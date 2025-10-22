Laya : శివాజీ, లయ చిత్రానికి సాంప్రదాయిని సుప్పిని సుద్దపూసని టైటిల్ ఖరారు
శివాజీ, లయ జంటగా నటిస్తూ ప్రేక్షకుల ముందుకు రానున్నారు. ఈ ప్రాజెక్టు ద్వారా మరోసారి ఈటీవీ విన్ తో కలిసి శివాజీ పనిచేస్తున్నారు. 90's వెబ్ సిరీస్ లో శివాజీతో కలిసి నటించిన బాల నటుడు రోహన్, అలీ, ధనరాజ్, రఘుబాబు, 30 ఇయర్స్ పృధ్వీ తదితరులు ఈ చిత్రంలో కీలకపాత్రలు పోషిస్తున్నారు.
తాజాగా మేకర్స్ ఈ సినిమా టైటిల్ రిలీజ్ చేశారు. ఈ చిత్రానికి సాంప్రదాయని సుప్పిని సుద్దపూసని అనే ఆసక్తికరమైన టైటిల్ పెట్టారు. 90 వెబ్ సిరీస్లో శివాజీ, రోహన్ మధ్య వచ్చే ఈ బీజీఎం వైరల్ అయ్యింది. ఈ టైటిల్ పెట్టడం మరింత ఆసక్తి పెంచింది.
ఈ చిత్రంలో పంచాయతీ సెక్రెటరీ శ్రీరామ్ గా కనిపించనున్నారు. టైటిల్ ఫస్ట్ లుక్ పోస్టర్ లో శివాజీ, లయ సీరియస్ గా నడుస్తూ ముందుకు వస్తుండగా రోహన్ సెల్ఫీ తీసుకుంటూ కనిపించడం క్యురియాసిటీ పెంచింది.
మేకర్స్ రిలీజ్ చేసిన మోషన్ పోస్టర్ చాలా క్రియేటివ్ గా వుంది. చిత్తూరు బ్యాక్ డ్రాప్ లో జరిగే కథలో ఒక క్రైమ్ ఎలిమెంట్ కూడా వున్నట్లు మోషన్ పోస్టర్ లో చాలా ఎక్సయిటింగ్ గా ప్రజెంట్ చేయడం సినిమాపై ఆసక్తిని పెంచింది.