డ్యాన్సర్తో అశ్లీల నృత్యం చేసిన హోంగార్డు.. పిల్లలు, మహిళల ముందే...?
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన ఒక హోంగార్డు అందరి సమక్షంలో ఒక మహిళతో అశ్లీల నృత్యం చేస్తున్నట్లు చూపించిన వీడియో బయటకు రావడంతో వివాదంలో చిక్కుకున్నాడు. స్థానిక జానపద రిహార్సల్స్ సందర్భంగా జరిగిన ఈ సంఘటన సోషల్ మీడియాలో నెటిజన్ల ఆగ్రహాన్ని రేకెత్తించింది. అతనిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని పలువురు డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
ఉయ్యూరు మండలం గండికుంట గ్రామానికి చెందిన విజయ్ కుమార్ అనే హోంగార్డు, ముందు వరుసలో కూర్చున్న మైనర్లు, మహిళలు సహా ప్రేక్షకులతో నిండిన హాలులో ఒక మహిళతో అనుచితంగా సన్నిహితంగా నృత్యం చేస్తున్నట్లు కనిపించింది. ప్రజల కోసం పనిచేయాల్సిన హుందా పోస్టులో వున్న ఒక వ్యక్తి.. ఇలా అనుచితంగా ప్రవర్తించడంపై నెటిజన్లు మండిపడుతున్నారు.
కృష్ణా జిల్లా ఎస్పీ వి. విద్యాసాగర్ నాయుడు ప్రకారం, సంఘటన జరిగిన సమయంలో హోంగార్డు విధుల్లో ఉండాల్సి ఉంది, కానీ బదులుగా స్థానిక జానపద కార్యక్రమ రిహార్సల్లో అభ్యంతరకరమైన ప్రవర్తించాడు. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్లలో వేగంగా వ్యాపించిన ఈ వీడియోను సీనియర్ పోలీసు అధికారుల దృష్టికి తీసుకెళ్లారు. దీనితో విచారణకు ఆదేశించారు.