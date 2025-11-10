తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పదేళ్ల పాటు అధికారంలో వుంటుంది.. రేవంత్ రెడ్డి
తెలంగాణలో కాంగ్రెస్ పార్టీ పదేళ్ల పాటు, 2034 వరకు అధికారంలో ఉంటుందని తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ధీమా వ్యక్తం చేశారు. 1994-2004 వరకు, టిడిపి 10 సంవత్సరాలు పాలించింది. 2004-2014 వరకు, కాంగ్రెస్ (అప్పటి) ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్లో అధికారంలో ఉంది. 2014 నుండి, బిఆర్ఎస్ దాదాపు 10 సంవత్సరాలు తెలంగాణను పాలించింది, మళ్ళీ 2024-2034 వరకు, కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉంటుంది. ఇది ప్రజలచే నిర్ణయించబడిందని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు.
తన ప్రభుత్వం అమలు చేస్తున్న వివిధ సంక్షేమ పథకాల గురించి మాట్లాడుతూ.. తన పరిపాలన మునుపటి బీఆర్ఎస్ పథకాలను ఏవీ నిలిపివేయలేదని, కొన్నింటిని విస్తరించిందని అన్నారు. జూబ్లీ హిల్స్ ఉప ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ గెలుస్తుందని విశ్వాసం వ్యక్తం చేశారు. బీజేపీ డిపాజిట్ కోల్పోతుందని, బీఆర్ఎస్ ఓడిపోతుందని జోస్యం చెప్పారు.
పదేళ్ల పాలనలో సగటున రూ. 2 లక్షల కోట్ల వార్షిక ఆదాయం ఆర్జించినప్పటికీ, నగరంలోని కొన్ని ఫ్లైఓవర్లతో సహా అనేక ప్రాజెక్టులను పూర్తి చేయడంలో ఆ పార్టీ విఫలమైందని ఆయన ఆరోపించారు.
బీఆర్ఎస్ బీజేపీలో విలీనం ప్రారంభమైందని కేసీఆర్ కూతురు స్వయంగా చెబుతోంది. బీఆర్ఎస్కు గతం మాత్రమే ఉంది. దానికి భవిష్యత్తు లేదు. దాని 25 ఏళ్ల జీవితం ముగిసింది.. అని రేవంత్ అన్నారు. బిఆర్ఎస్ అధినేత కె. చంద్రశేఖర్ రావు (కెసిఆర్) ఇప్పటివరకు జూబ్లీహిల్స్లోని ఓటర్లను తన పార్టీకి మద్దతు ఇవ్వమని విజ్ఞప్తి చేయలేదని ముఖ్యమంత్రి ఆరోపించారు.
కెసిఆర్ తన 10 సంవత్సరాల పాలనలో రాష్ట్రాన్ని నాశనం చేశారని ఆరోపిస్తూ, గత బిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వంపై ఆయన తీవ్రంగా విమర్శించారు. కెసిఆర్ పగ్గాలు చేపట్టే సమయానికి తెలంగాణ ఆర్థిక వ్యవస్థ రూ. 60,000 కోట్ల మిగులుగా ఉంది. గత బిఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వానికి రూ. 8.11 లక్షల కోట్ల అప్పులను అప్పగించింది. ఆర్థిక సంక్షోభం కారణంగా జీతాలు చెల్లించలేకపోయింది.. అని రేవంత్ రెడ్డి పేర్కొన్నారు.