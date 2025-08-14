Supreme Court: దర్శన్, పవిత్ర గౌడ బెయిల్ను రద్దు చేసిన సుప్రీం కోర్టు
కన్నడ సినీ నటుడు దర్శన్, అతని భాగస్వామి పవిత్ర గౌడ బెయిల్ను సుప్రీంకోర్టు రద్దు చేసి, వారిని తిరిగి జైలుకు పంపింది. వారిని విడుదల చేయడం వల్ల ప్రమాదాలు ఎదురవుతాయని, హానికరమైన చర్యలను ప్రోత్సహించవచ్చని కోర్టు హెచ్చరించింది.
ఈ తీర్పు 2024లో జాతీయ ముఖ్యాంశాలలో ప్రముఖంగా నిలిచిన హైప్రొఫైల్ రేణుకస్వామి హత్య కేసుకు సంబంధించినది. దర్శన్ రేణుకస్వామిని కలిసే నెపంతో అతనికి ఫోన్ చేసి, ఆపై చిత్ర పరిశ్రమను దిగ్భ్రాంతికి గురిచేసిన వ్యక్తిగత వివాదంపై అతని హత్యకు కుట్ర పన్నాడని ప్రాసిక్యూటర్లు ఆరోపిస్తున్నారు.
జూన్ 11, 2024న, దర్శన్, పవిత్ర అరెస్టు చేయబడ్డారు. డిసెంబర్లో కర్ణాటక హైకోర్టు వారికి బెయిల్ మంజూరు చేసే ముందు దాదాపు ఏడు నెలలు జైలులో గడిపారు. ఆ తర్వాత, దర్శన్ ప్రజా జీవితాన్ని తిరిగి ప్రారంభించారు, అభిమానులను కలవడం, సెల్ఫీలు దిగడం, వైరల్ ఈవెంట్లలో కనిపించడం చేశారు.
పవిత్ర గౌడకు అశ్లీల సందేశాలు పంపినట్లు ఆరోపణలు ఎదుర్కొంటున్న రేణుకస్వామి అనే అంకితభావంతో ఈ దాడి జరిగిందని దర్యాప్తు అధికారులు చెబుతున్నారు.