శుక్రవారం, 31 అక్టోబరు 2025
Written By సెల్వి
శుక్రవారం, 31 అక్టోబరు 2025 (14:51 IST)

Azharuddin: మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసిన మహ్మద్ అజారుద్ధీన్

హైదరాబాద్‌లోని రాజ్ భవన్‌లో మాజీ క్రికెటర్ మహ్మద్ అజారుద్దీన్ మంత్రిగా శుక్రవారం మధ్యాహ్నం ప్రమాణ స్వీకారం చేశారు. తెలంగాణ గవర్నర్ జిష్ణు దేవ్ వర్మ ప్రమాణ స్వీకారం చేయించారు. కీలకమైన జూబ్లీహిల్స్ అసెంబ్లీ ఉప ఎన్నికకు ముందు ఈ చర్య జరిగింది. 
 
నియోజకవర్గంలో గణనీయమైన ఓటర్లుగా ఉన్న ముస్లిం ఓటర్లలో కాంగ్రెస్ ఆకర్షణను పెంచే ప్రయత్నంగా ఇది కనిపిస్తుంది. 23 నెలల కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వంలో మైనారిటీ ప్రాతినిధ్యం లేకపోవడం, హైదరాబాద్ జిల్లా నుండి మంత్రి లేకపోవడం అనే రెండు ప్రధాన సమస్యలను పరిష్కరించడానికి అజారుద్దీన్ చేరికను వ్యూహాత్మక రాజకీయ నిర్ణయంగా భావిస్తున్నారు.
 
తన మంత్రివర్గంలో మంత్రిగా ప్రమాణ స్వీకారం చేసినందుకు ముఖ్యమంత్రి ఎ రేవంత్ రెడ్డి అజారుద్దీన్‌ను అభినందించారు. ఇతర క్యాబినెట్ మంత్రులు, అధికారులు, నాయకులు కూడా అజారుద్దీన్‌ను అభినందించారు.

Chiru: సర్దార్ పటేల్ ని స్పూర్తిగా తీసుకోవాలి - వాటిపై అసెంబ్లీలో చట్టాలు చేయాలి : చిరంజీవి

Chiru: సర్దార్ పటేల్ ని స్పూర్తిగా తీసుకోవాలి - వాటిపై అసెంబ్లీలో చట్టాలు చేయాలి : చిరంజీవినేడు రాష్ట్రీయ ఏక్తా దివస్ సందర్భంగా హైదరాబాద్ లో సినీ కథానాయకుడు, రాజకీయ వేత్త మెగాస్టార్ చిరంజీవి సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్ జయంతి సందర్భంగా రన్ ఫర్ యూనిటీ కార్యక్రమానికి హాజరయ్యారు. డిజిపి బి. శివధర్ రెడ్డి, పోలీసు కమిషనర్ వి.సి. సజ్జనార్‌లతో కలిసి ఆయన రన్ లో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా పటేల్ పోరాట పటిమను, ఐక్యత కోసం ఆయన చేసిన చాణుక్యతను ప్రశంసించారు. అందరూ కలిసి ఐక్యమత్యంగా వుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చని ఆయన్నుంచి యువత నేర్చుకోవాలని సూచించారు.

Shobhita Dhulipala: నాగచైతన్య గ్రీన్ సిగ్నల్ తో శోభిత ధూళిపాళ తమిళ్ ఎంట్రీ ?

Shobhita Dhulipala: నాగచైతన్య గ్రీన్ సిగ్నల్ తో శోభిత ధూళిపాళ తమిళ్ ఎంట్రీ ?అక్కినేని నాగచైతన్యను గత ఏడాది డిసెంబర్ లో వివాహం చేసుకున్న శోభిత ధూళిపాళ సినిమాలకు దూరంగా వుంది. ఇటీవలే విదేశాల్లో పర్యటిస్తూ గర్భం దాల్చినట్లుగా ఫొటోలతో సోషల్ మీడియాలో వైలర్ అయింది. కానీ తర్వాత వారు రూడీ చేయలేదు. తాజా సమాచారం మేరకు శోభిత ధూళిపాళ తమిళ సినిమాలో ఎంట్రీ ఇస్తోందని తెలుస్తోంది. పా. రంజిత్ దర్శకత్వంలో రూపొందే సినిమాలో నటించనున్నట్లు కోలీవుడ్ వర్గాలు తెలియజేస్తున్నాయి.

