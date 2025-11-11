టీవీకేకు ఉమ్మడి ఎన్నికల చిహ్నాన్ని పొందే ప్రక్రియ ప్రారంభం
తమిళనాడులో 2026 అసెంబ్లీ ఎన్నికలు దగ్గర పడుతున్న తరుణంలో, నటుడు విజయ్ రాజకీయ సంస్థ తమిళగ వెట్రి కళగం (టీవీకే) భారత ఎన్నికల కమిషన్ (ఈసీఐ) నుండి ఉమ్మడి ఎన్నికల చిహ్నాన్ని పొందే ప్రక్రియను అధికారికంగా ప్రారంభించింది.
ఎన్నికల కమిషన్ మార్గదర్శకాలను అనుసరిస్తూ ఈ చర్య తీసుకున్నట్లు పార్టీ వర్గాలు తెలిపాయి. ఇది నమోదైన రాజకీయ పార్టీలు ఎన్నికలకు కనీసం ఆరు నెలల ముందు ఉమ్మడి గుర్తు కోసం దరఖాస్తు చేసుకోవడానికి అనుమతిస్తుంది.
అంచనా వేసిన పోలింగ్ షెడ్యూల్కు ఇంకా చాలా సమయం మిగిలి ఉండటంతో, టీవీకే 234 అసెంబ్లీ నియోజకవర్గాలలో గుర్తింపు పొందే చిహ్నాన్ని కేటాయించాలని కోరుతూ అధికారిక మెమోరాండం సమర్పించింది.
పార్టీ సంయుక్త ప్రధాన కార్యదర్శి సీటీఆర్ నిర్మల్ కుమార్, రాష్ట్ర కార్యనిర్వాహక సభ్యులు పుష్పవనం కుప్పుసామి, అర్జున్ మూర్తి, విజయ్ ప్రభాకరన్లతో కూడిన ఉన్నత స్థాయి ప్రతినిధి బృందం న్యూఢిల్లీలో ప్రధాన ఎన్నికల కమిషనర్, ఇతర అధికారులను కలిసి పిటిషన్ను అందజేసింది.
మెమోరాండంలో పది ప్రాధాన్యత గల చిహ్నాల జాబితా ఉందని, వీటిలో కమిషన్ పరిశీలన తర్వాత ఒకదాన్ని కేటాయించే అవకాశం ఉందని తెలుస్తోంది. తమిళనాడు అంతటా అన్ని నియోజకవర్గాల్లో పోటీ చేయడానికి పార్టీ పూర్తిగా సిద్ధంగా ఉంది. అందువల్ల, ఓటర్ల గుర్తింపు, ప్రచార సమన్వయానికి ఒక చిహ్నం చాలా అవసరం.. అని పిటిషన్ పేర్కొంది.