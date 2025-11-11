Nalgonda: ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సులో మంటలు.. 29మంది ప్రయాణీకులు ఏమయ్యారు? (video)
హైదరాబాద్-విజయవాడ జాతీయ రహదారిపై ఒక ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు అకస్మాత్తుగా మంటల్లో చిక్కుకోవడంతో పెను ప్రమాదం తప్పింది. బస్సు హైదరాబాద్ నుండి కందుకూరుకు వెళుతుండగా ఈ సంఘటన జరిగింది. వాహనం చిట్యాల మండలంలోని పిట్టంపల్లికి చేరుకోగానే, బస్సు నుండి పొగలు రావడం ప్రారంభమైంది.
అప్రమత్తమైన సిబ్బంది వెంటనే ప్రయాణికులను హెచ్చరించి, మంటలు వ్యాపించేలోపు వారందరినీ సురక్షితంగా కిందకు దించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది సంఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను ఆర్పగలిగారు.
అయితే, బస్సు మంటల్లో పూర్తిగా కాలిపోయింది. సంఘటన జరిగిన సమయంలో, బస్సులో 29 మంది ప్రయాణికులు ఉన్నారు, వారందరూ క్షేమంగా బయటపడ్డారు.