Sonu Sood: ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ ప్రయాణీకుల కోసం సోనూసూద్ ఏమన్నారంటే?
ఇండిగో ఎయిర్లైన్స్ అంతరాయం ప్రయాణికులను గందరగోళంలో పడేస్తున్నందున, ప్రయాణికులు ప్రశాంతంగా ఉండాలని కోరుతూ నటుడు కార్యకర్త సోనూసూద్ ఒక వీడియోను విడుదల చేశారు.
వీడియోలో, సోనూసూద్ ఆందోళనకు గురైన ప్రయాణికులను శాంతింపజేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఈ ఘటన దురదృష్టకరమని పేర్కొన్నారు. ఇండిగో ప్రయాణీకుల పట్ల అహంకారపూరిత నిర్ల్యక్షంగా సోనూ అభివర్ణించారు. ఇండిగో ప్రయాణీకుల పట్ల అహంకారపూరిత నిర్లక్ష్యంగా అభివర్ణించారు.
ప్రజల ఆగ్రహం తారాస్థాయికి చేరుకుంటున్న సమయంలో, ఎయిర్లైన్ కోసం చెల్లింపు పీఆర్ చేసినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్నందుకు సోషల్ మీడియా వినియోగదారులు సోనూ సూద్ను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. ఈ వీడియో కోసం ఎటువంటి చెల్లింపు అందలేదని సోను సూద్ను సంప్రదించినప్పుడు, తీవ్రంగా ఖండించారు.