గురువారం, 20 నవంబరు 2025
  వార్తలు
  2. తెలుగు వార్తలు
  3. జాతీయ వార్తలు
Written By సెల్వి
Last Updated : గురువారం, 20 నవంబరు 2025 (17:58 IST)

భర్త లారీ డ్రైవర్.. భార్య ప్రియుడితో రీల్స్ చేసింది.. మందలించిన భర్తను ఏం చేసిందంటే?

Crime
తమిళనాడులో ప్రియుడితో రీల్స్ చేయొద్దని మందలించిన భర్తను భార్య హతమార్చిన ఘటన తమిళనాడు అరుణాచలంలో జరిగింది. ఆపై తన భర్త ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడని డ్రామా చేసిన భార్యను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. అరుణాచలం జిల్లా, చేట్‌పట్‌కు చెందిన విజయ్ (27) లారీ డ్రైవర్‌. ఇతని భార్య షర్మిల (25). వీరిద్దరూ ప్రేమించి వివాహం చేసుకున్నారు. ఈ దంపతులకు హన్సిక అనే నాలుగోళ్ల కుమార్తె, ఆజీస్ అనే మూడేళ్ల కుమారుడు వున్నారు. 
 
విజయ్ లారీ డ్రైవర్ కావడంతో బయట రాష్ట్రాలకు అప్పుడప్పుడు వెళ్లడం పది నుంచి 15 రోజులకు ఒక్కసారి ఇంటికి రావడం చేస్తుండేవాడు. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్‌కి తన భార్య ప్రవర్తనపై అనుమానం వచ్చింది. పొరుగింటి వారి నుంచి ఇంటికి ఎవరో వచ్చి వెళ్తున్నారని తెలుసుకున్నాడు. 
 
ఈ విషయంపై భార్యను మందలించాడు. దీంతో భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు జరిగాయి. ఆవేశంలో విజయ్ షర్మిలపై చేజేసుకున్నాడు. దీనిని చూసిన షర్మిల తల్లి అల్లుడిని ఖండించింది. ఈ నేపథ్యంలో విజయ్ ఉరేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నట్లు షర్మిల తెలిపింది. అయితే విజయ్ బంధువులు పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. 
 
ఈ ఫిర్యాదు ఆధారంగా జరిపిన విచారణలో.. ప్రియుడితో రీల్స్ చేయడాన్ని విజయ్ ఆపమన్నాడని.. వివాహేతర సంబంధం వద్దని మందలించాడని షర్మిల తెలిపింది. దీంతో భర్త విజయ్‌ని షర్మిల ప్రియుడి సాయంతో హతమార్చినట్లు తేలింది. దీంతో షర్మిలతో పాటు ప్రియుడిని పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. 

సుడిగాలి సుధీర్ గోట్ దర్శకుడుపై నటి దివ్యభారతి ఆరోపణ

సుడిగాలి సుధీర్ గోట్ దర్శకుడుపై నటి దివ్యభారతి ఆరోపణతమిళ నటి దివ్యభారతి తెలుగు డైరెక్టర్ పై తీవ్ర విమర్శలు చేసింది. దర్శకుడు నరేష్ కుప్పిలి మీద సంచలన వ్యాఖ్యలు చేసింది. తెలుగు సినిమా గోట్ లో ఆమె నాయికగా నటించింది. కథానాయకుడిగా సుడిగాలి సుధీర్ నటించారు. దర్శకుడు నరేష్ తాను మహిళ కాబట్టి వివక్షకు గురి చేశాడు అని తెలియజేసింది. అక్కడే ఉన్న నటుడు సుధీర్ కూడా పట్టించుకోలేదని సంచలన ఆరోపణలు చేసింది.

Priyadarshi: నాకేం స్టైల్ లేదు, కొత్తగా చేస్తేనే అది మన స్టైల్ : ప్రియదర్శి

Priyadarshi: నాకేం స్టైల్ లేదు, కొత్తగా చేస్తేనే అది మన స్టైల్ : ప్రియదర్శిఒక ప్రేక్షకుడిగా నేను చూడాలనుకున్న సినిమాల్ని మంచి కథల్ని చెప్పాలనే ప్రయత్నం చేస్తుంటాను. మన భాషా సంస్కృతి గొప్పవి. మన దగ్గర ఎన్నో అద్భుతమైన కథలు ఉన్నాయి. నేను కాస్త విలక్షణమైన కథలు చేస్తాననే గుర్తింపు ప్రేక్షకులు ఇచ్చారు. అ బాధ్యతతో ప్రేక్షకుల దగ్గర గౌరవం ప్రేమ గెలుచుకోవాలని సినిమాలు చేస్తున్నాను అని ప్రియదర్శి తెలిపారు.

