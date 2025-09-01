బీసీలకు న్యాయం చేయాలంటే.. ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్తో కలిసి నిలబడతాం: కేటీఆర్
తెలంగాణ అసెంబ్లీలో ఆశ్చర్యకరమైన మలుపు చోటుచేసుకుంది. బీసీలకు న్యాయం చేయాలనే తపన నిజంగా ఉంటే ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్తో కలిసి నిలబడటానికి తమ పార్టీ సిద్ధంగా ఉందని కేటీఆర్ అన్నారు. బీసీ బిల్లును రాష్ట్రపతి ఆమోదం పొందే విషయంలో ఇప్పుడు అదే అత్యవసర పరిస్థితి ఎందుకు లేదని కేటీఆర్ అడిగారు.
"మీరు నిజంగా పని చేయాలనుకుంటే, అఖిలపక్ష బృందాన్ని ఢిల్లీకి తీసుకెళ్లండి. మేము సంకోచం లేకుండా మీతో చేరుతాము" అని కేటీఆర్ ప్రకటించారు. సీఎం కార్యాలయం మాత్రమే ఎమ్మెల్యేతో కాకుండా ప్రధానమంత్రితో అపాయింట్మెంట్ పొందగలమని వాదించారు. రేవంత్ రెడ్డి ప్రత్యక్ష విధానాన్ని ఎందుకు తప్పించుకుంటున్నారని ప్రశ్నించారు.
కాంగ్రెస్ నేత రాహుల్ గాంధీ స్వయంగా ఇటీవలి నిరసనకు ఎందుకు దూరంగా వున్నారని కేటీఆర్ ప్రశ్నించారు. ప్రతి అంశాన్ని రాజకీయ రంగస్థలంగా మార్చడం అనవసరమని, కేసీఆర్ గతంలో బీసీ న్యాయం కోసం కూడా పోరాడారని గుర్తుచేసుకున్నారు.
రేవంత్ నిజంగా పోరాటాన్ని ముందుకు తీసుకెళ్లడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, ఈ ప్రకటనతో, బిసి బిల్లు అంశంపై ఢిల్లీలో కాంగ్రెస్తో కలిసి నిలబడేందుకు రెడీ అన్నట్లు కేటీఆర్ వెల్లడించడం సర్వత్రా చర్చకు దారి తీసింది.