో, ప్రపంచం చివరకు జార్జ్ కుట్టి తదుపరి చర్యకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది."
 
మలయాళ కథ చెప్పడానికి దాని దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతలో భాగంగా పనోరమా స్టూడియోస్ కేరళలోకి విస్తరించడంతో ఈ ప్రకటన కూడా సరిపోతుంది. స్టూడియో ప్రశంసలు పొందిన ప్రతిభావంతులు మరియు ఉద్భవిస్తున్న చిత్రనిర్మాతలతో చురుకుగా సహకరిస్తోంది, మలయాళ సినిమాను జాతీయ మరియు ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు తీసుకెళ్లాలనే దాని లక్ష్యాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.

పోలీసులే దొంగలుగా మారితే.... దర్యాప్తు నుంచి తప్పించుకునేందుకు....

పోలీసులే దొంగలుగా మారితే.... దర్యాప్తు నుంచి తప్పించుకునేందుకు....సాధారణంగా దొంగతనం చేసే వాళ్లను పట్టుకోవడం పోలీసుల విధి. కానీ, ఇక్కడ పోలీసులే దొంగలుగా మారిపోయారు. ఒక గుర్తు తెలియని శవం దర్యాప్తు కేసు నుంచి తప్పించుకునేందుకు ఈ పాడు పనికి పాల్పడ్డారు. చివరకు నిఘా నేత్రానికి చిక్కారు. క్లిష్టమైన కేసుల్లో దొంగలు, హంతకులను పట్టించే సీసీ కెమెరాలే ఇపుడు కూడా ఈ పోలీసు దొంగలను పట్టించి ఇచ్చాయి. ఈ అమానుష ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని మీరట్‌లో జరిగింది. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

గోవా నైట్ క్లబ్ ఫైర్ .. ఆ తప్పే ప్రాణాలు హరించాయా? మృతుల్లో 20 మంది స్టాఫ్

గోవా నైట్ క్లబ్ ఫైర్ .. ఆ తప్పే ప్రాణాలు హరించాయా? మృతుల్లో 20 మంది స్టాఫ్ప్రముఖ సముద్రతీర పర్యాటక ప్రాంతమైన గోవాలోని ఓ నైట్ క్లబ్‌లో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంలో 25 మంది మృత్యువాతపడ్డారు. ఈ మృతుందరినీ గుర్తించారు. వీరిలో 20 మంది నైట్ క్లబ్ సిబ్బందే కావడం గమనార్హం. అలాగే, మరో ఆరుగురు గాయపడ్డారు. వీరిని ఆస్పత్రిలో చేర్చి చికిత్స అందిస్తున్నారు. కాగా, ఈ ఘటనకు సంబంధించి గోవా ప్రభుత్వం నలుగురు అధికారులను సస్పెండ్ చేసింది.

ఉడుపి క్షేత్రాన్ని సందర్శించిన పవన్ కళ్యాణ్ - ఈ పవిత్ర భూమిలో అడుగుపెట్టడం... (వీడియో)

ఉడుపి క్షేత్రాన్ని సందర్శించిన పవన్ కళ్యాణ్ - ఈ పవిత్ర భూమిలో అడుగుపెట్టడం... (వీడియో)ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ కర్నాటక రాష్ట్రంలోని ప్రముఖ పుణ్యక్షేత్రం ఉడుపిని సందర్శించారు. ఈ పవిత్ర భూమి భారతదేశపు ఆధ్యాత్మిక శక్తి కేంద్రం అని అభివర్ణించారు. శ్రీకృష్ణుడు కొలువై ఉండే ఈ నేలపై అడుగుపెట్టడం తన అదృష్టమని పేర్కొన్నారు. బృహత్ గీతోత్సవం శుభ సందర్భంగా స్వామివారి ఆశీస్సులు కోరుకోవడానికి ఇక్కడికి వచ్చినట్టు చెప్పారు.

గోవా నైట్ క్లబ్‌లో విషాదం - 25 మంది అగ్నికి ఆహుతి

గోవా నైట్ క్లబ్‌లో విషాదం - 25 మంది అగ్నికి ఆహుతిప్రముఖ సముద్ర తీర పర్యాటక ప్రాంతమైన గోవాలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఓ నైట్ క్లబ్‌లో చెలరేగిన మంటల్లో 25 మంది అగ్నికి ఆహుతయ్యారు. అనేక మంది గాయపడ్డారు. 'బాలీవుడ్‌ బ్యాంగర్‌ నైట్‌' పేరుతో నిర్వహించిన షోలే సినిమాలోని 'మెహబూబా ఓ మెహబూబా' పాటకు ఓ డ్యాన్సర్‌ బెల్లీ నృత్యం చేస్తోంది. సంగీత కళాకారులు బ్యాండ్‌ వాయిస్తుండగా ప్రేక్షకులు ఉత్సాహంగా కేరింతలు కొడుతున్నారు.

ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా సిద్ధూ పేరును ప్రకటించాలి : నవజ్యోతి కౌర్ సిద్ధూ

ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా సిద్ధూ పేరును ప్రకటించాలి : నవజ్యోతి కౌర్ సిద్ధూభారత క్రికెట్ జట్టు మాజీ క్రికెటర్, క్రికెట్ కామెంటేటర్, నవజ్యోత్ సింగ్ సిద్ధూ పేరును ముఖ్యమంత్రి అభ్యర్థిగా ప్రకటించాలని ఆయన సతీమణి నవజ్యోత్ కౌర్ సిద్ధూ అన్నారు. దీనిపై ఆమె మాట్లాడుతూ, తన భర్త తిరిగి రాజకీయాల్లో క్రియాశీలకంగా పనిచేస్తారని తెలిపారు.

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?

winter health, శీతాకాలంలో ఉసిరి కాయలు ఎందుకు తినాలి?శీతాకాలంలో ఉసిరి తింటుంటే ఆరోగ్యానికి అది ఎంతో మేలు చేస్తుంది. ఉసిరిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్ రసాయనాలు ఉన్నాయి. ఇవి జ్ఞాపకశక్తిని మెరుగుపరుస్తాయి. ఈ సీజన్లో వచ్చిన ఉసిరి కాయలను తింటే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుుకందాము. ఉసిరి మధుమేహం నియంత్రణలో సహాయపడుతుంది. జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది. జుట్టును ఆరోగ్యకరంగా వుంచడంలో సాయం చేస్తుంది. ఉసిరి తీసుకుంటుంటే కళ్లను ఆరోగ్యంగా ఉంచుకోవచ్చు. బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది. చర్మాన్ని ఆరోగ్యంగా ఉంచుతుంది. రోగనిరోధక శక్తిని పెంచడంలో ఉసిరి మేలు చేస్తుంది. ఉసిరి కండరాల స్థాయిని మెరుగుపరుస్తుంది.

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితం

61 ఏళ్ల రోగికి అరుదైన అకలేషియా కార్డియాకు POEM ప్రక్రియతో కొత్త జీవితంసికింద్రాబాద్: మెడికవర్ హాస్పిటల్స్, సికింద్రాబాద్ గ్యాస్ట్రోఎంటరాలజీ విభాగం అరుదైన అకలేషియా కార్డియా వ్యాధితో బాధపడుతున్న 61 ఏళ్ల మహిళకు ఆధునిక Per Oral Endoscopic Myotomy (POEM) చికిత్సను విజయవంతంగా నిర్వహించింది. ఆహారం మింగడంలో తీవ్రమైన ఇబ్బంది, దగ్గు, వాంతులు, ఛాతి మండింపు వంటి లక్షణాలు పెరుగుతూ, చివరికి ద్రవాలు కూడా మింగలేని స్థితి రావడంతో రోగి మెడికవర్ వైద్యులను సంప్రదించారు.

ఎముక బలం కోసం రాగిజావ

ఎముక బలం కోసం రాగిజావరాగి జావ. ఎక్కువమంది తాగేవాటిలో రాగిజావ ఒకటి. రాగుల్లో కాల్షియం, ఐరన్, ప్రొటీన్లు పుష్కలంగా ఉన్నాయి. శరీరానికి ఖనిజాలు రోజువారీ పొందాలనుకునేవారి ఇది మంచి ఎంపిక. రాగి జావ తాగితే కలిగే ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. రాగిజావ తాగుతుంటే శరీరానికి అధిక ప్రోటీన్ అందుతుంది. సహజ బరువు తగ్గించే ఏజెంట్ రాగి జావ. చర్మాన్ని వృద్ధాప్య లక్షణాలు త్వరగా రాకుండా నివారిస్తుంది. రాగి జావ తాగుతుంటే జుట్టుకు మేలు చేస్తుంది. రాగుల్లో కాల్షియం పుష్కలంగా ఉంటుంది. పాలిచ్చే తల్లులు రాగి జావ తాగితే తల్లి పాల ఉత్పత్తిని పెంచుతుంది. మధుమేహాన్ని నివారించడంలో రాగి జావ మేలు చేస్తుంది. జీర్ణక్రియకు తోడ్పాటునందిస్తుంది.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.
