Azharuddin: మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మహ్మద్ అజారుద్ధీన్
హైదరాబాద్లోని రాజ్ భవన్లో మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ అజారుద్దీన్ మంత్రిగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. కీలకమైన జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు ముందు ఈ చర్య జరిగింది.
నియోజకవర్గంలో గణనీయమైన ఓటర్లుగా ఉన్న ముస్లిం ఓటర్లలో కాంగ్రెస్ ఆకర్షణను పెంచే ప్రయత్నంగా ఇది కనిపిస్తుంది. 23 నెలల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మైనారిటీ ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం, హైదరాబాద్ జిల్లా నుండి మంత్రి లేకపోవడం అనే రెండు ప్రధాన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అజారుద్దీన్ చేరికను వ్యూహాత్మక రాజకీయ నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు.
తన మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి ఎ రేవంత్ రెడ్డి అజారుద్దీన్ను అభినందించారు. ఇతర క్యాబినెట్ మంత్రులు, అధికారులు, నాయకులు కూడా అజారుద్దీన్ను అభినందించారు.