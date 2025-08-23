Haivan: ప్రియదర్శన్, అక్షయ్ ఖన్నా, సైఫ్ అలీఖాన్ కాంబినేషన్ లో హైవాన్ ప్రారంభమైంది
Priyadarshan, Akshaye Khanna, Saif Ali Khan
ఖిలాడి ఫేమ్ అక్షయ్, అనారి ఫేమ్ సైఫ్ 17 సంవత్సరాల తర్వాత తిరిగి కలుస్తున్నారు. హైవాన్ షూటింగ్ ప్రారంభం. 17 సంవత్సరాల తర్వాత అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీ ఖాన్ మరోసారి కలిసి నటిస్తున్న చిత్రం 'హైవాన్'. ప్రియదర్శన్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ సినిమా షూటింగ్ ఈరోజు కేరళలోని కొచ్చిలో ప్రారంభమైంది.
దాదాపు రెండు దశాబ్దాల తర్వాత నటులు అక్షయ్ కుమార్, సైఫ్ అలీ ఖాన్ తెరపై తిరిగి కలిశారు. ఈ జంట ప్రముఖ చిత్రనిర్మాత ప్రియదర్శన్తో కలిసి 'హైవాన్' అనే థ్రిల్లర్ సినిమాను రూపొందిస్తున్నారు. ఈరోజు కేరళలోని కొచ్చిలో అధికారికంగా నిర్మాణం ప్రారంభించిన ఈ చిత్రం, 2016లో మోహన్లాల్ నటించిన మలయాళ హిట్ 'ఒప్పం' హిందీ అనుసరణ అని సమాచారం.
సినిమా సెట్ నుండి జరిగిన వీడియోను అక్షయ్ షేర్ చేశాడు, అందులో సహనటుడు సైఫ్ను ఆటపట్టిస్తూ సరదాగా మాట్లాడాడు. "సెయింట్" అనే పదంతో అలంకరించబడిన టీ-షర్టు ధరించి, "నాకు ఈ దెయ్యం బాగా తెలుసు" అని ఇద్దరు నటులు పంచుకునే స్నేహాన్ని సూచిస్తూ అతను హాస్యంగా అన్నాడు. ఈ వీడియో ఇప్పటికే అభిమానులలో నోస్టాల్జియాను రేకెత్తించింది, వారు 'మై ఖిలాడి తు అనారి', 'యే దిల్లగి', 'తు చోర్ మై సిపాహి' మరియు 'తషాన్' వంటి చిత్రాల నుండి ఈ జంటను ప్రేమగా గుర్తుంచుకుంటారు.
వీడియోను షేర్ చేస్తూ, అక్షయ్, "హమ్ సబ్ హి హై థోడే సే షైతాన్ కోయి ఉపర్ సే సెయింట్, కోయి అందర్ సే 'హైవాన్' :)) నా అత్యంత అభిమాన కెప్టెన్ @priyadarshan.official తో ఈరోజు #హైవాన్ షూటింగ్ ప్రారంభిస్తున్నాను సర్. దాదాపు 18 సంవత్సరాల తర్వాత సైఫ్తో కలిసి పనిచేయడం చాలా బాగుంది. హైవానియాత్ను ప్రారంభిద్దాం!! (sic)" అని క్యాప్షన్ రాశారు.