Drishyam 3: దృశ్యం 3 వంటి కథలు ముగియవు - పనోరమా స్టూడియోస్, పెన్ స్టూడియోస్
Mohanlal, Jeethu Joseph, Abhishek Pathak, Jayantilal Gada
పనోరమా స్టూడియోస్ పెన్ స్టూడియోస్తో కలిసి ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న మలయాళ చిత్రం దృశ్యం 3 యొక్క ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేట్రికల్ & డిజిటల్ హక్కులను పొందింది. జీతు జోసెఫ్ రచన మరియు దర్శకత్వం వహించిన మరియు దిగ్గజ నటుడు మోహన్లాల్ నేతృత్వంలోని ఈ చిత్రాన్ని ఆంటోనీ పెరుంబవూర్ నేతృత్వంలోని ఆశీర్వాద్ సినిమాస్ నిర్మించింది.
దృశ్యం భారతీయ సినిమాలో అత్యంత ప్రభావవంతమైన మరియు ప్రసిద్ధ సినిమాటిక్ ఫ్రాంచైజీలలో ఒకటి. రికార్డు స్థాయిలో బాక్సాఫీస్ మైలురాళ్ళు, అసాధారణ అభిమానుల నిశ్చితార్థం మరియు బహుళ ప్రశంసలు పొందిన రీమేక్ల వారసత్వంతో - పనోరమా స్టూడియోస్ నిర్మించిన హిందీ అనుసరణలు, అభిషేక్ పాఠక్ దర్శకత్వం వహించిన దృశ్యం 2తో సహా - ఈ ఫ్రాంచైజ్ సమకాలీన కథా కథనాల యొక్క అత్యంత ఆకర్షణీయమైన మరియు విస్తృతంగా చర్చించబడిన వాటిలో ఒకటిగా ఉంది.
పనోరమా స్టూడియోస్ చైర్మన్ కుమార్ మంగత్ పాఠక్ మాట్లాడుతూ, “నాకు దృశ్యం సినిమా కంటే ఎక్కువ. ఇది భారతీయ సినిమాకు పరివర్తన కలిగించే ప్రయాణం. అసలు మలయాళ ఫ్రాంచైజీకి ఈ ప్రపంచవ్యాప్త హక్కులను పొందడం గర్వకారణమైన భావోద్వేగ క్షణం. మా ప్రపంచ పంపిణీ బలంతో, దృశ్యం 3 ని భారతదేశంలోని అతిపెద్ద అంతర్జాతీయ విడుదలలలో ఒకటిగా మార్చాలని మేము భావిస్తున్నాము.”
పెన్ స్టూడియోస్ డైరెక్టర్ డాక్టర్ జయంతిలాల్ గడా మాట్లాడుతూ, “దృశ్యం 3 తో, అసాధారణమైన భారతీయ కథలను ప్రపంచానికి తీసుకెళ్లాలనే మా లక్ష్యాన్ని మేము కొనసాగిస్తున్నాము. పనోరమా స్టూడియోస్ తో మా భాగస్వామ్యం ఈ దార్శనికతను బలపరుస్తుంది మరియు సినిమా నిజంగా అర్హులైన ప్రపంచ వేదికకు చేరుకుంటుందని నిర్ధారిస్తుంది.”నిర్మాత ఆంటోనీ పెరుంబవూర్ ఇలా అన్నారు,
"జార్జ్ కుట్టి సంవత్సరాలుగా నాతోనే ఉన్నాడు - నా ఆలోచనలలో, ప్రేక్షకుల భావోద్వేగాలలో, మరియు పంక్తుల మధ్య నిశ్శబ్దంలో. అతని వద్దకు తిరిగి రావడం కొత్త రహస్యాలతో పాత స్నేహితుడిని కలిసిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. ప్రేక్షకులు అతని ప్రయాణం ఎక్కడికి దారితీస్తుందో చూడటానికి నేను ఉత్సాహంగా ఉన్నాను" అని నటుడు మోహన్ లాల్ పంచుకున్నారు.
దర్శకుడు జీతు జోసెఫ్ ఇలా అన్నారు, "దృశ్యం వంటి కథలు ముగియవు - అవి అభివృద్ధి చెందుతాయి. ఈ భాగస్వామ్యం కలిసి రావడాన్ని చూడటం ముందుకు సాగడానికి సరైన అడుగుగా అనిపిస్తుంది. ఈ కథకు ప్రపంచ వేదికకు అర్హమైనదని మేము ఎల్లప్పుడూ నమ్ముతున్నాము మరియు ఇప్పుడు, ఈ సహకారంతో, ప్రపంచం చివరకు జార్జ్ కుట్టి తదుపరి చర్యకు సిద్ధంగా ఉన్నట్లు అనిపిస్తుంది."
మలయాళ కథ చెప్పడానికి దాని దీర్ఘకాలిక నిబద్ధతలో భాగంగా పనోరమా స్టూడియోస్ కేరళలోకి విస్తరించడంతో ఈ ప్రకటన కూడా సరిపోతుంది. స్టూడియో ప్రశంసలు పొందిన ప్రతిభావంతులు మరియు ఉద్భవిస్తున్న చిత్రనిర్మాతలతో చురుకుగా సహకరిస్తోంది, మలయాళ సినిమాను జాతీయ మరియు ప్రపంచ ప్రేక్షకులకు తీసుకెళ్లాలనే దాని లక్ష్యాన్ని బలోపేతం చేస్తుంది.