Rakul Preet Singh : ఐటం గాళ్ గా అలరించిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్

Rakul Preet Singh : ఐటం గాళ్ గా అలరించిన రకుల్ ప్రీత్ సింగ్రకుల్ ప్రీత్ సింగ్ తెలుగులో సాంప్రదాయమైన కేరెక్టలు చేసింది. కానీ ఇతర బాషల్లో పలు భిన్నమైన పాత్రలను పోషిస్తోంది. బాలీవుడ్ లో పరిమితులుండవు. కనుక అజయ్ దేవ్ గన్ తో దేవే ప్యార్ దే2 సినిమా చేసింది. వచ్చే నెల 14న విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. కాగా, ఇందులో అజయ్, రకుల్ పాల్గొన్న పబ్ సాంగ్ కు మరి స్పందన వచ్చింది. జుమ్ జుమ్ షరాబీ... అనే గీతం మందు పార్టీ నేపథ్యంలో సాగుతుంది. పబ్ నేపథ్యంగా సాగిన ఈ పాటలో రకుల్ కుర్రకారుని ఆకట్టుకునేట్లుగా వుంది.

నారా రోహిత్ పెళ్లాడిన సిరి ఎవరో తెలుసా? సీఎం బాబు దంపతుల ఆశీర్వాదం

నారా రోహిత్ పెళ్లాడిన సిరి ఎవరో తెలుసా? సీఎం బాబు దంపతుల ఆశీర్వాదంసినీ హీరో నారా రోహిత్ ఓ ఇంటివాడయ్యాడు. తన సహచర నటి శిరీష (సిరి)తో ఆయన వివాహం గురువారం రాత్రి ఘనంగా జరిగింది. ఈ వివాహానికి ఏపీ ముఖ్యమంత్రి, టీడీపీ అధినేత, పెద్దనాన్న నారా చంద్రబాబు నాయుడు దంపతులు ఈ వివాహానికి హాజరై నూతన వధూవరులను ఆశీర్వదించారు. అలాగే, ఏపీ మంత్రి నారా లోకేశ్‌తో సహా సినీ, రాజకీయ ప్రముఖులు హాజరై వధూవరులను ఆశీర్వదించారు.

Rashmika Mandanna: ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ నుంచి కురిసే వాన.. లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్

Rashmika Mandanna: ది గర్ల్ ఫ్రెండ్ నుంచి కురిసే వాన.. లిరికల్ సాంగ్ రిలీజ్రశ్మిక మందన్న, దీక్షిత్ శెట్టి జంటగా నటించిన సినిమా ది గర్ల్ ఫ్రెండ్. అల్లు అరవింద్ సమర్పణలో గీతా ఆర్ట్స్, ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్ టైన్ మెంట్ బ్యానర్స్ సంయుక్తంగా నిర్మించారు. ఇంటెన్స్, ఎమోషనల్ లవ్ స్టోరీతో దర్శకుడు రాహుల్ రవీంద్రన్ రూపొందించారు. ధీరజ్ మొగిలినేని, విద్య కొప్పినీడి నిర్మాతలు. సరికొత్త ప్రేమ కథగా తెరకెక్కుతున్న ఈ సినిమా నవంబర్ 7న హిందీతో పాటు తెలుగు, తమిళ, మలయాళ, కన్నడ భాషల్లో వరల్డ్ వైడ్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు రాబోతోంది.

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్

నాట్స్ విస్తరణలో మరో ముందడుగు, షార్లెట్ చాప్టర్ ప్రారంభించిన నాట్స్షార్లెట్: అమెరికాలో తెలుగు జాతి కోసం నిరంతరం సేవలు అందిస్తున్న ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం క్రమంగా అమెరికాలో అన్ని నగరాలకు విస్తరిస్తోంది. ఈ క్రమంలోనే తాజాగా నార్త్ కరోలైనా లోని షార్లెట్‌లో నాట్స్ చాప్టర్ ప్రారంభించింది. షార్లెట్ నగరంలో దాదాపు 1000 మంది తెలుగువారు ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని నాట్స్ వెంటే మేము అని మద్దతు ప్రకటించారు. తెలుగు వారికి అమెరికాలో ఏ కష్టం వచ్చినా నాట్స్ అండగా ఉంటుందని నాట్స్ చైర్మన్ ప్రశాంత్ పిన్నమనేని ఈ సందర్భంగా భరోసా ఇచ్చారు.

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?

