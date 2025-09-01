Heavy rainfall: బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం- తెలంగాణ జిల్లాలకు ఆరెంజ్ అలెర్ట్
బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ప్రభావం తెలంగాణపై కొనసాగుతోంది. మంగళవారం నుండి గురువారం వరకు అన్ని ఈశాన్య జిల్లాలకు భారీ నుండి అతి భారీ వర్షపాతం హెచ్చరికను భారత వాతావరణ శాఖ (IMD)-హైదరాబాద్ జారీ చేసింది.
హైదరాబాద్, దాని పొరుగు జిల్లాలైన మేడ్చల్-మల్కాజ్గిరి, రంగారెడ్డి, వికారాబాద్, మెదక్, యాదాద్రి భువనగిరిలలో తేలికపాటి నుండి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అంచనా వేయగా, తూర్పు- ఉత్తర ప్రాంతాలలోని అనేక జిల్లాల్లో 115.6 మిమీ నుండి 204.4 మిమీ వరకు వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది.
భద్రాద్రి కొత్తగూడెం, జయశంకర్ భూపాలపల్లి, ములుగు, పెద్దపల్లి, ఆదిలాబాద్, హనుమకొండ, జగిత్యాల, కరీంనగర్, ఖమ్మం, కొమరం భీమ్ ఆసిఫాబాద్, మహబూబాబాద్, మంచిర్యాల, వరంగల్, నిర్మల్ జిల్లాలకు మంగళవారం నుండి గురువారం వరకు భారీ నుండి అతి భారీ వర్షపాతం కోసం ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీ చేయబడింది.
నిజామాబాద్, రాజన్న సిరిసిల్లతో సహా మరికొన్ని జిల్లాలు కూడా రాబోయే రెండు, మూడు రోజుల్లో భారీ నుండి అతి భారీ వర్షపాతం నమోదయ్యే అవకాశం ఉంది. దీనితో పాటు, ఐఎండీ-హైదరాబాద్ తెలంగాణలోని అన్ని జిల్లాల్లోని కొన్ని ప్రాంతాలలో మెరుపులు, ఈదురు గాలులతో కూడిన ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు (గంటకు 30-40 కి.మీ) సంభవించే అవకాశం ఉందని సూచించింది.