Jubilee Hills: జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికలు.. కుక్కర్ల నుంచి లిక్కర్స్ వరకు.. పిల్లల్నీ వదిలిపెట్టలేదట
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నికల నేపథ్యంలో, ఓటర్లను ఆకర్షించడానికి అభ్యర్థులు అన్ని రకాల సృజనాత్మక మార్గాలతో ముందుకు వస్తున్నారు. ప్రెషర్ కుక్కర్లు, మిక్సర్ల నుండి స్కూల్ బ్యాగులు, గోడ గడియారాల వరకు, ప్రతిదీ బహుమతి జాబితాలో ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది.
నివేదికల ప్రకారం, వేలాది గృహోపకరణాలను ఓటర్లకు పంపిణీ చేయడానికి పెద్దమొత్తంలో కొనుగోలు చేస్తున్నారు అభ్యర్థులు. ముఖ్యంగా కుక్కర్లు, మిక్సర్లు వంటి వంటగది వస్తువులను మహిళలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటున్నారు. పోలింగ్ రోజుకు ముందు పంపిణీకి సిద్ధంగా ఉన్న నగరంలోని దుకాణాల నుండి దాదాపు 50వేల ఉత్పత్తులను కొనుగోలు చేస్తున్నట్లు సమాచారం.
వంటగది బహుమతులతో మహిళలను ఆకర్షిస్తుండగా, పురుషులను డబ్బు, మద్యం సీసాలు, బిర్యానీ ప్యాకెట్లతో ప్రలోభాలకు గురిచేస్తున్నారు. ఇక పిల్లలను కూడా వదిలిపెట్టడం లేదు. స్కూల్ బ్యాగులు, లంచ్ బాక్స్లు ఇందులోచేర్చబడ్డాయి. మొత్తం కుటుంబాన్ని ఒకేసారి కవర్ చేసేందుకు రాజకీయ నాయకులు పోటీ పడుతున్నారు.
అభ్యర్థులు ఇప్పటికే హోల్సేల్ వ్యాపారులతో ఒప్పందాలు కుదుర్చుకున్నారని, స్థానిక నాయకుల యాజమాన్యంలోని చిన్న గిడ్డంగులకు వస్తువులను తరలిస్తున్నారని టాక్ వస్తోంది. ఎన్నికలకు ముందు వీటిని డివిజన్ వారీగా పంపిణీ చేస్తారు.
పార్టీలు తమ ఇమేజ్, ప్రజాదరణపై నమ్మకంగా ఉన్నాయని చెప్పుకుంటున్నప్పటికీ, ఓటర్ల ప్రభావం విషయానికి వస్తే వారు ఏ అవకాశాన్ని కూడా వదిలిపెట్టడం లేదు. మరి ఈ కుక్కర్లు, లిక్కర్లు జూబ్లీహిల్స్ ఎన్నికల ఫలితాలను ఎలా ప్రభావితం చేస్తాయో తెలియాలంటే కొన్ని రోజులు వేచి చూడాల్సిందే.