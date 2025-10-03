శుక్రవారం, 3 అక్టోబరు 2025
Written By చిత్రాసేన్
Last Updated : శుక్రవారం, 3 అక్టోబరు 2025 (15:28 IST)

Patriot : మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్‌లో షెడ్యూల్

Mohanlal, mummuti Periot
ఆరు నెలల విరామం తర్వాత, మలయాళ మహా నటుడు మమ్ముట్టి మళ్ళీ కెమెరా ముందుకు వస్తున్నారు. మహేష్ నారాయణన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్న మల్టీస్టారర్ చిత్రం పేట్రియాట్ హైదరాబాద్ షెడ్యూల్‌లో మమ్ముట్టి చేరుతున్నారు. మమ్ముట్టి, మోహన్‌లాల్, ఫహద్ ఫాసిల్, కుంచాకో బోబన్, నయనతార, జెరీన్ షిహా, రేవతి ప్రధాన పాత్రల్లో నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఆంటో జోసెఫ్, కెజి అనిల్‌కుమార్ ఆంటో జోసెఫ్ ఫిల్మ్ కంపెనీ, కిచప్పు ఫిల్మ్స్ బ్యానర్‌లపై నిర్మిస్తున్నారు. దసరానాడు పేట్రియాట్ టీజర్ లాంచ్ చేశారు.
 
రాజేష్ కృష్ణ మరియు సి.వి. సారథి ఈ చిత్రానికి ఎగ్జిక్యూటివ్ నిర్మాతలు. ఈ చిత్రానికి కథ మరియు స్క్రీన్‌ప్లే మహేష్ నారాయణన్.
ఈ ప్రాజెక్ట్ మలయాళంలో అన్ని కాలాలలోనూ అతిపెద్ద చిత్రంగా నిలవనుంది. ఈ సినిమా మునుపటి షెడ్యూల్స్ శ్రీలంక, అజర్‌బైజాన్, ఢిల్లీ, షార్జా, కొచ్చి, లడఖ్‌లలో జరిగింది. చాలా కాలం తర్వాత మమ్ముట్టి-మోహన్‌లాల్ బృందం కలిసి నటించనున్న సినిమా కూడా ఇదే.
 
మమ్ముట్టి - మోహన్‌లాల్ కాంబినేషన్ సన్నివేశాలు కూడా మిగిలిన షెడ్యూల్స్‌లో ఉన్నాయి. జిను జోసెఫ్, రాజీవ్ మీనన్, డానిష్ హుస్సేన్, షాహీన్ సిద్ధిఖ్, సనల్ అమన్, దర్శన రాజేంద్రన్ ఇతరులతో పాటు, ఈ చిత్రంలో మద్రాస్ కేఫ్ మరియు పఠాన్ చిత్రాలకు ప్రసిద్ధి చెందిన థియేటర్ ఆర్టిస్ట్, దర్శకుడు ప్రకాష్ బెలవాడి కూడా నటిస్తున్నారు.
 
