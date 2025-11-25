Thaman: సంగీతంలో విమర్శలపై కొత్తదనం కోసం ఆలోచనలో పడ్డ తమన్ !
తన సినిమాలలో సంగీత దర్శకుడిగా బీట్ ను రిథమ్ ను ఆకట్టుకునేలా చేసిన థమన్ ఇప్పుడు ఇరకాటంలో పడినట్లు తెలుస్తోంది. అఖండ 2, రాజా సాబ్ సినిమాలకు సంగీతం సమకూర్చి సంగీతంలో ప్రత్యేకత చూపించినా నెటిజన్లు ఆయన్ను వేలెత్తిచూపుతున్నారు.
గత నెలలో థమన్ మూడు పాటలను విడుదల చేశాడు: అఖండ 2 నుండి రెండు. ది రాజా సాబ్ నుండి ఒకటి. శ్రోతలలో ఒక విభాగం వాటిని ఇష్టపడినప్పటికీ, చాలా మంది అభిమానులు నిరాశ వ్యక్తం చేశారు, ఫ్లాట్ కంపోజిషన్లు, బలహీనమైన ట్యూన్లు, అస్పష్టమైన మిక్సింగ్ను ఎత్తి చూపారు. అభిమానుల పేజీలు మరియు సంగీత వేదికలలో విమర్శలు మరింత పెరిగాయి.
ఇప్పుడు పెద్ద ప్రశ్న ఏమిటంటే థమన్ ఒక అడుగు వెనక్కి వేసి, తిరిగి అంచనా వేసి, తన ప్రేక్షకులు ఆశించే నాణ్యతను అందిస్తాడా అనేది. అతని ముందున్న సినిమాలలో లెనిన్, VT15 చిత్రంతోపాటు ఇదయం మురళి చిత్రాలు వున్నాయి. మరి థమన్ అఖండ 2 విడుదలకు సిద్ధమవుతోంది. దానిని ఏవిధంగా ఆడియన్స్ కు కన్ విన్స్ చేస్తాడో సినిమా విడుదలయ్యే వరకు ఆగాల్సిందే.