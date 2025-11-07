శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : శుక్రవారం, 7 నవంబరు 2025 (12:48 IST)

జూబ్లీహిల్స్‌లో కేంద్ర బలగాలను మోహరించాలి.. ఆ విషయంలో ఈసీ మౌనం ఎందుకు? బీఆర్ఎస్

Jubilee Hills Bypoll
జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో నవంబర్ 11న జరిగే ఉప ఎన్నికకు స్వేచ్ఛగా, నిష్పాక్షికంగా పోలింగ్ జరిగేలా చూసేందుకు భారత ఎన్నికల కమిషన్‌ను కేంద్ర భద్రతా దళాలను మోహరించాలని బీఆర్ఎస్ గురువారం డిమాండ్ చేసింది. రాష్ట్ర పోలీసులు అధికార కాంగ్రెస్ పార్టీ కోసం పనిచేస్తున్నారని, పోలీసులు ఎన్నికలను పారదర్శకంగా జరుపుతారనే నమ్మకం లేదని బీఆర్ఎస్ ఆరోపించింది. 
 
ఈ క్రమంలో జూబ్లీహిల్స్‌లో కేంద్ర బలగాలను మోహరించాలని బీఆర్ఎస్ ఇప్పటికే ఈసీని కోరిందని ఆ పార్టీ ప్రధాన కార్యదర్శి సోమ భరత్ కుమార్ తెలిపారు. ఈ సందర్భగా బీఆర్ఎస్ ఎంపీ వినోద్ కుమార్ మాట్లాడుతూ.. ఎన్నికల నియమావళి ఉల్లంఘనలకు సంబంధించి కాంగ్రెస్ నాయకులపై బీఆర్ఎస్ చేసిన ఫిర్యాదులపై ఈసీ పక్షపాతంగా పనిచేస్తోందని, చర్యలు తీసుకోవడం లేదని ఆరోపించారు. 
 
గత అసెంబ్లీ, పార్లమెంట్ ఎన్నికలలో బీఆర్ఎస్ నాయకులపై ఆంక్షలు విధించడానికి తొందరపడిన కమిషన్, ఏదో కారణం చేత ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి, ఇతర కాంగ్రెస్ నాయకుల ఎన్నికల నియమావళి ఉల్లంఘనలపై చర్య తీసుకోవడానికి నిరాకరించిందని వినోద్ కుమార్ తప్పుబట్టారు. 
 
జూబ్లీహిల్స్ నియోజకవర్గంలో తన ప్రచార ప్రసంగాల్లో రేవంత్ రెడ్డి చేసిన వ్యాఖ్యలపై ఈసీ ఎందుకు చర్యలు తీసుకోలేదని ప్రశ్నించారు. ఎన్నికల కోడ్ ఉల్లంఘనకు కాంగ్రెస్‌కు ఓటు వేయకపోతే నియోజకవర్గంలో అభివృద్ధి పథకాలు ఆగిపోతాయని ముఖ్యమంత్రి హెచ్చరిస్తున్నారని వినోద్ అన్నారు. 
 
బీఆర్ఎస్ అభ్యర్థికి ప్రజలు ఓటు వేస్తే తాను నియోజకవర్గాన్ని సందర్శించబోనని మంత్రి మహమ్మద్ అజారుద్దీన్ చెప్పడం ఎన్నికల ఉల్లంఘన కాదా? అని అడిగారు. ఈ వ్యవహారంపై అనేక ఫిర్యాదులు చేసినప్పటికీ ఈసీ ఈ అంశాలపై ఎందుకు మౌనంగా ఉంది? వినోద్ కుమార్ ప్రశ్నాస్త్రాలు సంధించారు.

The Girlfriend Review : రష్మిక మందన్నా నటించిన ది గాళ్ ఫ్రెండ్ రివ్యూ

The Girlfriend Review : రష్మిక మందన్నా నటించిన ది గాళ్ ఫ్రెండ్ రివ్యూది గర్ల్ ఫ్రెండ్ మూవీ అనేది టాక్సిక్ రిలేషన్‌షిప్‌లో చిక్కుకుని దాన్నుంచి బయటపడలేక నలిగిపోయిన భూమాదేవి కథే ఈ చిత్రం తనని తానుగా స్వీకరించని బంధం నుంచి.. ఆ బంధీఖానా నుంచి ఆ యువతి ఎలా బయటపడిందాని పర్యావసనాలు అనేవి తాను కాలేజీ హాస్టల్ లో వుండే రోజుల్లో జరిగిన కథగా దర్శకుడు రాసుకున్నాడు. కరోనా టైంలో ఓటీటీ కోసం రాసుకుంటే థియేట్రికల్ కథ అని అల్లు అరవింద్ అప్పటినుంచి ఆపి ఎట్టకేలకు 2025, నవంబర్ 7న విడుదల చేయించారు. మరి ఈ సినిమా ఎలా వుందో చూద్దాం.

