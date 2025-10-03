ఆరు నెలల విరామం తర్వాత, మలయాళ మహా నటుడు మమ్ముట్టి మళ్ళీ కెమెరా ముందుకు వస్తున్నారు. మహేష్ నారాయణన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న మల్టీస్టారర్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్ షెడ్యూల్లో మమ్ముట్టి చేరుతున్నారు. మమ్ముట్టి, మోహన్లాల్, ఫహద్ ఫాసిల్, కుంచాకో బోబన్, నయనతార, జెరీన్ షిహా, రేవతి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఆంటో జోసెఫ్, కెజి అనిల్కుమార్ ఆంటో జోసెఫ్ ఫిల్మ్ కంపెనీ, కిచప్పు ఫిల్మ్స్ బ్యానర్లపై నిర్మిస్తున్నారు. దసరానాడు పేట్రియాట్ టీజర్ లాంచ్ చేశారు.
రాజేష్ కృష్ణ మరియు సి.వి. సారథి ఈ చిత్రానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాతలు. ఈ చిత్రానికి కథ మరియు స్క్రీన్ప్లే మహేష్ నారాయణన్.
ఈ ప్రాజెక్ట్ మలయాళంలో అన్ని కాలాలలోనూ అతిపెద్ద చిత్రంగా నిలవనుంది. ఈ సినిమా మునుపటి షెడ్యూల్స్ శ్రీలంక, అజర్బైజాన్, ఢిల్లీ, షార్జా, కొచ్చి, లడఖ్లలో జరిగింది. చాలా కాలం తర్వాత మమ్ముట్టి-మోహన్లాల్ బృందం కలిసి నటించనున్న సినిమా కూడా ఇదే.
మమ్ముట్టి - మోహన్లాల్ కాంబినేషన్ సన్నివేశాలు కూడా మిగిలిన షెడ్యూల్స్లో ఉన్నాయి. జిను జోసెఫ్, రాజీవ్ మీనన్, డానిష్ హుస్సేన్, షాహీన్ సిద్ధిఖ్, సనల్ అమన్, దర్శన రాజేంద్రన్ ఇతరులతో పాటు, ఈ చిత్రంలో మద్రాస్ కేఫ్ మరియు పఠాన్ చిత్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన థియేటర్ ఆర్టిస్ట్, దర్శకుడు ప్రకాష్ బెలవాడి కూడా నటిస్తున్నారు.
ట్రూత్ గ్లోబల్ ఫిల్మ్స్ ఈ చిత్రానికి ఓవర్సీస్ భాగస్వామి. ప్రఖ్యాత బాలీవుడ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ మనుష్ నందన్ ఈ చిత్రానికి కెమెరామెన్గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సంగీతం - సుశిన్ శ్యామ్, ఎడిటింగ్ - మహేష్ నారాయణన్, రాహుల్ రాధాకృష్ణన్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్లు: షాజీ నడువిల్, జిబిన్ జాకబ్, ఆడియోగ్రఫీ - విష్ణు గోవింద్, ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్ - డిక్సన్ పొడుటాస్, లైన్ ప్రొడ్యూసర్స్ - సునీల్ సింగ్, నిరూప్ పింటో, జస్టిన్ బోబన్, జెస్విన్ బోబన్, సింక్ సౌండ్ - వైశాఖ్ పివి, మేకప్ - రంజిత్ అంబాడి, లిరిక్స్ - అన్వర్ అలీ, ఫైట్ - దిలీప్ సుబ్బరాయన్, స్టంట్ సిల్వా, మాఫియా హబియా, డిజైన్, మాఫియా ససి, బాలకృష్ణన్, నృత్య దర్శకత్వం - శోబి పౌల్రాజ్, చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ - లిను ఆంటోని, అసోసియేట్ డైరెక్టర్: ఫాంటమ్ ప్రవీణ్, స్టిల్స్ - నవీన్ మురళి, VFX - ఫైర్ఫ్లై, ఎగ్ వైట్, ఐడెంట్ VFX ల్యాబ్, DI కలరిస్ట్ - ఆశీర్వాద్ హడ్కర్, పబ్లిసిటీ డిజైన్ - ఈస్తటిక్ కున్జ్వియమ్మ, PRO అనిల్కుమార్. ఈ చిత్రాన్ని ఆన్ మెగా మీడియా పంపిణీ చేయనుంది.