India: వైజాగ్లో దేశంలోనే అతిపెద్ద గాజు వంతెన.. స్కైవాక్ టైటానిక్ వ్యూ పాయింట్
భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద గాజు వంతెన త్వరలో వైజాగ్లోని కైలాసగిరిలో ప్రారంభం కానుంది. ఈ కాంటిలివర్ గాజు వంతెన 50 మీటర్ల పొడవున విస్తరించి ఉంది. స్కైవాక్ టైటానిక్ వ్యూ పాయింట్కు దగ్గరగా ఉంది. ఇది ఈ ప్రాంత సుందరమైన ఆకర్షణను మరింత పెంచుతుంది.
ఈ వంతెనను మొదట ఆగస్టు 15న ప్రారంభించాలని అనుకున్నారు. కానీ వాతావరణ పరిస్థితుల కారణంగా ఆలస్యం జరిగింది. ఇది సెప్టెంబర్లో ఓపెన్ అవుతుందని భావిస్తున్నారు.
ఇది పర్యాటకులను ఆకర్షిస్తుంది. రూ.6 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించబడిన ఈ వంతెన కైలాసగిరి పచ్చని అందాన్ని హైలైట్ చేస్తుంది. సందర్శకులు నిర్మాణం నుండి సముద్రపు అద్భుతమైన దృశ్యాలను ఆస్వాదిస్తారు. ఇది మరపురాని అనుభవంగా మారుతుంది.
ఇది వైజాగ్లో అడ్వెంచర్ టూరిజాన్ని పెంచడం కూడా లక్ష్యంగా పెట్టుకుంది. పీపీపీ మోడల్ కింద అభివృద్ధి చేయబడిన ఈ వంతెన ఒకేసారి 40 మందిని మోసే సామర్థ్యాన్ని కలిగి ఉంటుంది.
ఇప్పటివరకు, దేశంలోనే అతి పొడవైన కాంటిలివర్ వంతెన కేరళలో ఉంది. కానీ వైజాగ్, కొత్త స్కైవాక్ దానిని అధిగమిస్తుంది. నగరానికి మరో మైలురాయిని జోడిస్తుంది. ఈ ప్రాజెక్టులో స్కై సైక్లింగ్ ట్రాక్లు, టూ-వే జిప్ లైన్లు కూడా ఉన్నాయి.