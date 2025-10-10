Shivaji : ప్రేమకు నమస్కారం లో మహాదేవ నాయుడుగా శివాజి
Premaku namaskaram - Shivaji
ఇటీవల లిటిల్హార్ట్స్ చిత్రంతో యూట్యూబ్ సన్సేషన్, మీమ్ కంటెంట్ క్రియేటర్ మౌళి తనూజ్ బ్లాక్బస్టర్ అందుకున్నాడు. ఇప్పుడు ఈ కోవలోనే యూట్యూబ్లో వీడియోలతో తనకంటూ ఓ ప్రత్యేక మార్క్ను క్రియేట్ చేసుకున్న యూట్యూబ్ సన్సేషన్ షణ్ముఖ్ జస్వంత్ హీరోగా రూపొందుతున్న చిత్రం 'ప్రేమకు నమస్కారం' ఉల్క గుప్తా హీరోయిన్గా నటిస్తున్న ఈ చిత్రం టైటిల్ గ్లింప్స్ను విడుదల చేసిన సంగతి తెలిసిందే. ఆ గ్లింప్స్ వచ్చిన స్పందన అనూహ్యం.
ఈ చిత్రంలో ప్రముఖ నటుడు శివాజీ సినిమాలో ప్రధాన పాత్రలో నటిస్తున్నాడు. 'మహాదేవ నాయుడు'గా ఆయన చాలా పవర్ఫుల్ పాత్రలో కనిపించబోతున్నాడు. కాగా శుక్రవారం మహాదేవ నాయుడు పాత్రకు సంబంధించిన ఓ వీడియోను విడుదల చేసింది చిత్రబృందం. ఈ వీడయోను చూస్తే ఆయన పాత్ర ఎంతో పవర్ఫుల్గా ఉండబోతుందో తెలుస్తోంది. ప్రముఖ నటి భూమిక మరో ముఖ్యపాత్రలో నటిస్తున్న ఈ చిత్రాన్ని ఏబీ సినిమాస్ పతాకంపై అనిల్ కుమార్ రావాడ, భార్గవ్ మన్నె నిర్మిస్తున్న ఈ చిత్రానికి వి. భీమ శంకర్ దర్శకుడు.
ఈ సందర్భంగా దర్శకుడు మాట్లాడుతూ 'ఇదొక యూత్ఫుల్ లవ్ ఎంటర్టైనర్. ఈ చిత్రంలో యూత్తో పాటు అందరికి కనెక్ట్ అయ్యే అంశాలున్నాయి. ముఖ్యంగా నేటి యువత లవ్, బ్రేకప్అప్, ఇలా అన్ని అంశాలను పూర్తి వినోదభరితంగా ఈ చిత్రంలో చూపించబోతున్నాం. నేటి యువత బాగా కనెక్ట్ అయ్యే కథ ఇది. ఈ చిత్రంలో నటుడు హీరో శివాజీ పాత్రలో ఎంతో కీలకంగా ఉంటుంది. సినిమా ఆద్యంతం కనిపించే పాత్ర ఇది. ఆయన పాత్రలో కామెడీ, ఎమోషన్, సెంటిమెంట్ అన్నీ ఉంటాయి. కోర్టు సినిమాలో ఆయనకు ఎంతో పేరు వచ్చిందో ఈ సినిమాలో అంతకు మించిన పేరు వస్తుంది. ఆయన పాత్ర సినిమాకు కీలకంగా ఉంటుంది. మహాదేవ నాయుడుగా ఆయన నట విశ్వరూపం చూస్తారు' అన్నారు.
నిర్మాత మాట్లాడుతూ '' వైవిధ్యమైన కాన్సెప్ట్తో రాబోతున్న చిత్రమిది. కొత్తదనం, హిలేరియస్ ఎంటర్టైనర్మెంట్ ఈ చిత్రంలోని ప్రత్యేకతలు. శివాజీ గారి పాత్ర ఆయన కెరీర్లో గుర్తుండిపోతుంది. మహాదేవ నాయుడు పాత్రకు అందరికి నచ్చే విధంగా ఉంటుంది. అన్నారు.