Kavitha: ఆంధ్ర రాజకీయ నాయకులు మాటలు నచ్చవు.. అదేంటి అలా తిట్టుకోవడం?
తెలంగాణ జాగృతి అధ్యక్షురాలు కల్వకుంట్ల కవితను బీఆర్ఎస్ పార్టీ నుండి తొలగించారు. ఆమె ఇప్పుడు తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తనకంటూ ఒక మార్గాన్ని సృష్టించుకోవాలని చూస్తున్నారు. తెలంగాణలో తన రాజకీయ ప్రయత్నం ప్రారంభించే ముందు, కవిత తిరుమల ఆలయాన్ని సందర్శించిన సందర్భంగా ఆంధ్ర రాజకీయాలపై కొన్ని ఆసక్తికరమైన వ్యాఖ్యలు చేశారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ రాజకీయాల గురించి తనకు ఒక విషయం నచ్చలేదని చెప్పారు.
ఆంధ్ర రాజకీయ నాయకులు కొన్ని ప్రకటనలతో చాలా రెచ్చగొట్టేవారని, దుర్భాషలాడుతున్నారని, వారు ఒకరినొకరు తీవ్రంగా అవమానించుకుంటారని కవిత గుర్తు చేశారు. ఆంధ్ర రాజకీయ నాయకులు ఒకరినొకరు వ్యక్తిగతంగా బాధపెట్టుకోవడానికి ప్రయత్నించడం తనకు నచ్చదని కవిత ఎత్తి చూపారు.
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు తన ఫోన్ కాల్ ద్వారా తక్కువ సమయంలోనే బీసీ మైనారిటీ సమస్యను పరిష్కరించిన సమయాన్ని కవిత గుర్తుచేసుకున్నారు, టీడీపీ అధినేత నాయకత్వ సామర్థ్యాలను ఆమె ప్రశంసించారు.
త్వరలోనే తెలంగాణలోని ప్రతి మూలలోనూ పర్యటిస్తానని కవిత అన్నారు. త్వరలోనే తాను బలమైన స్వతంత్ర వ్యక్తిగా ఎదగబోతున్నానని, తెలంగాణ రాజకీయాల్లో తన ప్రభావాన్ని చూపగలనని ఆమె నమ్మకం వ్యక్తం చేశారు.