ముందంజలో హైదరాబాద్ స్టార్టప్ ఎకోసిస్టమ్లో ఏరోస్పేస్, SaaS, ఎడ్టెక్ రంగాలు
ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద ప్రొఫెషనల్ నెట్వర్క్ అయిన లింక్డ్ఇన్, హైదరాబాద్ కోసం 2025 టాప్ స్టార్టప్ల జాబితాను విడుదల చేసింది. కెరీర్లు వృద్ధి చెందగల, అభివృద్ధి చెందుతున్న కంపెనీల వార్షిక ర్యాంకింగ్ ఇది. ఉద్యోగుల ఎదుగుదల, అనుసంధానిత ఆసక్తి, ఉద్యోగ ఆసక్తి మరియు అగ్రశ్రేణి ప్రతిభావంతుల ఆకర్షణపై ప్రత్యేకమైన లింక్డ్ఇన్ డేటా ఆధారంగా రూపొందించిన జాబితా కావటంతో పాటుగా స్థానిక ఉద్యోగార్ధులు నగరంలో అవకాశాలను గుర్తించడంలో సహాయపడే పరిజ్ఞానంను ఇది అందిస్తుంది.
ఏరోస్పేస్ మార్గదర్శకుడు స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ హైదరాబాద్ జాబితాలో అగ్రస్థానంలో ఉంది, తరువాత రీసైక్లింగ్ ప్లాట్ఫామ్ రీసైకల్ మరియు SaaS సంస్థ స్వైప్ ఉన్నాయి. ఏడు కొత్త ప్రవేశాలతో, ఈ సంవత్సరం జాబితా, హైదరాబాద్ యొక్క వైవిధ్యమైన ఆవిష్కరణ కేంద్రంగా పెరుగుతున్న వేగాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది, డీప్-టెక్ నుండి వినియోగదారు రంగాలకు విస్తరించింది.
స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్ మరియు జెహ్ ఏరోస్పేస్ వంటి కంపెనీలు పరిశ్రమకు కీలకమైన సామర్థ్యాలను నిర్మించడంతో నగరం యొక్క ఏరోస్పేస్ మరియు రక్షణ పర్యావరణ వ్యవస్థ జాబితాలో ప్రకాశించింది. దీని ఎడ్టెక్ రంగం ప్రాంతీయ భాషా ఎడ్టెక్ ప్లాట్ఫామ్ ఫ్రంట్లైన్స్ ఎడ్యుటెక్, గణిత-కేంద్రీకృత భాన్జు, ఏఐ-ట్యూటర్ ప్లాట్ఫామ్ కోస్కూల్లు ఆయా రంగాలలో బలమైన ప్రాతినిధ్యం వహిస్తున్నాయి. ఈ మిశ్రమానికి కొత్త తరం లైఫ్ సైన్సెస్ స్టార్టప్, విజెన్ లైఫ్ సైన్సెస్, రుణ వసూలు కోసం ఏఐని ఉపయోగించే క్రెడ్జెనిక్స్ వంటి SaaS ఆవిష్కర్తలు, SMBలకు సేవలందిస్తున్న స్వైప్ ఉన్నాయి.
ఈ సంవత్సరం జాబితాపై లింక్డ్ఇన్ కెరీర్ ఎక్స్పర్ట్, లింక్డ్ఇన్ ఇండియా న్యూస్ సీనియర్ మేనేజింగ్ ఎడిటర్ నీరజిత బెనర్జీ మాట్లాడుతూ, హైదరాబాద్ యొక్క స్టార్టప్ కథ లోతు మరియు త్వరణంతో కూడుకున్నది. డీప్-టెక్ మరియు డిజైన్-ఆధారిత మోడల్లు పక్కపక్కనే విస్తరిస్తున్నాయి, నగరం యొక్క ఆవిష్కరణ కేంద్రాలు ఇప్పుడు దాని SaaS మూలాలకు మించి ఎలా విస్తరించి ఉన్నాయో చూపిస్తుంది. నిపుణుల కోసం, ఈ జాబితా అవకాశం ఎక్కడ వేగాన్ని పెంచుకుంటుందో తెలుసుకోవడానికి ఒక మార్గదర్శకంగా నిలుస్తుంది. సాంకేతిక ఆశయాన్ని వాస్తవ ప్రపంచ ప్రభావంలోకి అనువదించే బృందాలలో చేరడానికి మరియు భారతదేశ ఆవిష్కరణ ఆర్థిక వ్యవస్థ యొక్క తదుపరి దశను నిర్వచించే నైపుణ్యాలను పెంపొందించడానికి ఇది ఒక అవకాశం అని అన్నారు.
హైదరాబాద్లోని 2025 లింక్డ్ఇన్ టాప్ స్టార్టప్ల పూర్తి జాబితా ఇక్కడ ఉంది
1. స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్
2. రీసైకిల్
3. స్వైప్
4. జెహ్ ఏరోస్పేస్
5. విజెన్ లైఫ్ సైన్సెస్
6. క్రెడ్జెనిక్స్
7. ఫ్రంట్లైన్స్ ఎడ్యుటెక్
8. భాంజు
9. లిక్విడ్నిట్రో గేమ్స్
10. కోస్కూల్