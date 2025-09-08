వైజాగ్లో ఆసియాలోనే అతిపెద్ద గూగుల్ డేటా సెంటర్- 200 ఎకరాల భూమి గుర్తింపు
ఆసియాలోనే అతిపెద్ద డేటా సెంటర్ ప్రాజెక్టు కోసం చంద్రబాబు నాయుడు నేతృత్వంలోని ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం వైజాగ్లోని ఆనందపురంలో 200 ఎకరాల భూమిని గుర్తించింది. ఈ భూ బదిలీ నవంబర్ నాటికి పూర్తవుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఈ ప్రాజెక్టులో భాగంగా, డేటా సెంటర్ సమీపంలో ఒక జలాంతర్గామి కేబుల్ ల్యాండింగ్ స్టేషన్ కూడా ఏర్పాటు చేయబడుతుంది. సముద్రగర్భ కేబుల్ల నుండి డేటాను స్వీకరించడం, ప్రసారం చేయడం ద్వారా ప్రపంచ ఇంటర్నెట్ మౌలిక సదుపాయాలను అనుసంధానించడంలో ఈ స్టేషన్లు కీలక పాత్ర పోషిస్తాయి.
ఈ ప్రాజెక్టులో గూగుల్ 6 బిలియన్ డాలర్లు రూ.50,000 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడి పెట్టనుంది. ఈ డేటా సెంటర్ 1 జీడబ్ల్యూ సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది. ఇది ప్రపంచంలోనే అతిపెద్ద వాటిలో ఒకటిగా మారుతుంది. మొత్తం పెట్టుబడిలో, దాదాపు $2 బిలియన్లు పునరుత్పాదక ఇంధన సౌకర్యాన్ని నిర్మించడానికి కేటాయించబడుతుంది.
ఈ సౌకర్యం డేటా సెంటర్ ఇంధన అవసరాలకు మద్దతు ఇవ్వడానికి ప్రత్యేకంగా విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేస్తుంది. ఇది గూగుల్ దాని మాతృ సంస్థ ఆల్ఫాబెట్ ఇంక్ ఆధ్వర్యంలో భారతదేశంలో చేసిన మొదటి ప్రధాన మౌలిక సదుపాయాల పెట్టుబడి. ఇది ఆగ్నేయాసియాలో ఆల్ఫాబెట్ విస్తృత విస్తరణలో భాగం, ఇక్కడ వారు ఇప్పటికే సింగపూర్, మలేషియా, థాయిలాండ్ వంటి దేశాలలో పెట్టుబడి పెట్టారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వానికి, ఇది ఒక ప్రధాన మైలురాయిని సూచిస్తుంది. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు రాష్ట్రానికి ఒక టెక్ దిగ్గజాన్ని ఆకర్షించగలిగారు. ఇది ఈ ప్రాంత ఆర్థిక, సాంకేతిక వృద్ధిని గణనీయంగా పెంచుతుంది.