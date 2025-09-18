Yoga instructor : థాయ్లాండ్లో 17ఏళ్ల బాలికపై యోగా ఇన్స్ట్రక్టర్ లైంగిక దాడి.. అవన్నీ చెప్పి?
2023లో యోగా పోటీలో పాల్గొనడానికి థాయిలాండ్ వెళ్లినప్పుడు యోగా బోధకుడు తనను లైంగికంగా వేధించాడని ఒక టీనేజర్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. అస్సాంకు చెందిన నిందితుడు కర్ణాటక యోగాసన స్పోర్ట్స్ అసోసియేషన్ కార్యదర్శి అని పోలీసులు తెలిపారు.
బాధితురాలు 2019 నుండి నిందితుడిని తెలుసు. ఆమె 2021లో యోగా పోటీల్లో పాల్గొనడం ప్రారంభించింది. బాలిక 17 సంవత్సరాల వయసులో నిందితుడితో కలిసి పోటీలో పాల్గొనడానికి థాయిలాండ్కు వెళ్లింది. అయితే అక్కడ ఆమెను లైంగికంగా వేధించాడు. ఈ ఘటన తర్వాత బాధితురాలు యోగా పోటీల్లో పాల్గొనడం మానేసింది.
2024లో, బాధితురాలు బెంగళూరులోని నిందితుడు నిర్వహిస్తున్న యోగా సంస్థలో చేరింది. అప్పటి నుండి, నిందితుడు ఆమెను లైంగికంగా వేధిస్తున్నాడు. జాతీయ యోగా పోటీలో పతకం గెలవడానికి, ఆమెకు ఉద్యోగ నియామకం ఇప్పించడానికి సహాయం చేస్తానని నిందితుడు హామీ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత అతను ఆగస్టు 2025లో యోగా సంస్థ ప్రాంగణంలో ఆమెను లైంగికంగా దాడి చేశాడని ఫిర్యాదులో పేర్కొంది.
ఆగస్టు 22న నిందితుడు ఆమెతో శారీరకంగా సన్నిహితంగా ఉండటానికి ప్రయత్నించాడని, రాష్ట్ర స్థాయి పోటీలో ఆమెకు స్థానం కల్పిస్తానని చెప్పాడని అందులో పేర్కొంది. దీనిపై పోలీసులు బీఎన్ఎస్ చట్టంలోని సంబంధిత సెక్షన్లు, పోక్సో చట్టంలోని సెక్షన్ 12 కింద ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. బాధితురాలు ఆగస్టు 30న పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది.
ఈ యోగా బోధకుడిపై తన యోగా కేంద్రంలో తరగతులకు హాజరైన 10- 15 మంది మహిళలపై అత్యాచారం చేసిన కేసులు కూడా వున్నట్లు పోలీసు దర్యాప్తులో తేలింది. పోలీసులు అతని మొబైల్ ఫోన్ను స్వాధీనం చేసుకున్నారు. విచారణ కొనసాగుతోంది.