శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025
Written By ఐవీఆర్
Last Modified: శుక్రవారం, 10 అక్టోబరు 2025 (18:25 IST)

కాలిఫోర్నియా బాదంల మంచితనంతో దీపాల పండుగను జరుపుకోండి

Almonds
దేశవ్యాప్తంగా దీపావళి ఇళ్లను వెలిగిస్తున్న వేళ, అది తనతో పాటు ఐక్యత యొక్క ఆనందాన్ని, ప్రియమైన సంప్రదాయాలను, పండుగ విందులను తీసుకువస్తుంది. అయితే, ఈ ఆనందకరమైన సీజన్ తరచుగా మిఠాయిలు, వేయించిన ఆహారాలు, అధిక కేలరీల విందులతో కూడి ఉంటుంది, ఇవి మన ఫిట్‌నెస్ లక్ష్యాలను సులభంగా దెబ్బతీయగలవు. ఈ దీపావళికి, పండుగల నడుమ శ్రేయస్సును ప్రధానంగా ఉంచుతూ ప్రతి క్షణాన్ని జరుపుకోవాలని ఎంచుకోండి.
 
సహజంగా ప్రోటీన్, ఫైబర్, గుండెకు ఆరోగ్యకరమైన కొవ్వులతో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, ప్రతి దీపావళి విందులో సజావుగా ఇమిడిపోయే ఒక సంపూర్ణమైన ఎంపిక. వాటిని ఒక స్మార్ట్ ట్రీట్‌గా ఆస్వాదించవచ్చు, తీపి వంటకాలపై చల్లుకోవచ్చు, లేదా రుచి, ఆరోగ్యం రెండింటినీ అందించే ఒక ఆలోచనాత్మకమైన బహుమతిగా సమర్పించవచ్చు. నట్స్ రాజుగా పిలువబడే బాదంలో ప్రోటీన్, కాల్షియం, జింక్, డైటరీ ఫైబర్, మెగ్నీషియం, విటమిన్ ఇ వంటి 15 అవసరమైన పోషకాలు ఉన్నాయి. రక్తంలో చక్కెర నియంత్రణ, కండరాల పునరుద్ధరణ, గుండె ఆరోగ్యం, బరువు నిర్వహణతో సహా అనేక ఆరోగ్య ప్రయోజనాలకు ఇవి విస్తృతంగా గుర్తింపు పొందాయి. పోషణలో సమృద్ధిగా, అనంతంగా బహుముఖంగా ఉండే బాదం, ఆరోగ్యంపై రాజీ పడకుండా దీపావళి స్ఫూర్తిని ఆస్వాదించడాన్ని సులభతరం చేస్తుంది.
 
బాలీవుడ్ నటి సోహా అలీ ఖాన్ తన కుటుంబం కోసం వేడుకలను, ఆలోచనాత్మక ఎంపికలను ఎలా సమతుల్యం చేసుకుంటుందో పంచుకున్నారు, దీపావళి అనేది కుటుంబం, స్నేహితులతో కలిసి ఐక్యత యొక్క ఆనందాన్ని జరుపుకునే సమయం. ఒక తల్లిగా, ఇనాయా అన్ని వేడుకలను ఆస్వాదించగలగాలని, కానీ ఆరోగ్యకరమైన ఆహార ఎంపికలను కూడా నేర్చుకోవాలని నేను కోరుకుంటున్నాను. మేము తినే ఆహారంలో ఏముంటుందో తెలుసుకోవడంలో ఆమెను భాగస్వామిని చేస్తాను. అధిక చక్కెర, అధిక కార్బ్ పదార్థాలకు బదులుగా బాదం వంటి పోషక-సాంద్రత, ప్రోటీన్ అధికంగా ఉండే ఆహారాలను ఉపయోగించి మా పండుగలను ఆరోగ్యకరంగా మార్చుకోవడం నేను నేర్చుకున్నాను. డైటరీ ఫైబర్, ప్రోటీన్‌లో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, మమ్మల్ని ఎక్కువసేపు కడుపు నిండిన అనుభూతిని కలిగిస్తుంది. దీని వలన పండుగల సమయంలో పేరుకుపోయే అనారోగ్యకరమైన వాటిని ఎక్కువగా తినడం తగ్గుతుంది. ఈ దీపావళికి, మనం ప్రేమించేవారితో ఆరోగ్యం, ఆనందం యొక్క వెలుగును జరుపుకుందాం.
 
