GE ఏరోస్పేస్ ఫౌండేషన్, యునైటెడ్ వే బెంగళూరు నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ కార్యక్రమం

బెంగళూరు: GE ఏరోస్పేస్ ఫౌండేషన్ ఈరోజు భారతదేశంలోని బెంగళూరులో నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించడానికి యునైటెడ్ వే బెంగళూరు (UWBe)తో తన భాగస్వామ్యాన్ని ప్రకటించింది. భారతదేశంలో నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ కార్యక్రమాన్ని విస్తరించడం ద్వారా విద్యార్థులకు STEM విద్యను అందుబాటులోకి తీసుకురావడానికి, తదుపరి తరం ఇంజనీరింగ్ నాయకులను ప్రేరేపించి, సిద్ధం చేయడం ద్వారా స్థానిక ఇంజనీరింగ్ పైప్లైన్ను పెంచడానికి సహాయపడుతుంది.
బెంగళూరు చాలా కాలంగా ఆవిష్కరణ, ఇంజనీరింగ్ నైపుణ్యానికి కేంద్రంగా ఉంది, ఇది మా నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ కార్యక్రమానికి సహజంగా సరిపోతుంది, అని GE ఏరోస్పేస్ ఫౌండేషన్ ప్రెసిడెంట్ మరియు GE ఏరోస్పేస్లో గ్లోబల్ హెడ్ ఆఫ్ పబ్లిక్ అఫైర్స్, మేఘన్ థర్లో అన్నారు. యునైటెడ్ వే బెంగళూరుతో మా భాగస్వామ్యం ద్వారా, వేలాది మంది స్థానిక విద్యార్థులను ఇంజనీరింగ్ వృత్తిని చేపట్టడానికి ప్రేరేపించడానికి, సిద్ధం చేయడానికి మేము ఉత్సాహంగా ఉన్నాము, ఇవన్నీ మేము నివసించే మరియు పనిచేసే కమ్యూనిటీలలో ప్రజలను ఉన్నత స్థాయికి తీసుకువెళ్లే మా ప్రయత్నాలలో భాగం.
నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ 13 నుండి 18 సంవత్సరాల వయస్సు గల విద్యార్థులకు ఇంజనీరింగ్ వృత్తిని చేపట్టమని ప్రోత్సహించడానికి ప్రాక్టికల్ లెర్నింగ్ అనుభవాలు, కెరీర్ ఎక్స్పోజర్, విశ్వవిద్యాలయ తయారీతో సన్నద్ధం చేస్తుంది. ఇప్పటివరకు ప్రపంచవ్యాప్తంగా 26,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు చేరువైన ఈ కార్యక్రమం, ఇంజనీరింగ్ రంగంలోకి ప్రవేశించే విభిన్న యువ ప్రతిభావంతుల పైప్లైన్ను పెంచాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది.
యునైటెడ్ వే బెంగళూరుకు సమాజంలో ప్రభావవంతమైన మార్పులు తీసుకురావడానికి భాగస్వామ్యాల ద్వారా కీలకమైన సామాజిక సమస్యలను పరిష్కరించడంలో 17 సంవత్సరాల చరిత్ర ఉంది. ఈ నైపుణ్యం, బెంగళూరులోని స్థానిక కమ్యూనిటీలో GE ఏరోస్పేస్ యొక్క బలమైన స్వచ్ఛంద సేవా చరిత్రతో జతకట్టి, భవిష్యత్తులో ఇంజనీరింగ్ వృత్తిని పరిగణనలోకి తీసుకునే నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ పాల్గొనేవారికి సహాయక వాతావరణాన్ని పెంపొందిస్తుంది.
భారతదేశ ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభ అసమానమైనది, బెంగళూరు దాని ఆవిష్కరణ కేంద్రంగా నిలుస్తుంది, అని యునైటెడ్ వే బెంగళూరు సీఈఓ, రాజేష్ కృష్ణన్ అన్నారు. UWBe వద్ద, తక్కువ సేవలందుతున్న వర్గాల విద్యార్థులకు ఇంజనీరింగ్ ప్రపంచంలో రాణించడానికి అవసరమైన విమర్శనాత్మక ఆలోచన, ఆత్మవిశ్వాసాన్ని పెంపొందించే నైపుణ్యాలు, అవగాహనను అందించడం ద్వారా సమాన అవకాశాలు కల్పించి, ఈ సామర్థ్యాన్ని వెలికితీయడానికి మేము గాఢంగా కట్టుబడి ఉన్నాము. నాలుగేళ్ల నిబద్ధత కోసం GE ఏరోస్పేస్ ఫౌండేషన్తో భాగస్వామ్యం కుదుర్చుకోవడం, ఈ పిల్లలను ఇంజనీరింగ్, అనువర్తిత శాస్త్రాలలో కెరీర్ కోసం గుర్తించి, తీర్చిదిద్దడానికి మాకు అనుమతిస్తుంది, తద్వారా దేశ నిర్మాణానికి దోహదపడుతుంది.
యునైటెడ్ వే బెంగళూరు నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ కార్యక్రమాన్ని నిర్వహిస్తుంది, ఇందులో ప్రారంభ మాధ్యమిక పాఠశాల విద్యార్థుల కోసం ఇంజనీరింగ్ డిస్కవరీ, ఉన్నత విద్యకు సిద్ధమవుతున్న పాత విద్యార్థుల కోసం ఇంజనీరింగ్ అకాడమీ ఉంటాయి. అకాడమీలోని విద్యార్థులు లీనమయ్యే డిజైన్ సవాళ్లు, కెరీర్ కోచింగ్, విశ్వవిద్యాలయ-సంసిద్ధత వర్క్షాప్లలో పాల్గొంటారు. అకాడమీని పూర్తి చేసి, ఇంజనీరింగ్ డిగ్రీలను అభ్యసించే అర్హులైన విద్యార్థులకు స్కాలర్షిప్లు కూడా అందుబాటులో ఉంటాయి. ఈ కార్యక్రమం 2026 ప్రారంభంలో మొదలవుతుంది, నాలుగేళ్లలో బెంగళూరులో 4,000 మందికి పైగా విద్యార్థులకు చేరువ కావాలనే లక్ష్యంతో.
నెక్స్ట్ ఇంజనీర్స్ తదుపరి తరం ఇంజనీరింగ్ ప్రతిభను ప్రేరేపించడంలో మా గాఢమైన నిబద్ధతను ప్రతిబింబిస్తుంది, ఈ కార్యక్రమం బెంగళూరులో ప్రారంభం కావడం నాకు ఎంతో గర్వంగా ఉంది, అని GE ఏరోస్పేస్ ఇండియా టెక్నాలజీ సెంటర్ చీఫ్ టెక్నాలజీ ఆఫీసర్, అలోక్ నందా అన్నారు. మా ఉద్యోగులకు STEM విద్యలో స్వచ్ఛంద సేవలో సుదీర్ఘ చరిత్ర ఉంది, విద్యార్థులు ఇంజనీరింగ్ వృత్తిని అన్వేషించి, సిద్ధమవుతున్నప్పుడు వారి అంకితభావం ఒక సహాయక, ప్రభావవంతమైన వాతావరణాన్ని సృష్టిస్తుందని నేను విశ్వసిస్తున్నాను. కలిసి, మేము పరిశ్రమ యొక్క నైపుణ్య అంతరాన్ని పరిష్కరించాలని, భవిష్యత్తు కోసం ఒక విభిన్నమైన, బలమైన ఇంజనీరింగ్ పైప్లైన్ను నిర్మించడానికి దోహదపడాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాము.