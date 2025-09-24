బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025
  • Follow us
  1. వార్తలు
  2. బిజినెస్
  3. వార్తలు
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: బుధవారం, 24 సెప్టెంబరు 2025 (17:43 IST)

GE ఏరోస్పేస్ ఫౌండేషన్, యునైటెడ్ వే బెంగళూరు నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ కార్యక్రమం

image
బెంగళూరు: GE ఏరోస్పేస్ ఫౌండేషన్ ఈరోజు భారతదేశంలోని బెంగళూరులో నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి యునైటెడ్ వే బెంగళూరు (UWBe)తో తన భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. భారతదేశంలో నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ కార్యక్రమాన్ని విస్తరించడం ద్వారా విద్యార్థులకు STEM విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి, తదుపరి తరం ఇంజనీరింగ్ నాయకులను ప్రేరేపించి, సిద్ధం చేయడం ద్వారా స్థానిక ఇంజనీరింగ్ పైప్‌లైన్‌ను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
 
బెంగళూరు చాలా కాలంగా ఆవిష్కరణ, ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యానికి కేంద్రంగా ఉంది, ఇది మా నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ కార్యక్రమానికి సహజంగా సరిపోతుంది, అని GE ఏరోస్పేస్ ఫౌండేషన్ ప్రెసిడెంట్ మరియు GE ఏరోస్పేస్‌లో గ్లోబల్ హెడ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అఫైర్స్, మేఘన్ థర్లో అన్నారు. యునైటెడ్ వే బెంగళూరుతో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా, వేలాది మంది స్థానిక విద్యార్థులను ఇంజనీరింగ్ వృత్తిని చేపట్టడానికి ప్రేరేపించడానికి, సిద్ధం చేయడానికి మేము ఉత్సాహంగా ఉన్నాము, ఇవన్నీ మేము నివసించే మరియు పనిచేసే కమ్యూనిటీలలో ప్రజలను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లే మా ప్రయత్నాలలో భాగం.
 
నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ 13 నుండి 18 సంవత్సరాల వయస్సు గల విద్యార్థులకు ఇంజనీరింగ్ వృత్తిని చేపట్టమని ప్రోత్సహించడానికి ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ అనుభవాలు, కెరీర్ ఎక్స్‌పోజర్, విశ్వవిద్యాలయ తయారీతో సన్నద్ధం చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 26,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు చేరువైన ఈ కార్యక్రమం, ఇంజనీరింగ్ రంగంలోకి ప్రవేశించే విభిన్న యువ ప్రతిభావంతుల పైప్‌లైన్‌ను పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
 
యునైటెడ్ వే బెంగళూరుకు సమాజంలో ప్రభావవంతమైన మార్పులు తీసుకురావడానికి భాగస్వామ్యాల ద్వారా కీలకమైన సామాజిక సమస్యలను పరిష్కరించడంలో 17 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. ఈ నైపుణ్యం, బెంగళూరులోని స్థానిక కమ్యూనిటీలో GE ఏరోస్పేస్ యొక్క బలమైన స్వచ్ఛంద సేవా చరిత్రతో జతకట్టి, భవిష్యత్తులో ఇంజనీరింగ్ వృత్తిని పరిగణనలోకి తీసుకునే నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ పాల్గొనేవారికి సహాయక వాతావరణాన్ని పెంపొందిస్తుంది.
 
భారతదేశ ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభ అసమానమైనది, బెంగళూరు దాని ఆవిష్కరణ కేంద్రంగా నిలుస్తుంది, అని యునైటెడ్ వే బెంగళూరు సీఈఓ, రాజేష్ కృష్ణన్ అన్నారు. UWBe వద్ద, తక్కువ సేవలందుతున్న వర్గాల విద్యార్థులకు ఇంజనీరింగ్ ప్రపంచంలో రాణించడానికి అవసరమైన విమర్శనాత్మక ఆలోచన, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించే నైపుణ్యాలు, అవగాహనను అందించడం ద్వారా సమాన అవకాశాలు కల్పించి, ఈ సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయడానికి మేము గాఢంగా కట్టుబడి ఉన్నాము. నాలుగేళ్ల నిబద్ధత కోసం GE ఏరోస్పేస్ ఫౌండేషన్‌తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడం, ఈ పిల్లలను ఇంజనీరింగ్, అనువర్తిత శాస్త్రాలలో కెరీర్ కోసం గుర్తించి, తీర్చిదిద్దడానికి మాకు అనుమతిస్తుంది, తద్వారా దేశ నిర్మాణానికి దోహదపడుతుంది.
 