Chikiri Chikiri: మొన్న చిరుత ఓసోసి రాకాసికి.. నేడు చికిరి చికిరికి స్టెప్పులేసిన మహిళ (video)

Chikiri Chikiri: మొన్న చిరుత ఓసోసి రాకాసికి.. నేడు చికిరి చికిరికి స్టెప్పులేసిన మహిళ (video)గ్లోబల్ స్టార్ రామ్ చరణ్ తొలి చిత్రం చిరుతలోని ఓసోసి రాకాసి పాటకు ఓ మహిళ చేసిన డ్యాన్స్ తాలూకూ వీడియో నెట్టింట వైరల్ అయ్యింది. ఓ పెళ్లి వేడుకలో ఆమె వేసిన స్టెప్పులు, చూపించిన ఎనర్జీ, గ్రేస్ చూసి నెటిజన్లు ఫిదా అవుతున్నారు. మెగా అభిమానులు కూడా ఆమె పర్ఫార్మెన్స్‌పై ప్రశంసలు కురిపిస్తూ వీడియోను విస్తృతంగా షేర్ చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఓసోసి రాకాసికి స్టెప్పులేసిన సదరు మహిళ చెర్రీ తాజా స్టెప్పులను ఇరగ దీసింది. తాజాగా చికిరి చికిరి పాటకు చెర్రీ వేసిన స్టెప్పును ఇట్టే కాపీ కొట్టి డ్యాన్స్ చేసింది. ఈ వీడియో కూడా ప్రస్తుతం నెట్టింట వైరల్ అవుతోంది.

Vijay and Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికల వివాహం ఎప్పుడో తెలుసా?

Vijay and Rashmika: విజయ్ దేవరకొండ, రష్మికల వివాహం ఎప్పుడో తెలుసా?టాలీవుడ్ ప్రేమ జంట విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక మందన్న అక్టోబర్‌లో నిశ్చితార్థం చేసుకున్న సంగతి తెలిసిందే. అక్టోబర్‌లో వీరిద్దరూ ఒక ప్రైవేట్ వేడుకలో నిశ్చితార్థం చేసుకున్నారని, దగ్గరి కుటుంబ సభ్యులు, స్నేహితులు మాత్రమే ఈ వేడుకకు హాజరయ్యారని తెలుస్తోంది. తన ది గర్ల్‌ఫ్రెండ్ సినిమాను ప్రమోట్ చేస్తున్నప్పుడు, రష్మిక సిగ్గుపడుతూ తన నిశ్చితార్థపు ఉంగరాన్ని ప్రదర్శిస్తూ కనిపించింది. అయితే వీరి పెళ్లి భాజాలు ఎప్పుడు మోగుతాయని అభిమానులు ఆత్రుతగా ఎదురుచూస్తున్నారు.

Kajal Aggarwal: ఆస్ట్రేలియాలో భర్తతో టాలీవుడ్ చందమామ.. ఫోటోలు వైరల్

Kajal Aggarwal: ఆస్ట్రేలియాలో భర్తతో టాలీవుడ్ చందమామ.. ఫోటోలు వైరల్టాలీవుడ్ చందమామ కాజల్ అగర్వాల్ ప్రస్తుతం భర్తతో కలిసి ఆస్ట్రేలియా పర్యటనలో వుంది. టాలీవుడ్ బ్యూటీ కాజల్ అగర్వాల్ సినిమా షూటింగ్‌ల నుండి కాస్త విరామం తీసుకుని, సెలవులను ఆస్వాదిస్తోంది. ఆమె ఇటీవల తన భర్త గౌతమ్ కిచ్‌లుతో కలిసి ఆస్ట్రేలియాలోని సుందరమైన యారా వ్యాలీకి వెళ్లింది.

Dil Raju: లివ్ ఇన్ రిలేషన్.. కానీ పిల్లలు పుట్టడమే సమస్య : దిల్ రాజు

Dil Raju: లివ్ ఇన్ రిలేషన్.. కానీ పిల్లలు పుట్టడమే సమస్య : దిల్ రాజుకల్యాణ్ ప్రాప్తిరస్తు అని వినేవాళ్లం, ఇప్పుడు సంతాన ప్రాప్తిరస్తు అని వింటున్నాం. లివ్ ఇన్ రిలేషన్, పెళ్లి సులువు అయ్యింది. కానీ పిల్లలు పుట్టడమే సమస్యగా మారుతోంది. అందుకే ఈ సినిమాకు ఈ టైటిల్ పెట్టుకున్నారు. హీరో హీరోయిన్స్ విక్రాంత్, చాందినీ, ప్రొడ్యూసర్స్ మధుర శ్రీధర్, హరి ప్రసాద్, డైరెక్టర్ సంజీవ్ రెడ్డికి ఆల్ ది బెస్ట్. ఇందాక ఈ టీమ్ తో చెబుతున్నా అని ప్రొడ్యూసర్ దిల్ రాజు అన్నారు.