ట్రూత్ గ్లోబల్ ఫిల్మ్స్ ఈ చిత్రానికి ఓవర్సీస్ భాగస్వామి. ప్రఖ్యాత బాలీవుడ్ సినిమాటోగ్రాఫర్ మనుష్ నందన్ ఈ చిత్రానికి కెమెరామెన్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. సంగీతం - సుశిన్ శ్యామ్, ఎడిటింగ్ - మహేష్ నారాయణన్, రాహుల్ రాధాకృష్ణన్, ప్రొడక్షన్ డిజైనర్లు: షాజీ నడువిల్, జిబిన్ జాకబ్, ఆడియోగ్రఫీ - విష్ణు గోవింద్, ప్రొడక్షన్ కంట్రోలర్ - డిక్సన్ పొడుటాస్, లైన్ ప్రొడ్యూసర్స్ - సునీల్ సింగ్, నిరూప్ పింటో, జస్టిన్ బోబన్, జెస్విన్ బోబన్, సింక్ సౌండ్ - వైశాఖ్ పివి, మేకప్ - రంజిత్ అంబాడి, లిరిక్స్ - అన్వర్ అలీ, ఫైట్ - దిలీప్ సుబ్బరాయన్, స్టంట్ సిల్వా, మాఫియా హబియా, డిజైన్, మాఫియా ససి, బాలకృష్ణన్, నృత్య దర్శకత్వం - శోబి పౌల్‌రాజ్, చీఫ్ అసోసియేట్ డైరెక్టర్ - లిను ఆంటోని, అసోసియేట్ డైరెక్టర్: ఫాంటమ్ ప్రవీణ్, స్టిల్స్ - నవీన్ మురళి, VFX - ఫైర్‌ఫ్లై, ఎగ్ వైట్, ఐడెంట్ VFX ల్యాబ్, DI కలరిస్ట్ - ఆశీర్వాద్ హడ్కర్, పబ్లిసిటీ డిజైన్ - ఈస్తటిక్ కున్జ్వియమ్మ, PRO అనిల్‌కుమార్. ఈ చిత్రాన్ని ఆన్ మెగా మీడియా పంపిణీ చేయనుంది.

ఏపీ, కర్ణాటక ఐటీ మంత్రుల మాటల యుద్ధం.. నారా లోకేష్ వర్సెస్ ఖర్గే కౌంటర్లు

ఏపీ, కర్ణాటక ఐటీ మంత్రుల మాటల యుద్ధం.. నారా లోకేష్ వర్సెస్ ఖర్గే కౌంటర్లుఆంధ్రప్రదేశ్ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్, కర్ణాటక ఐటీ మంత్రి ప్రియాంక్ ఖర్గే తమ తమ రాష్ట్రాలకు పెట్టుబడులను ఆకర్షించడంపై వాగ్వాదానికి దిగారు. బెంగళూరులో మౌలిక సదుపాయాల సమస్యను ప్రస్తావిస్తూ, ఆంధ్రప్రదేశ్ పెట్టుబడులకు అనువైన గమ్యస్థానంగా ఉంటుందని లోకేష్ అన్నారు.

స్వీట్ బేబీ డాటర్ డాల్.. నాతో ఒక రాత్రి గడుపుతావా?

స్వీట్ బేబీ డాటర్ డాల్.. నాతో ఒక రాత్రి గడుపుతావా?స్వీట్ బేబీ డాటర్ డాల్.. నాతో ఒక రాత్రి గడుపుతావా? అంటూ ఓ విద్యార్థినికి స్వామి చైతన్యానంద వాట్సాప్ సందేశం పంపించాడు. ఇలాగే అనేక మందికి ఆయన వాట్సాప్ సందేశాలు పంపించి లైంగికంగా వేధించినట్టు పోలీసులు ప్రాథమిక విచారణలో వెల్లడైంది. అలాగే, దుబాయ్ షేక్ కోసం ఓ అమ్మాయిని కావాలంటూ ఓ మహిళకు ఆయన వాట్సాప్‌లో మెసేజ్ పంపించినట్టు తేలింది.

విద్యార్థిని ప్రాణం తీసిన పెద్దనాన్న లైంగిక వేధింపులు

విద్యార్థిని ప్రాణం తీసిన పెద్దనాన్న లైంగిక వేధింపులుహైదరాబాద్ నగరంలోని కొంపల్లిలో తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. కంటికి రెప్పలా కాపాడాల్సిన పెదనాన్నే లైంగికంగా వేధించాడు. దీంతో 17 యేళ్ల బాలిక ప్రాణాలు తీసుకుంది. ఈ హృదయ విదారక ఘటన పోచమ్మగడ్డ ప్రాంతంలో గురువారం రాత్రి జరిగింది.

