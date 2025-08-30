శుక్రవారం, 5 డిశెంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శనివారం, 30 ఆగస్టు 2025 (16:51 IST)

తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించిన హరీష్ రావు - అక్టోబర్ వరకు రిజర్వ్‌లో తీర్పు

Harish Rao
Harish Rao
మాజీ మంత్రి, బీఆర్ఎస్ నాయకుడు హరీష్ రావు మరోసారి తెలంగాణ హైకోర్టును ఆశ్రయించారు. కాళేశ్వరం కమిషన్ నివేదికను నిలిపివేయాలని కోరుతూ ఆయన మధ్యంతర పిటిషన్ దాఖలు చేశారు. అసెంబ్లీ సమావేశాల్లో నివేదికను ప్రవేశపెట్టడాన్ని నిలిపివేయాలని కూడా ఆయన కోర్టును కోరారు. 
 
ప్రస్తుతం అసెంబ్లీ రిజిస్ట్రీ నివేదికను పరిశీలిస్తోంది. గతంలో, కేసీఆర్- హరీష్ రావు ఇద్దరూ కాళేశ్వరం కమిటీ నివేదికపై స్టే ఇవ్వాలని కోరుతూ పిటిషన్లు దాఖలు చేశారు. హైకోర్టు ఈ విషయాన్ని విచారించి నోటీసులు జారీ చేసింది. ఈ తీర్పును అక్టోబర్ వరకు రిజర్వ్ చేశారు. 
 
ఏదైనా తప్పులు జరిగితే మంత్రులు లేదా కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్ణయించాల్సిన అవసరం లేదని హరీష్ రావు పేర్కొన్నారు. కోర్టులు, తెలంగాణ ప్రజలు మాత్రమే దానిని నిర్ణయించగలరని తెలిపారు. కాళేశ్వరంపై పీపీటీ ప్రజెంటేషన్‌కు అనుమతి నిరాకరించడంతో ప్రభుత్వం సత్యానికి భయపడుతోందని ఆయన ఆరోపించారు. 
 
వాస్తవాలను వినడానికి ఇష్టపడటం లేదని కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వాన్ని కూడా విమర్శించారు. కమిటీ నివేదికపై తెలంగాణ ప్రభుత్వం చర్య తీసుకోకుండా ఆపాలని హరీష్ రావు హైకోర్టును అభ్యర్థించారు. ఈ కేసు సోమవారం మళ్లీ విచారణకు రానుంది.

Catherine Tresa: సందీప్ కిషన్... అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మా లో కేథరీన్ థ్రెసా స్పెషల్ సాంగ్

Catherine Tresa: సందీప్ కిషన్... అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మా లో కేథరీన్ థ్రెసా స్పెషల్ సాంగ్సుబాస్కరన్ నేతృత్వంలోని లైకా ప్రొడక్షన్స్, అద్భుతమైన సాంకేతిక నైపుణ్యం, వరల్డ్ వైడ్ ఎట్రాక్షన్ వుండే బిగ్ సినిమాటిక్ ఎక్స్ పీరియన్స్ అందించే చిత్రాలని చేస్తోంది. జాసన్ సంజయ్ దర్శకత్వంలో యాక్షన్-అడ్వెంచర్ కామెడీ సిగ్మాను నిర్మాణ సంస్థ ప్రస్తుతం చిత్రీకరిస్తోంది. ఇందులో సందీప్ కిషన్ హీరో పాత్ర పోషిస్తున్నారు. షూటింగ్ ముగింపు దశకు చేరుకుంది.