యునైటెడ్ వే బెంగళూరు నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది, ఇందులో ప్రారంభ మాధ్యమిక పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం ఇంజనీరింగ్ డిస్కవరీ, ఉన్నత విద్యకు సిద్ధమవుతున్న పాత విద్యార్థుల కోసం ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఉంటాయి. అకాడమీలోని విద్యార్థులు లీనమయ్యే డిజైన్ సవాళ్లు, కెరీర్ కోచింగ్, విశ్వవిద్యాలయ-సంసిద్ధత వర్క్‌షాప్‌లలో పాల్గొంటారు. అకాడమీని పూర్తి చేసి, ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలను అభ్యసించే అర్హులైన విద్యార్థులకు స్కాలర్‌షిప్‌లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ కార్యక్రమం 2026 ప్రారంభంలో మొదలవుతుంది, నాలుగేళ్లలో బెంగళూరులో 4,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు చేరువ కావాలనే లక్ష్యంతో.
 
నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ తదుపరి తరం ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభను ప్రేరేపించడంలో మా గాఢమైన నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది, ఈ కార్యక్రమం బెంగళూరులో ప్రారంభం కావడం నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది, అని GE ఏరోస్పేస్ ఇండియా టెక్నాలజీ సెంటర్ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్, అలోక్ నందా అన్నారు. మా ఉద్యోగులకు STEM విద్యలో స్వచ్ఛంద సేవలో సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది, విద్యార్థులు ఇంజనీరింగ్ వృత్తిని అన్వేషించి, సిద్ధమవుతున్నప్పుడు వారి అంకితభావం ఒక సహాయక, ప్రభావవంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. కలిసి, మేము పరిశ్రమ యొక్క నైపుణ్య అంతరాన్ని పరిష్కరించాలని, భవిష్యత్తు కోసం ఒక విభిన్నమైన, బలమైన ఇంజనీరింగ్ పైప్‌లైన్‌ను నిర్మించడానికి దోహదపడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము.

Anil Ravipudi: ఐదుగురు కుర్రాళ్లు భూతానికి, ప్రేతానికి చిక్కితే ఏమయింది...

Anil Ravipudi: ఐదుగురు కుర్రాళ్లు భూతానికి, ప్రేతానికి చిక్కితే ఏమయింది...ఐదుగురు కుర్రాళ్లు భూతానికి, ప్రేతానికి చిక్కితే ఏమయింది? అనే పాయింట్ తో భూతం ప్రేతం చిత్రం రూపొందింది. యాదమ్మ రాజు, గల్లీబాయ్ భాస్కర్, బిగ్ బాస్ ఇమాన్యుయేల్, బల్వీర్ సింగ్, గడ్డం నవీన్, పవన్ శెట్టి, రాజేష్ ధృవ, రాధిక అచ్యుత్ రావు నటించారు. సృజన ప్రొడక్షన్స్ బ్యానర్ పై బి. వెంకటేశ్వర రావు నిర్మించగా రాజేష్ ధృవ దర్శకత్వం వహించారు. ప్రస్తుతం ఈ మూవీకి సంబంధించిన టైటిల్, ఫస్ట్ లుక్, గ్లింప్స్‌ను సక్సెస్ ఫుల్ డైరెక్టర్ అనిల్ రావిపూడి రిలీజ్ చేశారు.

Sreeleela: మాస్ జాతర చిత్ర విడుదలతేదీని ప్రకటించిన నిర్మాత నాగ వంశీ

Sreeleela: మాస్ జాతర చిత్ర విడుదలతేదీని ప్రకటించిన నిర్మాత నాగ వంశీమాస్ మహారాజా రవితేజ నటించిన మాస్ జతర చిత్రం చాలా కాలంగా వాయిదా పడుతుంది. నేడు తన మాస్ జతర విడుదల తేదీని నిర్మాత నాగ వంశీ ఎట్టకేలకు వెల్లడించారు. భాను భోగవరపు దర్శకత్వం వహిస్తున్న ఈ చిత్రంలో శ్రీలీల కథానాయికగా నటిస్తోంది. మొదట ఆగస్టు 27, 2025న విడుదల కావాల్సి ఉండగా, ఈ చిత్రాన్ని వాయిదా వేస్తున్నట్లు మేకర్స్ సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా ప్రకటించారు. ఇప్పుడు, శుభప్రదమైన దసరా పండుగ సందర్భంగా అక్టోబర్ 2, 2025న విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తామని నాగ వంశీ ధృవీకరించారు.