చిక్కుడు కాయలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఎంత?

చిక్కుడు కాయలు తింటే ఆరోగ్యానికి కలిగే మేలు ఎంత?మార్కెట్లోకి చిక్కుడు కాయలు వచ్చేసాయి. వీటిని తింటుంటే శరీరానికి ఎన్నో పోషకాలు అందుతాయి. చిక్కుడు కాయ గింజలలో వుండే పోషకాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. వీటిల్లో శరీర నిర్మాణం, కండర నిర్మాణానికి అవసరమైన ప్రోటీన్ అవసరమైనంత వుంటుంది. రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలను క్రమబద్ధీకరించి, జీర్ణవ్యవస్థ ఆరోగ్యానికి, మలబద్ధకం సమస్యను లేకుండా చేస్తాయి. అలాగే రక్తహీనత సమస్యతో బాధపడేవారికి వీటిని తింటుంటే శరీరానికి ఐరన్ అందుతుంది. ఎముక పుష్టికి, నాడీ వ్యవస్థకు, కండరాల బలానికి ఇందులోని మెగ్నీషియం దోహదం చేస్తుంది.

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...

ఆస్తమా రోగులు డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తింటే...డ్రాగన్ ఫ్రూట్‌. ఇది ఆరోగ్యానికి చాలా ప్రయోజనకరం. ఇందులో పలు పోషక విలువలు వున్నాయి. వీటి వల్ల ఆరోగ్యానికి కలిగే ప్రయోజనాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. డ్రాగన్ ఫ్రూట్ రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈ పండు వృద్ధాప్యాన్ని త్వరగా దరిచేరనివ్వదు. జీర్ణక్రియ సజావుగా సాగేట్లు చూస్తుంది. దంతాలు, ఎముకలకు మేలు చేస్తుంది డ్రాగన్ ఫ్రూట్. ఆస్తమా రోగులు ఈ పండు తింటుంటే సమస్య రాకుండా మేలు చేస్తుంది. రోగనిరోధక శక్తి కోసం డ్రాగన్ ఫ్రూట్ తినాలి. జుట్టు, చర్మం, మెదడు, కళ్ళను రక్షించడంలో కూడా సహాయపడుతుంది.

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండి

అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు ఈ పని చేయండిచిన్నవుల్లి లేదా వెల్లుల్లి. దీన్ని ఆహారంలో రుచి కోసం మాత్రమే కాకుండా అనేక ఔషధ ప్రయోజనాలను కూడా కలిగి ఉంటుంది. వెల్లుల్లి ఆరోగ్యానికి చేసే మేలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. పచ్చి వెల్లుల్లి తినడం వల్ల దగ్గు, జ్వరం, జలుబు వంటి సమస్యల నుంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది. రెండు వెల్లుల్లి రెబ్బలను చూర్ణం చేసి ఉదయాన్నే తింటే మంచి ఫలితం ఉంటుంది. వెల్లుల్లిలో ఫ్లేవనాయిడ్స్, పాలీఫెనాల్స్ వంటి యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు పుష్కలంగా ఉంటాయి. అధిక రక్తపోటుతో బాధపడేవారు రోజూ ఆహారంలో వెల్లుల్లిని చేర్చుకుంటే మంచి ఉపశమనం లభిస్తుంది.

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...

బరువు పెరగాలనుకునేవారు ఈ 5 పదార్థాలు తింటే చాలు...కొంతమంది బరువు ఎలా తగ్గాలా అని తెగ బాధపడిపోతుంటారు. మరికొందరు ఎంత తిండి తిన్నా కూడా పీలగా, బక్కపలచగా వుంటారు. ఐతే ఇలాంటివారు ఎలాంటి ఆహారం తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకోకుండా ఏదిబడితే అది తినేస్తుంటారు. అలాకాకుండా ఎలాంటి పదార్థాలను తింటే బరువు పెరగవచ్చో తెలుసుకుని వాటిని తింటుంటే బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అవేమిటో తెలుసుకుందాము. పాలలో ప్రోటీన్, కార్బోహైడ్రేట్లు, కొవ్వులు వుంటాయి. వీటిని తాగుతుంటే క్రమంగా బరువు పెరిగే అవకాశం వుంటుంది. అలాగే అరటిపండు. ఇందులో కేలరీలు, కార్బోహైడ్రేట్లలో సమృద్ధిగా ఉంటాయి. ఇది శక్తిని పెంచడానికి, బరువు పెరగడానికి సహాయపడుతుంది.

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?

ఔషధంలా ఉపయోగపడే లవంగాలు, ఏమేమి ప్రయోజనాలు?మనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.