నేను ఒక్కోసారి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ కోల్పోతుంటా: పవన్ కల్యాణ్ పాత వీడియో

నేను ఒక్కోసారి సినిమా రెమ్యూనరేషన్ కోల్పోతుంటా: పవన్ కల్యాణ్ పాత వీడియోతను కొన్నిసార్లు కొన్ని సినిమాలకు రెమ్యునరేషన్ కోల్పోతుంటానని డిప్యూటీ సీఎం, నటుడు పవన్ కల్యాణ్ చెప్పారు. ఇది పాత వీడియో అయినప్పటికీ ప్రస్తుతం అది వైరల్ అవుతోంది. ఆ వీడియోలో పవన్ కల్యాణ్ ఏమన్నారంటే... ఒక పనిని ఫలవంతంగా చేయాలంటే ఒక చిన్నసైజు యుద్ధం చేయాలి. మనం కూర్చునే చెక్క టేబుల్ కావాలంటే చెట్లు నరకాలి, ఇంకా ఆ తర్వాత ఎంతో పనిచేస్తే కానీ ఆ టేబుల్ మనదగ్గరకి రాదు. అలాగే సినిమా చేయాలంటే ముఖ్యంగా నిర్మాత నలిగిపోతాడు. ఎందరినో ఒప్పించాలి.

D. Suresh Babu: సినిమా వ్యాపారం వీధిలోకి వెళ్ళింది : డి. సురేష్ బాబు

D. Suresh Babu: సినిమా వ్యాపారం వీధిలోకి వెళ్ళింది : డి. సురేష్ బాబుబాలకృష్ణ నటించిన అఖండ 2-తాండవం చిత్రం ఊహించని సమస్యల కారణంగా చిత్ర బృందం విడుదలను నిలిపివేసింది, అభిమానులను నిరాశపరిచింది. వాయిదా తర్వాత, ఆలస్యం వెనుక గల కారణం గురించి అనేక సిద్ధాంతాలు ప్రచారంలోకి వచ్చాయి. విడుదల ఆలస్యంపై టాలీవుడ్ నిర్మాత సురేష్ బాబు ఇప్పుడు స్పందించారు.

akhanda 2 Update: అఖండ 2 విడుదల కాకపోవటంతో ఎగ్జిబిటర్స్ చాలా నష్టపోయారు : నట్టికుమార్

akhanda 2 Update: అఖండ 2 విడుదల కాకపోవటంతో ఎగ్జిబిటర్స్ చాలా నష్టపోయారు : నట్టికుమార్ఎంతో ఆసక్తిగా ఎదురుచూస్తున్న పాన్-ఇండియన్ చిత్రం అఖండ 2 చివరి నిమిషంలో ఆగిపోయింది, ఎరోస్ ఇంటర్నేషనల్ మరియు ఇతరలతో కూడిన ఆర్థిక సమస్యలు దాని ప్రణాళిక విడుదలకు అంతరాయం కలిగించడంతో. ఊహించని ఆలస్యం అభిమానులను ఆందోళనకు గురిచేసింది, అయితే నిర్మాతలు సంక్షోభాన్ని పరిష్కరించడానికి రాత్రంతా పనిచేశారు. ఇప్పుడు, నిజమైన పురోగతి కనిపిస్తోంది, ఇది అభిమానులకు కొన్ని శుభవార్తలను తెస్తుంది.

Shah Rukh Khan: లండన్ లీసెస్ట‌ర్ స్క్వేర్‌లో షారూఖ్ ఖాన్‌, కాజోల్ విగ్ర‌హావిష్క‌ర‌ణ‌

Shah Rukh Khan: లండన్ లీసెస్ట‌ర్ స్క్వేర్‌లో షారూఖ్ ఖాన్‌, కాజోల్ విగ్ర‌హావిష్క‌ర‌ణ‌బాలీవుడ్ స్టార్స్ షారూఖ్ ఖాన్, కాజోల్ ఈరోజు లీసెస్టర్ స్క్వేర్‌లో కొత్త కంచు విగ్ర‌హాన్ని ఆవిష్క‌రించారు. ప్ర‌ముఖ ద‌ర్శ‌కుడు ఆదిత్య చోప్ర తెర‌కెక్కించి దిల్‌వాలే దుల్హ‌నియా లేజాయెంగే సినిమా భార‌తీయ సినిమాల్లోనే అత్యంత ఆద‌ర‌ణ పొందిన సినిమాగా నిలిచింది. ఈ సినిమాలో రాజ్‌, సిమ్రాన్ పాత్ర‌ల‌ను పోషించినందుకు వారి పాత్ర‌ల‌కు ద‌క్కిన గౌర‌వ‌మది.

