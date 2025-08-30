తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన హరీష్ రావు - అక్టోబర్ వరకు రిజర్వ్లో తీర్పు
మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నాయకుడు హరీష్ రావు మరోసారి తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికను నిలిపివేయాలని కోరుతూ ఆయన మధ్యంతర పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నివేదికను ప్రవేశపెట్టడాన్ని నిలిపివేయాలని కూడా ఆయన కోర్టును కోరారు.
ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ రిజిస్ట్రీ నివేదికను పరిశీలిస్తోంది. గతంలో, కేసీఆర్- హరీష్ రావు ఇద్దరూ కాళేశ్వరం కమిటీ నివేదికపై స్టే ఇవ్వాలని కోరుతూ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. హైకోర్టు ఈ విషయాన్ని విచారించి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ తీర్పును అక్టోబర్ వరకు రిజర్వ్ చేశారు.
ఏదైనా తప్పులు జరిగితే మంత్రులు లేదా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించాల్సిన అవసరం లేదని హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు. కోర్టులు, తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రమే దానిని నిర్ణయించగలరని తెలిపారు. కాళేశ్వరంపై పీపీటీ ప్రజెంటేషన్కు అనుమతి నిరాకరించడంతో ప్రభుత్వం సత్యానికి భయపడుతోందని ఆయన ఆరోపించారు.
వాస్తవాలను వినడానికి ఇష్టపడటం లేదని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా విమర్శించారు. కమిటీ నివేదికపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్య తీసుకోకుండా ఆపాలని హరీష్ రావు హైకోర్టును అభ్యర్థించారు. ఈ కేసు సోమవారం మళ్లీ విచారణకు రానుంది.