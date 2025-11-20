ఓపిక, సహనం, జ్ఞానం, తెగింపు, పోరాటం అనేవి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కు అర్హతలు

హీరో అల్లరి నరేష్ అప్ కమింగ్ థ్రిల్లర్ '12A రైల్వే కాలనీ' ఎక్సయిటింగ్ ప్రమోషనల్ కంటెంట్ తో హ్యుజ్ బజ్ క్రియేట్ చేస్తోంది. దర్శకుడు నాని కాసరగడ్డ దర్శకత్వంలో, శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మించారు. పవన్ కుమార్ సమర్పణలో పోలిమేర మూవీ సిరీస్ తో పాపులరైన డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్ షోరన్నర్గా పనిచేస్తున్నారు. ఆయన ఈ చిత్రానికి కథ, స్క్రీన్ప్లే, డైలాగ్స్ రాశారు. కామాక్షి భాస్కర్ల హీరోయిన్ గా నటిస్తున్నారు. నవంబర్ 21న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది. ఈ సందర్భంగా మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ భీమ్స్ సిసిరోలియో సినిమా విశేషాలు పంచుకున్నారు.
-మ్యూజిక్ చేసిన నాకే కొత్తగా ఉంది. నేనే మ్యూజిక్ చేశానా అనిపించింది. ఇప్పటివరకు నేను చేసిన సినిమాల్లో ఇది డిఫరెంట్ జోనర్ సినిమా. కొత్తగా పరిచయం అయిన వ్యక్తులతో కొత్తగా ప్రయాణం చేసిన అనుభూతి కలిగింది. నన్ను ఈ జోనర్ లో ఉండే మూవీస్ కి ఈ సినిమా తీసుకెళ్తుందని గట్టిగా నమ్ముతున్నాను.
-నిన్ననే డిటిఎస్ లో సినిమా చూసుకున్నాను. బలే ఎక్సైటింగ్ గా ఉంది. నెక్స్ట్ ఏం జరగబోతుందనే ఎక్సైట్మెంట్ క్రియేట్ చేసింది.
-నిర్మాత శ్రీనివాస గారు ముందుగా అప్రోచ్ అయ్యారు. సినిమా మన కాంబినేషన్ చేస్తే బాగుంటుందని చెప్పారు. పొలిమేర నాకు ఇష్టమైన సినిమాలు. ఆ సినిమాలో దర్శకుడు ఈ సినిమాకి రచయితగా షోరన్నర్ గా పనిచేయడం ఇంకా ఆనందాన్ని ఇచ్చింది. ఇలాంటి జానర్ లో నేను సినిమా చేయగలను నమ్మకాన్ని ఈ ప్రాజెక్టు కల్పించింది. సినిమా చూసిన తర్వాత కూడా ఆడియన్స్ అదే ఫీల్ అవుతారని నమ్ముతున్నాను.
-ఇందులో రెండు మెలోడీ సాంగ్స్ ఉన్నాయి. ఆ రెండు పాటలు కూడా కథ నుంచే పుడతాయి. నేను చేసిన బలగం, మాస్ జాతర, ధమాకా, మ్యాడ్, టిల్లు స్క్వేర్, సంక్రాంతికి వస్తున్నాం.. ఇవన్నీ ఒకటి గ్రామీణ నేపథ్యం, మరొకటి, మాస్ , యూత్ ఫుల్ మరొకటి ఫ్యామిలీ ఇలా డిఫరెంట్ జోనర్ సినిమాలు చేసే అవకాశం నాకు దొరికింది. ఇన్ని వేరియేషన్స్ ఉన్న సినిమాలు ఒకేసారి రావడం నా అదృష్టం.
-నేను చేసే మాస్ ఓరియెంటెడ్ సౌండింగ్ ఇందులో ఉండదు. కంప్లీట్ గా వేరే సౌండ్ ఉంటుంది. కథకు ఎలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ కావాలో అలాంటి ఇన్స్ట్రుమెంట్స్ వాడడం జరిగింది. ఆడియన్స్ స్కేరీగా ఫీల్ అయ్యే సౌండ్ కూడా ఇందులో ఉంది.
-దర్శకుడు ఒక కథను రాసుకుని వస్తే ఆ కథకు తగ్గట్టు మ్యూజిక్ ఇవ్వాల్సిన బాధ్యత మాపై ఉంటుంది. నా వరకు నేను చేసే పాటలో జనంతో అనుబంధం ఉండే పాటలే ఉంటాయి. ఈ సినిమా పాటలు విన్నప్పుడు కూడా ఒక అందమైన పాట విన్న అనుభూతి కలుగుతుంది.
- మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ కి కావాల్సిన బెస్ట్ క్వాలిటీ.. ఓపిక ,సహనం, జ్ఞానం ,మనసు, ప్రేమ ,జాలి ,దయ ,తెగింపు ,పోరాటం .
-చప్పట్లు కొట్టినప్పుడు ఎంత సంతోషపడతామో చెప్పులతో కొట్టినప్పుడు కూడా అంతే సంతోషపడాలి. పబ్లిక్ ప్లాట్ ఫారం లో ఉన్నప్పుడు దేనికి పొంగి పోకూడదు కుంగిపోకూడదు. ఫలితాన్ని గురించి ఆలోచించుకుంటూ అందులోనే కూర్చుంటే మనకు తెలియని ఏదో ఒక అభద్రత భావం వస్తుంది.
-అందరం తప్పులు చేస్తాం అయితే ఆ తప్పుని మళ్ళీ పునరావృతం కాకుండా చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తుంటాను.
ఇతర భాషల నుంచి గాయకులని తీసుకురావడంతో తెలుగు భాషను ఖూనీ చేస్తున్నారనే విమర్శ ఉంటుంది.. దాన్ని మీరు ఎలా చూస్తారు?
-ఇప్పుడు భాషకు సంబంధించిన సరిహద్దులు చెరిగిపోయాయి. మన వాళ్ళు బాలీవుడ్లో సినిమాలు చేస్తున్నారు. అక్కడ వాళ్ళు వచ్చి ఇక్కడ పనిచేస్తున్నారు అయితే పాడించుకున్నప్పుడు మన భాష యొక్క ఔన్నత్యం పోకుండా మన శ్రోతలు అసహ్యించుకోకుండా ఉంటే చాలు. ఒక పాట సరిగ్గా రాలేదంటే దానికి జవాబు చెప్పాల్సింది కూడా సంగీత దర్శకుడే. ఇప్పటివరకు నేను చేసిన పాటలు అలా నలిగిపోలేదని భావిస్తున్నాను. ఒకవేళ ఉంటే చెప్పండి. వాటిని నేను సరి చేసుకుంటాను.