తెలంగాణకి రేవంత్ రెడ్డి ఇంకోసారి సీఎం కాలేడు: పగబట్టిన ప్రశాంత్ కిషోర్ (video)

తెలంగాణకి రేవంత్ రెడ్డి ఇంకోసారి సీఎం కాలేడు: పగబట్టిన ప్రశాంత్ కిషోర్ (video)ఎన్నికల వ్యూహకర్త ప్రశాంత్ కిషోర్ తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డిపై పగబట్టారా...? అంటే అవుననే అంటున్నారు. ఈ పగ వెనుక గట్టి కారణం వుందని ప్రశాంత్ కిషోర్ చెపుతున్నారట. ముఖ్యంగా బీహార్ ప్రజల DNA తెలంగాణ ప్రజల DNA కంటే తక్కువంటూ రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ప్రశాంత్ కిషోర్ చాలా ఫీల్ అవుతున్నాడట. అందువల్ల వచ్చే ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డిని ఖచ్చితంగా ఓడించి తీరుతానంటూ శపథం చేస్తున్నారు. ప్రశాంత్ కిషోర్ టైమ్స్ నౌ టెలివిజన్ ఛానల్‌తో మాట్లాడుతూ... ఈసారి ఎన్నికల్లో రేవంత్ రెడ్డిని ఎవ్వరూ కాపాడలేరు. రాహుల్ గాంధీ, మోడీ ఎవ్వరూ రేవంత్ రెడ్డిని ఎన్నికల్లో గట్టెక్కించలేరు.

Devaragattu: మల్లేశ్వర స్వామిలో కర్రలతో ఘర్షణ.. ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతి

Devaragattu: మల్లేశ్వర స్వామిలో కర్రలతో ఘర్షణ.. ఇద్దరు వ్యక్తులు మృతిదసరా ఉత్సవాల సందర్భంగా గురువారం కర్నూలు జిల్లాలోని దేవరగట్టు వద్ద మాల మల్లేశ్వర స్వామి బన్ని జైత్రయాత్ర సందర్భంగా జరిగిన హింసలో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. ఆలయంలో ఊరేగింపు సందర్భంగా భక్తులు కర్రలతో ఘర్షణ పడటంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. ఈ సంఘటనలో 100 మంది వరకు గాయపడ్డారు. దేవతల విగ్రహాలను తీసుకెళ్లడానికి రెండు గ్రూపులు పోటీ పడటంతో సమస్య తలెత్తింది మరియు ఈ ప్రక్రియలో వారి మధ్య ఘర్షణ జరిగింది.

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలు

ఉపవాసం సులభతరం: మీ వ్రత మెనూలో పెరుగును చేర్చడానికి 5 కారణాలుఉపవాసం చేసేటప్పుడు, సరైన ఆహారాన్ని ఎంచుకోవడం అనేది మీరు అలసిపోయినట్లు భావించడం మరియు చురుకుగా, ఏకాగ్రతతో, తేలికగా ఉండటం మధ్య ఉన్న వ్యత్యాసాన్ని నిర్ణయిస్తుంది. మీ వ్రత థాలీలో ప్రత్యేక స్థానానికి అర్హమైన అటువంటి ఒక పదార్థం పెరుగు. దీనిని దహీ అని కూడా పిలుస్తారు. ఇది రుచి, పోషణ మరియు సాంస్కృతిక ప్రాముఖ్యతను ఒక ప్రత్యేకమైన రీతిలో మిళితం చేస్తుంది. కేవలం వంటగదిలోని ఒక సాధారణ వస్తువు కంటే ఎక్కువగా, పెరుగు సాత్విక గుణాలను కలిగి ఉంటుంది, ఇది ఉపవాస సమయంలో మనస్సును ప్రశాంతపరచడానికి, శరీరానికి పోషణను అందించడానికి సహాయపడుతుంది.