అఖిల్ మరో దేవరకొండ.. తేజస్వినీలో సాయి పల్లవి కనిపించింది : వేణు ఊడుగుల

అఖిల్ మరో దేవరకొండ.. తేజస్వినీలో సాయి పల్లవి కనిపించింది : వేణు ఊడుగులఅఖిల్ రాజ్, తేజస్విని జంటగా నటిస్తున్న సినిమా "రాజు వెడ్స్ రాంబాయి". ఈ చిత్రాన్ని ఈటీవీ విన్ ఒరిజినల్స్ ప్రొడక్షన్ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొస్తోంది. "రాజు వెడ్స్ రాంబాయి" చిత్రాన్ని డా.నాగేశ్వరరావు పూజారి సమర్పణలో డోలాముఖి సుబల్టర్న్ ఫిలింస్, మాన్ సూన్స్ టేల్స్ బ్యానర్స్ పై వేణు ఊడుగుల, రాహుల్ మోపిదేవి నిర్మిస్తున్నారు. సాయిలు కంపాటి దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. నవంబర్ 21న "రాజు వెడ్స్ రాంబాయి" సినిమాను వంశీ నందిపాటి ఎంటర్ టైన్ మెంట్స్, బన్నీ వాస్ వర్క్స్ బ్యానర్స్ పై వంశీ నందిపాటి, బన్నీ వాస్ గ్రాండ్ థియేట్రికల్ రిలీజ్ కు తీసుకొస్తున్నారు.

Allari Naresh: హీరోయిన్ పై దోమలు పగబట్టాయి : అల్లరి నరేశ్

Allari Naresh: హీరోయిన్ పై దోమలు పగబట్టాయి : అల్లరి నరేశ్అల్లరి నరేశ్ హీరోగా నటిస్తున్న 12A రైల్వే కాలనీ ఇప్పటివరకు నేను చేసిన సినిమాల్లో డిఫరెంట్ జోనర్. ఈ జోనర్‌లో ఉండే సినిమాల్లోకి నన్ను మరింత బలంగా తీసుకెళ్తుందని నమ్ముతున్నానని నరేశ్ చెబుతున్నారు. నూతన దర్శకుడు నాని కాసరగడ్డ దర్శకత్వంలో, శ్రీనివాసా సిల్వర్ స్క్రీన్ బ్యానర్‌పై శ్రీనివాసా చిట్టూరి నిర్మించారు. పవన్ కుమార్ సమర్పణలో పోలిమేర మూవీ సిరీస్‌ తో పాపులరైన డాక్టర్ అనిల్ విశ్వనాథ్ షోరన్నర్‌గా పనిచేస్తున్నారు. డా. కామాక్షి భాస్కర్ల హీరోయిన్ గా నటించారు. నవంబర్‌ 21న ఈ సినిమా విడుదల కానుంది.

నిర్మాతగా స్థాయిని పెంచే చిత్రం మఫ్టీ పోలీస్ : ఎ. ఎన్. బాలాజి

నిర్మాతగా స్థాయిని పెంచే చిత్రం మఫ్టీ పోలీస్ : ఎ. ఎన్. బాలాజియాక్షన్ కింగ్ అర్జున్ సర్జ - ఐశ్వర్య రాజేష్ ల పోలీస్ ఇన్వెస్టిగేటివ్ పర్సనల్ డ్రామా తీయవర్ కులై నడుంగ తెలుగులో మఫ్టీ పోలీస్ గా రేపు (ఈనెల 21న) ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. దినేష్ లక్ష్మణన్ దర్శకత్వంలో జియస్సార్ అర్ట్స్ బ్యానర్ పై జి. అరుల్ కుమార్ నిర్మించిన ఈ తమిళ చిత్రాన్ని... తెలుగులో "మఫ్టీ పోలీస్" పేరుతో ప్రముఖ నిర్మాత ఎ. ఎన్. బాలాజీ... శ్రీలక్ష్మిజ్యోతి క్రియేషన్స్ ద్వారా విడుదల చేస్తున్నారు.

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?

పోషకాలు తగ్గకుండా వీగన్ డైట్‌కు మారడం ఎలా?వీగన్ (శాకాహార జీవనశైలి) వైపు మళ్లడం అనేది మెరుగైన ఆరోగ్యం, పర్యావరణం, జీవకారుణ్యం వైపు వేసే ఒక అర్థవంతమైన ముందడుగు. అయితే, వీగన్ డైట్‌లో అవసరమైన పోషకాలు లభించవని చాలామంది అనుకుంటారు. కానీ, సరైన ప్రణాళికతో సమతుల్యమైన, పోషకమైన ఆహారాన్ని తీసుకోవడం పూర్తిగా సాధ్యమే. వీగన్‌గా మారడమంటే కేవలం జంతు ఉత్పత్తులను వదిలేయడం మాత్రమే కాదు; వైవిధ్యభరితమైన మొక్కల ఆధారిత (plant-based) ఆహారంతో ప్లేట్‌ను నింపుకోవడం. న్యూఢిల్లీలోని మ్యాక్స్ హెల్త్‌కేర్‌లో రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్ రితికా సమద్దార్, వీగన్‌గా మారాలనుకునే వారి కోసం కొన్ని చిట్కాలను సూచించారు.

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?

