అమరావతిలో రూ.260 కోట్లతో శ్రీవారి ఆలయం.. శంకుస్థాపన చేసిన ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు

అమరావతి రాజధాని ప్రాంతంలోని వెంకటపాలెంలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ విస్తరణ, అభివృద్ధికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గురువారం శంకుస్థాపన చేశారు. రెండు దశల్లో చేపట్టనున్న రూ.260 కోట్ల ప్రాజెక్టుకు ముఖ్యమంత్రి భూమిపూజ చేశారు.
టిటిడి ఆలయాన్ని రాష్ట్రంలో ఒక ప్రధాన ఆధ్యాత్మిక, నిర్మాణ మైలురాయిగా మార్చడం ఈ ప్రాజెక్టు లక్ష్యం. అమరావతిని దేవతల రాజధానిగా పేర్కొంటూ, రాజధానికి అమరావతి అని పేరు పెట్టే అవకాశం దేవుడు తనకు ఇచ్చాడని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
రాష్ట్ర రాజధాని నిర్మాణం కోసం ల్యాండ్ పూలింగ్ ద్వారా 33,000 ఎకరాలు స్వచ్ఛందంగా ఇచ్చినందుకు అమరావతి రైతులకు చంద్రబాబు కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. 2019లో కృష్ణా నది ఒడ్డున 25 ఎకరాల్లో ఆలయాన్ని నిర్మించాలని తాను సంకల్పించానని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
1983లో తిరుమల ఆలయంలో అన్నదానం ప్రారంభించినది మాజీ ముఖ్యమంత్రి ఎన్.టి. రామారావు అని, 2003లో ప్రాణదానం ప్రారంభించారని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. బ్రహ్మోత్సవాల సందర్భంగా దేవుడికి పట్టు వస్త్రాలు సమర్పించబోతుండగా తనపై 23 క్లేమోర్ మైన్లతో దాడి జరిగిందని, కానీ దేవుడు తనను రక్షించాడని ఆయన గుర్తు చేసుకున్నారు.
"నేను వేంకటేశ్వర స్వామికి అపఖ్యాతి కలిగించే ఏ పని చేయను, ఎవరినీ అలా చేయనివ్వను" అని చంద్రబాబు అన్నారు. ముఖ్యమంత్రి తిరుపతి ఆలయాన్ని సందర్శించినప్పుడల్లా భక్తితో క్యూలో వెళ్తారని అన్నారు. గత ప్రభుత్వం విధ్వంసం తప్ప మరే మంచి చేయలేదని సీఎం నాయుడు ఆరోపించారు.
అమరావతి రైతులు మంచి ఉద్దేశ్యంతో భూమి ఇచ్చినప్పటికీ, గత ప్రభుత్వం వారికి నరకం చూపించిందని చంద్రబాబు తెలిపారు. రైతులు కోర్టు నుండి తిరుపతి ఆలయానికి ప్రయాణించి రాష్ట్ర రాజధాని కోసం పోరాడినప్పుడు, వారు వెంకటేశ్వరుడిని నమ్ముతారని ఆయన రైతులకు చెప్పారు.
అమరావతి ఆలయాన్ని రెండున్నర సంవత్సరాలలో పూర్తి చేయాలని ముఖ్యమంత్రి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం (టిటిడి)ని అభ్యర్థించారు. ఆలయ అభివృద్ధి రెండు దశల్లో పూర్తవుతుంది.
రూ.140 కోట్ల అంచనా వేసిన మొదటి దశలో ఆలయ ప్రాకారం, ఏడు అంతస్తుల రాజ గోపురం, అర్జిత సేవా మండపం, అద్దాల మండపం, వాహన, రథ మండపాలు, ఆంజనేయ స్వామి ఆలయం, పుష్కరిణి, కట్-స్టోన్ ఫ్లోరింగ్ వంటి కీలక భాగాల నిర్మాణం ఉంటుంది.
రెండవ దశలో రూ.120 కోట్ల వ్యయంతో ఆలయ మాడ వీధులు, అప్రోచ్ రోడ్లు, అన్నదానం సముదాయం, యాత్రికుల విశ్రాంతి గృహాలు, పూజారులు, సిబ్బందికి నివాస గృహాలు, పరిపాలనా భవనం, ధ్యాన మందిరం, పార్కింగ్ సౌకర్యాలను అభివృద్ధి చేస్తారు.
2019కి ముందు తెలుగుదేశం పార్టీ టీడీపీ ప్రభుత్వం ఈ ఆలయానికి 25.417 ఎకరాలు కేటాయించింది. అయితే, YSR కాంగ్రెస్ పార్టీ ప్రభుత్వం ఈ ప్రాజెక్టును తగ్గించింది. గత సంవత్సరం టీడీపీ నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, ఈ ప్రాజెక్టును పునరుద్ధరించి వేగవంతం చేయాలని నిర్ణయించారు.
శంకుస్థాపన కార్యక్రమంలో దేవాదాయ శాఖ మంత్రి ఆనం రామ నారాయణ రెడ్డి, మంత్రి నారాయణ, కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్, టీటీడీ చైర్మన్ బీఆర్ నాయుడు, ఎమ్మెల్యే తెనాలి శ్రవణ్ కుమార్, పలువురు ఎమ్మెల్యేలు, టీటీడీ బోర్డు సభ్యులు పాల్గొన్నారు.