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరం

scrub typhus fever, విశాఖలో బెంబేలెత్తిస్తున్న స్క్రబ్ టైఫస్ పురుగు కాటు జ్వరంఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రంలోని పలు జిల్లాల్లో స్క్రబ్ టైఫస్ (Scrub Typhus) పురుగు కాటుతో వస్తున్న జ్వరంతో రోగుల సంఖ్య క్రమంగా పెరుగుతోంది. ఇప్పటికే విశాఖపట్టణంలో గత రెండు నెలల్లో 43 పాజిటివ్ కేసులు నమోదయ్యాయి. విశాఖపట్టణం, కాకినాడ, విజయనగరం, చిత్తూరు, పల్నాడు తదితర జిల్లాల్లో ఈ జ్వరంతో బాధపడుతున్నవారి కేసులు వెలుగుచూస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. ఇంతకీ ఏమిటీ స్క్రబ్ టైఫస్ ఫీవర్, దాని లక్షణాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము.

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయి

ఈ 3 అలవాట్లు మధుమేహ ప్రమాదాన్ని నిరోధిస్తాయిమధుమేహం అనేది ఒక సాధారణ వ్యాధిగా మారింది, అయితే కొన్ని అలవాట్ల ద్వారా మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదాన్ని తగ్గించుకోవచ్చు, ఈ అలవాట్ల గురించి తెలుసుకుందాం. తరచుగా కొందరు అల్పాహారం మానేస్తారు. ఈ అలవాటు మధుమేహం ప్రమాదాన్ని మరింత పెంచుతుంది. ఉదయాన్నే అల్పాహారం తీసుకోవడం ఆరోగ్యానికి చాలా ముఖ్యం. ఎక్కువ పని ఒత్తిడి వల్ల మధుమేహం వచ్చే ప్రమాదం ఉంది. ఒత్తిడి వల్ల ఇన్సులిన్ ఉత్పత్తిని నిరోధించే కార్టిసాల్ హార్మోన్ పెరుగుతుంది. ఒత్తిడిని తగ్గించడానికి, ధ్యానం, క్రమం తప్పకుండా వ్యాయామం చేయాలి.

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?

బియ్యం కడిగిన నీటిలో ధనియాలను మెత్తగా నూరి పటికబెల్లం కలిపి తింటే?మసాలలో ధనియాలను వాడుతుంటారు. ధనియాల తినడం వల్ల ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలున్నాయి. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. నిద్రలేమితో బాధపడే వారు ధనియాల కషాయంలో కొద్దిగా పాలు కలుపుకొని తాగితే నిద్ర బాగా పడుతుంది. ధనియాలు, జీలకర్ర, బెల్లం కలిపి నూరుకుని గుళికల్లా చేసుకొని మూడు పూటలా ఒక్కోటి వేసుకొంటే కీళ్ల నొప్పులు తగ్గుతాయి. గర్భవతులు తమ ఆహారంలో ధనియాలు తీసుకోవడం వల్ల గర్భకోశానికి ఎంతో మేలు కలుగుతుంది.

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులు

నిజామాబాద్‌లో విద్యార్ధుల కోసం నాట్స్ దాతృత్వం, నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కి డిజిటల్ బోర్డులునిజామాబాద్: విద్యారంగంలో ఆధునికతను తీసుకువచ్చి, పేద విద్యార్థులకు సైతం నాణ్యమైన విద్యను అందించాలనే సంకల్పంతో ఉత్తర అమెరికా తెలుగు సంఘం నాట్స్ మరో ముందడుగు వేసింది. నిజామాబాద్‌లోని నిర్మలా హృదయ్ హైస్కూల్‌కు విప్లవాత్మకమైన ఇంటరాక్టివ్ డిజిటల్ బోర్డులను దానం చేసింది. కొత్త ఇంటరాక్టివ్ బోర్డులు తరగతి బోధనను మరింత ఆకర్షణీయంగా, దృశ్యపరంగా, విద్యార్థి పాఠాన్ని సులువుగా అర్థం చేసుకునేలా ఈ బోర్డులు ఉపయోగపడనున్నాయి.