Naga vamsi: ఓజీ హైప్ అయిపోయింది, అంతా ఉత్సాహంగా ఉంది అంటున్న నాగవంశీ

Naga vamsi: ఓజీ హైప్ అయిపోయింది, అంతా ఉత్సాహంగా ఉంది అంటున్న నాగవంశీపవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ చిత్రం ఓజీ హైప్ మామూలుగా లేదు. ప్రస్తుం హైప్ అయిపోయింది. ఇంకా ఉత్సాహంగా సక్సెస్ జరుపుకోవడమే అంటూ సితార ఎంటర్ టైన్ మెంట్ అధినేత నిర్మాత నాగవంశీ తెలియజేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఓజీ కి చెందిన ఓ సరికొత్త పోస్టర్ ను ఆయన పోస్ట్ చేశారు. తనచుట్టూ రౌండ్ వేసిన వారిని చితకకొట్టి వున్న పవన్ కళ్యాణ్ ను చూపించారు.

CM: కర్నాటక ముఖ్యమంత్రిని, సూపర్ స్టార్ సుదీప్ ను కలిసిన మంచు మనోజ్

CM: కర్నాటక ముఖ్యమంత్రిని, సూపర్ స్టార్ సుదీప్ ను కలిసిన మంచు మనోజ్రాకింగ్ స్టార్ మంచు మనోజ్ కర్నాటక ముఖ్యమంత్రి సిద్దరామయ్యను మర్యాదపూర్వకంగా కలుసుకుని శాలువతాతో సత్కరించారు. సతీమణి భూమా మౌనికతో ముఖ్యమంత్రి ఇంటికి వెళ్ళి కలిసి వెళ్ళిన మనోజ్ ను ఆప్యాయంగా పలుకరించారు సిద్దరామయ్య. మంచుమనోజ్ ముఖ్యమంత్రిని సత్కరించి, ఆయనతో కొంత సమయం గడిపారు.

OG: ఓజీ కోసం థియేటర్లు వదులుకున్న ఓ నిర్మాత - పబ్లిసిటీచేస్తున్న మరో నిర్మాత

OG: ఓజీ కోసం థియేటర్లు వదులుకున్న ఓ నిర్మాత - పబ్లిసిటీచేస్తున్న మరో నిర్మాతసక్సెస్ ఫుల్ గా రన్ అవుతున్న సినిమా కాదని మరో సినిమాకు థియేటర్లు ఇవ్వడం కొంచెం కష్టమైన విషయమే. కానీ మిరాయ్ నిర్మాత టి.జి. విశ్వప్రసాద్ ఓ నిర్ణయాన్ని తీసుకున్నట్లు తెలుస్తోంది. తను తీసిన మిరాయ్ అద్భుతమైన కలెక్టన్లు రాబడుతుంది. ఎగ్జిబిటర్లు కూడా హ్యాపీగా వున్నారు. కానీ పవన్ కళ్యాన్ కోసం రేపు విడుదలకానున్న ఓజీ కోసం కొన్ని థియేటర్లను మిరాయ్ తీసివేయనున్నారని టాక్ నెలకొంది. దానితోపాటు ఓవర్ సీస్ లోకూడా వదులుకుంటున్నాడని తెలుస్తుంది.

Watch More Videos

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?

అల్లం టీ తాగితే ఏంటి ప్రయోజనాలు?తాజాగా కట్ చేసిన అల్లం ముక్కలను నీటిలో ఉడకబెట్టి జింజర్ టీ లేదా అల్లం టీని తయారు చేస్తారు. అల్లం టీని వడకట్టి, పర్ఫెక్ట్ టీని తయారు చేయడానికి కొంచెం తేనె కలపాలి. ఈ అల్లం టీ కీళ్ల నొప్పులు, వాపును తగ్గిస్తుంది. వికారం నుండి ఉపశమనం ఇస్తుంది. యాంటీ ఆక్సిడెంట్లను కలిగి ఉంటుంది. ఇది శరీరంలో హానికరమైన ఫ్రీ రాడికల్స్ సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. యాంటీ కార్సినోజెనిక్ లక్షణాలు దీనిలో ఎక్కువగా ఉంటాయి. జీర్ణక్రియలో సహాయపడుతుంది. జలుబుకు వ్యతిరేకంగా పోరాడటంలో సహాయపడుతుంది. ఇది ఆకలిని అణిచివేస్తుంది, జీవక్రియను వేగవంతం చేస్తుంది. అధిక బరువు తగ్గడంలో సహాయపడుతుంది.