చలికాలంలో ఎలాంటి కూరగాయలు తినాలో తెలుసా?ప్రతి సీజన్‌కి కొన్ని రకాల కూరగాయలు ప్రత్యేకంగా వుంటుంటాయి. ప్రస్తుతం శీతాకాలం వచ్చేసింది. ఈ కాలంలో 7 కూరగాయలను తప్పనిసరిగా తినాలి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. పాలకూర: పాలకూరను ఆహారంలో భాగం చేసుకుంటే గుండె జబ్బులను దూరం చేసుకోవచ్చు. పాలకూరలో ఉండే విటమిన్స్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్స్ శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ను తగ్గిస్తాయి. పాలకూరలోని విటమిన్ బి శరీర మెటబాలిజాన్ని మెరుగుపరుస్తుంది. తోటకూర: తోటకూరలో కాల్షియం, బీటాకెరోటిన్, విటమిన్ - సి కూడా పుష్కలంగా ఉంటాయి. ఆకుకూరలద్వార లభించే కెరోటిన్ మనశరీరంలో విటమిన్-ఎగా మారి అంధత్వం రాకుండా చేస్తుంది.

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్

మైగ్రేన్ నుండి వేగవంతమైన ఉపశమనం కోసం ఓరల్ ఔషధాన్ని ప్రారంభించిన ఫైజర్హైదరాబాద్: ట్రిప్టాన్‌కు తగిన ప్రతిస్పందన లేని పెద్దల్లో, ముందస్తు హెచ్చరిక లక్షణాలతో లేదా లేకుండా వచ్చే మైగ్రేన్‌ తీవ్రమైన చికిత్స కోసం భారతదేశంలో రిమెజెపాంట్ ODTను ప్రారంభిస్తున్నట్లు ఫైజర్ ప్రకటించింది. ఈ నూతన ఔషధం చికిత్స అనంతరం 48 గంటల వరకు కొనసాగే వేగవంతమైన, నిరంతర నొప్పి ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. ఇది మందుల మితిమీరిన వాడకంతో వచ్చే తలనొప్పుల ప్రమాదానికి కారణం కావడం లేదు. ఇది రోగులకు త్వరగా తిరిగి పనిచేసే అవకాశాన్ని ఇవ్వడమే కాకుండా, మైగ్రేన్‌కు సంబంధించిన అత్యంత ఇబ్బందికరమైన లక్షణాల నుండి దీర్ఘకాలిక ఉపశమనాన్ని నిర్ధారిస్తుంది.

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?

తాటి బెల్లం తింటే 9 ప్రయోజనాలు, ఏంటవి?తాటి బెల్లం. దీన్ని తీసుకుంటే రక్తహీనతను నిరోధించడంతో పాటు ఇంకా ఎన్నో అనారోగ్య సమస్యలను దూరం చేసుకోవచ్చు. తాటి బెల్లం ఎలా వుపయోగపడుతుందో తెలుసుకుందాము. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే మైగ్రేన్ తలనొప్పి తగ్గుతుంది. తాటి బెల్లాన్ని తింటే అధిక బరువు సమస్యను తొలగించుకోవచ్చు. తాటి బెల్లంలో ఐరన్, క్యాల్షియం, పాస్పరస్ వంటి పోషక పదార్ధాలు ఉంటాయి. తాటి బెల్లంతో ఊపిరితిత్తులు, జీర్ణాశయం, పేగులు ఆరోగ్యంగా వుంటాయి. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే శ్వాసనాళం, జీర్ణ వ్యవస్థలలో మలినాలు తొలగిపోతాయి. తాటి బెల్లంలో ఐరన్ అధికంగా ఉండటం వల్ల రక్తహీనతకు చెక్ పెట్టవచ్చు. తాటి బెల్లం తీసుకుంటే గ్యాస్‌, అసిడిటీ నుంచి బయట పడవచ్చు.

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు

నిమ్మకాయ టీ తాగేవారు తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలులెమన్ టీ. ప్రతిరోజూ లెమన్ టీని తాగడం వల్ల బరువు తగ్గడం, రోగనిరోధక శక్తి, మెరుగైన జీర్ణక్రియ, గుండె ఆరోగ్యానికి మంచిది. శరీరానికి అవసరమైన శక్తిని కూడా అందిస్తుంది. ఐతే లెమన్ టీని కొన్ని ఆహార పదార్థాలతో కలపకూడదు. అలా చేస్తే అది కొన్ని ఆరోగ్య సమస్యలకు దారి తీస్తుంది. ఈ టీతో ఏవి కలుపకూడదో తెలుసుకుందాము. పాల ఉత్పత్తులతో లెమన్ టీని తాగకూడదు. అధిక చక్కెర ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగరాదు. వేయించిన ఆహారాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగడం చేయకూడదు. టమోటా వంటకాలతో నిమ్మకాయ టీని తాగొద్దు. కెఫిన్ పానీయాలతో నిమ్మకాయ టీని నివారించండి. రెడ్ మీట్‌తో లెమన్ టీని మానుకోండి.