కార్తీక మాసంలో నేతి బీరకాయ పచ్చడి ఎందుకు తింటారు? ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఏమిటి?కార్తీక మాసంలో భక్తులు సాధారణంగా మాంసాహారం, ఉల్లి, వెల్లుల్లి వంటి తామస గుణాలను పెంచే ఆహారాన్ని త్యజిస్తారు. దీనికి బదులుగా సాత్వికమైన, తేలికగా జీర్ణమయ్యే ఆహారాన్ని తీసుకోవడానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తారు. నేతి బీరకాయ అధిక నీటి శాతం, పీచు పదార్థం కలిగి ఉండి, అత్యంత సాత్వికమైన కూరగాయ. ఉపవాసాలు, నిష్ఠతో కూడిన ఈ మాసంలో శరీరం శుద్ధిగా ఉండటానికి, జీర్ణ వ్యవస్థ మెరుగ్గా పని చేయడానికి ఇది సహాయపడుతుంది. ఆహార నియంత్రణ అనేది కేవలం శారీరక శుద్ధి మాత్రమే కాదు, ఆధ్యాత్మిక సాధనలో మనస్సును ప్రశాంతంగా ఉంచడానికి కూడా ఉపయోగపడుతుంది.

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్

ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం వేళ తెలంగాణలో అత్యంత అధునాతన రోబోటిక్స్- రికవరీ ల్యాబ్‌ను ప్రారంభించిన హెచ్‌సిఎహెచ్హైదరాబాద్: ప్రపంచ స్ట్రోక్ దినోత్సవం సందర్భంగా, సెంటర్ ఫర్ అడ్వాన్స్‌డ్ రోబోటిక్స్ అండ్ రికవరీని హైదరాబాద్‌లోని HCAH సువిటాస్ రిహాబిలిటేషన్ సెంటర్ ప్రారంభించింది. ఇది స్ట్రోక్, న్యూరో రిహాబిలిటేషన్‌లో ఒక ప్రధాన ముందడుగును సూచిస్తుంది. రోబోటిక్స్, ఏఐ, సైన్స్, డేటా మరియు మానవ సంరక్షణను సౌకర్యవంతంగా మిళితం చేయటం ద్వారా భారతదేశంలో అత్యంత వేగవంతమైన రికవరీని అందించాలనే HCAH లక్ష్యానికి ఈ కేంద్రం ప్రాతినిధ్యం వహిస్తుంది. తెలంగాణలో స్ట్రోక్ కేసులు గణనీయంగా పెరుగుతున్నాయి, పట్టణ ప్రాంతాలలోని రోగులలో దాదాపు 20-30% మంది ఇప్పుడు 18 నుంచి 45 సంవత్సరాల మధ్య వయస్సు గలవారు వుంటున్నారు.

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?

మారుతున్న రుతువులు: ఈ సమయంలో రోగనిరోధక శక్తిని పెంచుకోవడం ఎలా?రుతువులు మారినప్పుడల్లా, మన ఆరోగ్యంపై వాటి ప్రభావం కూడా మారుతుంది. ఉష్ణోగ్రతలలో హెచ్చుతగ్గులు, అలర్జీ కారకాల బారిన ఎక్కువగా పడటం, రోజువారీ దినచర్యలో మార్పులు... ఇవన్నీ మన రోగనిరోధక వ్యవస్థపై భారాన్ని పెంచుతాయి. దీనివల్ల మనం జలుబు, ఫ్లూ, అలసట బారిన సులభంగా పడే అవకాశం ఉంది. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితక సమద్దార్ ప్రకారం, ఈ మారుతున్న సమయంలో ఆరోగ్యంగా, శక్తివంతంగా ఉండాలంటే రోగనిరోధక శక్తిని బలోపేతం చేసుకోవడం చాలా ముఖ్యం. బలమైన రోగనిరోధక వ్యవస్థకు సమతుల్య ఆహారం, మంచి అలవాట్లు, ఆరోగ్యకరమైన జీవనశైలి ఆధారం.

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తి

పింక్ రిబ్బన్‌కు మించి: అపోహలు పటాపంచలు, జీవితాల్లో స్ఫూర్తిహైదరాబాద్: అపోహలను పటాపంచలు చేస్తూ, ఆశను రేకెత్తిస్తూ వెల్‌నెస్ బజార్ (Wellness Bzaar) ఒక చైతన్యవంతమైన సాయంత్రాన్ని నిర్వహించింది. సత్త్వ నాలెడ్జ్ సిటీలోని ది క్వోరమ్ (The Quorum) వేదికగా బస్టింగ్ మిథ్స్, సేవింగ్ లైవ్స్ (Busting Myths, Saving Lives) పేరుతో జరిగిన ఈ కార్యక్రమానికి స్త్రీలు, పురుషులు ఉత్సాహంగా హాజరయ్యారు. రొమ్ము క్యాన్సర్ అవగాహన మాసంలో భాగంగా చేపట్టిన ఈ కార్యక్రమం, భయాన్ని పారదోలి సాధికారతను నింపింది. భారతదేశంలోని ప్రముఖ నిపుణులు రొమ్ము క్యాన్సర్‌పై ఉన్న అపోహలను తొలగించారు.
