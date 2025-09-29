Chiru: భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం : చిరంజీవి, మోహన్ లాల్, నిఖిల్
Chiranjeevi at Staidum, Nikil
ఆసియా కప్ ఫైనల్లో పాకిస్తాన్పై అద్భుతమైన విజయం సాధించిన భారత క్రికెట్ జట్టును తెలుగు మెగా స్టార్ చిరంజీవి సోమవారం అభినందించారు, టీమ్ ఇండియా పోరాట స్ఫూర్తి, శ్రేష్ఠత, ప్రశాంతత" చూపించింది.
టీమ్ ఇండియాను అభినందించడానికి తన సోషల్ మీడియా టైమ్లైన్లను తీసుకుంటూ, చిరంజీవి ఇలా అన్నారు, ఏషియా ఫైనల్ కప్ లో పాకిస్తాన్పై ఎంత అద్భుతమైన విజయం. టీమ్ ఇండియా పోరాట స్ఫూర్తి, శ్రేష్ఠత మరియు ప్రశాంతతను చూపించింది! TilakV9 తన అద్భుతమైన ఇన్నింగ్స్కు అభినందనలు. ప్రతి భారతీయుడికి గర్వకారణమైన క్షణం! జై హింద్ అంటూ పోస్ట్ చేశారు.
ఆసియా కప్ టైటిల్ను గెలుచుకున్నందుకు భారతదేశం అంతటా ఉన్న అనేక మంది సినీ తారలతో చిరంజీవి కూడా చేరారు.
సోమవారం ముందుగా, మలయాళ సూపర్స్టార్ మోహన్లాల్ టీమ్ ఇండియాకు అభినందన సందేశం రాశారు. మోహన్లాల్ ఇలా రాశారు, "పాకిస్తాన్పై ఉత్కంఠభరితమైన వేట అద్భుతమైన ప్రతిభతో ముద్రించబడింది! ది మెన్ ఇన్ బ్లూ అవిశ్రాంత స్ఫూర్తితో అబ్బురపరిచింది. అభినందనలు, టీమ్ ఇండియా!"
ఈ అద్భుతమైన విజయం, యాదృచ్ఛికంగా పాకిస్తాన్పై భారతదేశం వరుసగా తొమ్మిదవ T20 మ్యాచ్లో విజయం సాధించడం కూడా ఈ విజయంతో దేశవ్యాప్తంగా సంబరాలు అలుముకున్నాయి. వాస్తవానికి, భారత క్రికెట్ నియంత్రణ మండలి (BCCI) ఈ విజయంతో ఎంతగానో ఆకట్టుకుంది, జట్టుకు రూ. 21 కోట్ల బహుమతిని ప్రకటించింది.
ఆదివారం రాత్రి, మలయాళ సూపర్ స్టార్ మమ్ముట్టి భారత క్రికెట్ జట్టు అద్భుతమైన విజయం తర్వాత అభినందన నోట్ రాశారు. తన X టైమ్లైన్లో, మమ్ముట్టి ఇలా వ్రాశాడు, "టీమ్ ఇండియా ఆసియా కప్ గెలవడమే కాదు, దానిని సొంతం చేసుకుంది. ఒక్క ఓటమి కూడా లేకుండా ఛాంపియన్స్. ఖచ్చితంగా అద్భుతమైనది.
తెలుగు నటుడు నిఖిల్ సిద్ధార్థ తన వంతుగా, "భారతదేశం గెలిచింది... తిలక్ వర్మ నువ్వు అందం... నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను... భారతదేశం ఆసియా ఛాంపియన్స్. మేము పాకిస్తాన్ను వరుసగా 3 మ్యాచ్లలో ఓడించాము. చాలా బాగా చేసారు అంటూ తెలియజేశారు.