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులు

భారతీయ రోగులలో ఒక కీలక సమస్యగా రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్: హైదరాబాద్‌ వైద్య నిపుణులుహైదరాబాద్: ఇండియా హైపర్‌టెన్షన్ కంట్రోల్ ఇనిషియేటివ్ ప్రకారం, భారత దేశంలో 20 కోట్ల మంది వయోజనులు రక్తపోటుతో బాధపడుతున్నారని అంచనా, వీరిలో దాదాపు 2 కోట్ల మంది మాత్రమే దీనిని నియంత్రణలో ఉంచుకున్నారు. ఇది దేశంలో అత్యంత అత్యవసర ప్రజారోగ్య సమస్యలలో ఒకటిగా నిలిచింది. ఏఐజీ హాస్పిటల్ లోని వైద్య నిపుణులు- డాక్టర్ రాజీవ్ మీనన్, డాక్టర్ అనుజ్ కపాడియా, డాక్టర్ స్వరూప్ జి భరది, డాక్టర్ ప్రసాద రెడ్డి- దేశంలో హైపర్ టెన్షన్(రక్తపోటు), రెసిస్టంట్ హైపర్‌టెన్షన్లకు పెరుగుతున్న ప్రాబల్యాన్ని చాటిచెప్పారు.

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?

శనగలు తింటే శరీరానికి అందే పోషకాలు ఏమిటి?శనగలు. వీటిలో అనేక రకాల పోషకాలు సమృద్ధిగా ఉంటాయి. అందువల్ల వాటిని పోషకాల పవర్‌హౌస్ అని అంటారు. శనగలలో ఉండే ముఖ్యమైన పోషకాల వివరాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. శనగలు ప్రోటీన్‌కు మంచి వనరు. శాకాహారులకు ఇది చాలా ముఖ్యమైన పోషకం. కండరాల నిర్మాణానికి, శరీర పెరుగుదలకు ప్రోటీన్ అవసరం. శనగలలో అధిక మొత్తంలో ఫైబర్ ఉంటుంది. ఇది జీర్ణక్రియను మెరుగుపరుస్తుంది, మలబద్ధకం వంటి సమస్యలను నివారిస్తుంది, బరువు తగ్గడానికి కూడా సహాయపడుతుంది. శనగలలో విటమిన్ ఎ, విటమిన్ సి, విటమిన్ బి6, విటమిన్ బి9, థయామిన్(బి1), నియాసిన్(బి3) వంటి విటమిన్లు ఉంటాయి.

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..

Navratri Snacks: నవరాత్రి స్నాక్స్.. సగ్గుబియ్యం టిక్కా.. అరటి పండ్ల చిప్స్ సింపుల్‌గా..నవరాత్రి అనేది ఆధ్యాత్మిక ఆత్మపరిశీలన, రంగురంగుల ఆనందోత్సాహాల కాలం, ఈ సందర్భంగా సాత్విక ఆహారం తీసుకోవడం.. ఉపవాసం వుండటం చాలామంది చేస్తుంటారు. ఇంకా ఉపవాసం వుండే వారు పోషకాల ఆహారంతో కూడిన రుచికరమైన ఆహారం తీసుకోవాలి. పచ్చి కేరళ అరటిపండ్లను సన్నగా కోసి, కొబ్బరి నూనెలో వేయించి.. కాస్త నెయ్యి చేర్చి.. ఉప్పు చల్లి తీసుకోవాలి. ఈ క్లాసిక్ అరటి చిప్స్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు. ఇవి ఆరోగ్యానికి తగిన పోషకాలను అందిస్తాయి.

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?

కామెర్ల వ్యాధితో రోబో శంకర్ కన్నుమూత, ఈ వ్యాధికి కారణాలు, లక్షణాలేమిటి?కోలీవుడ్ హాస్య నటుడు రోబో శంకర్ హఠాత్తుగా షూటింగులోనే కుప్పకూలిపోవడం, ఆ తర్వాత ఐసీయూలో చికిత్స తీసుకుంటూ కన్నుమూసారు. ఆయన మృతికి కారణం కామెర్ల వ్యాధిగా తేలింది. కామెర్ల వ్యాధిని సాధారణంగా పచ్చ కామెర్లు అంటారు. ఇది ఒక వ్యాధి కాదు, కేవలం ఒక లక్షణం మాత్రమే. రక్తంలో బైలిరుబిన్ అనే పసుపు రంగు పదార్థం ఎక్కువగా పేరుకుపోవడం వల్ల కామెర్లు వస్తాయి. ఈ బైలిరుబిన్ సాధారణంగా ఎర్ర రక్త కణాలు విచ్ఛిన్నమైనప్పుడు ఉత్పత్తి అవుతుంది. ఆరోగ్యవంతమైన కాలేయం ఈ బైలిరుబిన్‌ను రక్తం నుండి తీసివేసి, పిత్తం ద్వారా బయటకు పంపుతుంది.
Android app iOS app
Webdunia
FOLLOW US ON

వార్తలు

తెలుగు సినిమా

ఆరోగ్యం

ప్రేమాయణం

ఆధ్యాత్మికం

యోగా

హాస్యం

భవిష్యవాణి

Copyright 2025, Webdunia.com