ఆయుర్వేద నిపుణురాలు డా. మధుమిత కృష్ణన్ కూడా ఇదే విషయాన్ని ప్రతిధ్వనించారు, సాంప్రదాయ శ్రేయస్సులో బాదం పాత్రను ప్రముఖంగా ప్రస్తావిస్తూ, ఆయుర్వేదంలో, ఆహారం మంచి ఆరోగ్యానికి పునాది. బాదం వాటి ప్రయోజనాల కోసం చాలా కాలంగా ప్రశంసించబడింది, ఇది దోషాలను సమతుల్యం చేస్తుంది, జీవశక్తిని ప్రోత్సహిస్తుంది. కఫాన్ని పెంచి, బద్ధకాన్ని కలిగించే బరువైన స్వీట్లలా కాకుండా, బాదం హాని లేకుండా సంతృప్తిని అందిస్తుంది. ప్రామాణికమైన ఆయుర్వేద, సిద్ధ, యునాని గ్రంథాలు కూడా చర్మ ఆరోగ్యానికి బాదం ఉపయోగకరంగా ఉంటుందని పేర్కొన్నాయి. ఈ దీపావళికి, మీ పండుగ పళ్లెంలో బాదంను చేర్చడం అది సాంప్రదాయ వంటకాలలో అయినా, లేదా ఉదారమైన బహుమతులుగా అయినా సంపూర్ణ శ్రేయస్సు యొక్క సూత్రాలకు కట్టుబడి ఉంటూ వేడుకలు జరుపుకోవడానికి ఒక సరళమైన ఇంకా ప్రభావవంతమైన మార్గం. 
 
పండుగ సీజన్ మధ్య పోషకాహార సమతుల్యతను నిలుపుకోవడం గురించి మాట్లాడుతూ, న్యూఢిల్లీలోని మాక్స్ హెల్త్‌కేర్ రీజినల్ హెడ్ ఆఫ్ డైటెటిక్స్, న్యూట్రిషనిస్ట్ రితికా సమద్దార్ ఇలా పేర్కొన్నారు, దీపావళి అంటే తరచుగా అధిక-కేలరీలు, చక్కెర అధికంగా ఉండే ఆహారాల సమృద్ధి, ఇవి మన ఆరోగ్య లక్ష్యాలను ప్రభావితం చేయగలవు. కానీ తెలివైన మార్పులు, చేర్పులు చేయడం ముఖ్యం. పండుగల మధ్య బాదం ఒక అద్భుతమైన ఎంపిక. కేవలం గుప్పెడు బాదం కడుపు నిండిన అనుభూతిని ప్రోత్సహిస్తుంది, రక్తంలో చక్కెరను నియంత్రిస్తుంది. ఈవిధంగా, మీరు తక్కువ ఆరోగ్యకరమైన ప్రత్యామ్నాయాలను అతిగా తినే అవకాశం తక్కువ. దీపావళి మధ్య బాదంను అందుబాటులో ఉంచుకోమని నేను ఎల్లప్పుడూ నా రోగులకు సూచిస్తాను. వాటిని వేడుకల మధ్య ఆస్వాదించండి, అదనపు పోషణ కోసం కుటుంబ వంటకాలలో కలపండి, లేదా సాంప్రదాయ స్వీట్లకు ఆరోగ్య స్పృహతో కూడిన ప్రత్యామ్నాయంగా సమర్పించండి.
 
న్యూట్రిషన్ మరియు వెల్‌నెస్ కన్సల్టెంట్, షీలా కృష్ణస్వామి ఆలోచనాత్మకమైన వేడుకను మరింత నొక్కిచెప్పారు, ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్‌గా, దీపావళి వేడుకల సమయం, కానీ ఆలోచనాత్మక నిర్ణయాలు తీసుకునే సమయం కూడా అని నేను ప్రజలకు నిరంతరం గుర్తుచేస్తాను. చక్కెర మిఠాయిలు, వేయించిన స్నాక్స్ కోసం వెళ్లే బదులు, ఆరోగ్యకరమైన ఎంపికలు చేసుకోండి. ప్రోటీన్, ఫైబర్, విటమిన్ ఇ, మెగ్నీషియం, ఫాస్పరస్‌లో సమృద్ధిగా ఉండే బాదం, రుచిలో రాజీ పడకుండా సాంప్రదాయ ఆహారాలకు ఒక గొప్ప అదనంగా ఉంటాయి. ICMR-NIN ద్వారా భారతీయుల కోసం ఆహార మార్గదర్శకాలు కూడా బాదం వంటి నట్స్‌ను పోషకమైనవిగా, రోజూ చేర్చుకోవడానికి సురక్షితమైనవిగా గుర్తిస్తాయి.
 
వంటకాలలో బాదం ఉపయోగించడం, శుద్ధి చేసిన చక్కెర కోసం ఖర్జూరాలను ప్రత్యామ్నాయంగా వాడటం, లేదా వాటిని స్నాక్‌గా తినడం వంటి చిన్న సర్దుబాట్లు చేయడం ద్వారా, మీ దీర్ఘకాలిక ఆరోగ్యంపై రాజీ పడకుండా మీరు వేడుకలను పూర్తిగా ఆస్వాదించవచ్చు. తెలివిగా జరుపుకోవడమే కీలకం, పరిమితులతో కాదు. ఈ సంవత్సరం, వెలుగుల పండుగను ఆనందకరమైనంత పోషకమైన క్షణాలతో జరుపుకోండి. మీ పండుగ విందులో కాలిఫోర్నియా బాదంను చేర్చడం ద్వారా, ప్రతి సమావేశం సంపూర్ణంగా, ఆనందదాయకంగా ఉండటం ఖాయం.