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండి

ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవాన్ని కాలిఫోర్నియా బాదంతో జరుపుకోండిఈ సంవత్సరం, ప్రపంచ హృదయ దినోత్సవం డోంట్ మిస్ ఎ బీట్ (ఒక స్పందనను కూడా కోల్పోకండి) అనే థీమ్‌తో ముడిపడి ఉంది. ఇది హృదయ సంబంధ వ్యాధుల (CVD) కారణంగా అకాల మరణాలు సంభవిస్తున్నాయని, కుటుంబాలు కలిసి గడిపే విలువైన సమయాన్ని కోల్పోతున్నాయని గుర్తుచేసే ఒక శక్తివంతమైన సందేశం. భారతదేశానికి ఈ హెచ్చరిక ప్రత్యేకంగా అత్యవసరం, ఇక్కడ CVD భారం తీవ్రంగా పెరుగుతుందని అంచనా వేయబడింది.

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?

కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయి?కాలేయం పలు కారణాల వల్ల వ్యాధులకు గురవుతుంది. వీటిలో లివర్ క్యాన్సర్ ఒకటి. ఈ వ్యాధి తరచుగా దాని ప్రారంభ దశలో లక్షణాలను కలిగించదు, కాబట్టి గుర్తించడం కష్టమవుతుంది. అయితే క్యాన్సర్ పెరిగేకొద్దీ, వివరించలేని బరువు తగ్గడం, ఆకలి లేకపోవడం, పొత్తికడుపు పైభాగంలో నొప్పి, కామెర్లు వంటి వివిధ సంకేతాలు, లక్షణాలు కనిపించవచ్చు. కాలేయ క్యాన్సర్ ప్రారంభ లక్షణాలు ఎలా వుంటాయో తెలుసుకుందాము. వివరించలేని బరువు తగ్గడం: ఆకస్మికంగా, అనుకోకుండా బరువు తగ్గడం కాలేయ క్యాన్సర్‌కు సంకేతం కావచ్చు, ముఖ్యంగా ఆకలి లేకపోవడంతో కలిపి ఉంటే అనుమానించాల్సిందే.

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

బాదం పప్పులు రోజుకి ఎన్ని తినాలి? ప్రయోజనాలు ఏమిటి?బాదం పప్పులు రోజుకు ఎన్ని తినాలనే సందేహం చాలామందికి వుంటుంది. నిపుణుల అభిప్రాయం ప్రకారం, ఒక సాధారణ వయోజన వ్యక్తి రోజుకు 5 నుండి 10 లేదా 6 నుండి 10 నానబెట్టిన బాదం పప్పులు తినడం సురక్షితమైనది, ప్రయోజనకరమైనది. కొంతమంది నిపుణులు రోజుకు 7-10 బాదం పప్పులను సిఫార్సు చేస్తారు. శారీరకంగా చురుకుగా ఉండే వ్యక్తులు లేదా క్రీడాకారులు 8 నుండి 10 బాదం పప్పులు తినవచ్చు. చాలా ఎక్కువ మొత్తంలో.. అంటే, 20 కంటే ఎక్కువ తినడం వల్ల కేలరీలు పెరిగి బరువు పెరగడం, జీర్ణ సమస్యలు లేదా కిడ్నీలో రాళ్ల ప్రమాదం వంటివి పెరగవచ్చు.

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...

ఒక్క లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలితే...లవంగాను నోట్లో వేసుకుని నమిలడం వల్ల అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి. దీనికి ముఖ్య కారణం లవంగాలలో ఉండే యూజినాల్ అనే శక్తివంతమైన సమ్మేళనం, ఇది యాంటీఆక్సిడెంట్, యాంటీ ఇన్ఫ్లమేటరీ, యాంటీ బాక్టీరియల్ (బాక్టీరియా నిరోధక) గుణాలను కలిగి ఉంటుంది. లవంగాలు నమిలితే కలిగే ముఖ్యమైన ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.
