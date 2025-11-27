Andhra Pradesh: కృష్ణానది నీటిపై ఏపీ హక్కులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వదులుకునే ప్రశ్నే లేదు
కృష్ణానది నీటిపై ఆంధ్రప్రదేశ్ తన హక్కులను ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదులుకునే ప్రశ్నే లేదని ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు స్పష్టం చేశారు. రాష్ట్ర విభజన తర్వాత ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్కు 811 టిఎంసిల కృష్ణా జలాల వాటా ఉండగా, కృష్ణా జల వివాదాల ట్రిబ్యునల్-I (KWDT-I) ఆంధ్రప్రదేశ్కు 512 టిఎంసిల నీటిని, తెలంగాణకు 299 టిఎంసిల నీటిని కేటాయించిందని తెలిపారు.
సచివాలయంలో జల వనరులపై జరిగిన సమీక్షా సమావేశంలో ముఖ్యమంత్రి మాట్లాడుతూ, కృష్ణా జలాల్లో రాష్ట్ర వాటాను కాపాడుకోవడానికి కెడబ్ల్యుడిటి-II ముందు బలమైన వాదనలు సమర్పించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్కు కేటాయించిన వాటాలో ఎటువంటి మార్పులు చేసే అవకాశం లేదని ముఖ్యమంత్రి అన్నారు.
వైయస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైయస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి కెడబ్ల్యుడిటి-II ముందు రాష్ట్ర ప్రజల ప్రయోజనాలను కాపాడాలని ముఖ్యమంత్రిని కోరిన కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయన ఈ ప్రకటన చేశారు.
అయితే తెలంగాణ రాష్ట్రానికి కృష్ణా నదిలో 763 టీఎంసీల నమ్మకమైన నీటిని కేటాయించాలనే తెలంగాణ ప్రభుత్వ డిమాండ్ నేపథ్యంలో ఇది చాలా ముఖ్యమైనదని వైఎస్ఆర్సిపి అధినేత జగన్ తెలిపారు.
కానీ ప్రతి సంవత్సరం వేల టీఎంసీల నీరు సముద్రంలోకి వృథాగా పోతున్నందున, వరద జలాలను ఉపయోగించుకోవడానికి అధికారులు పొరుగు రాష్ట్రాలతో సామరస్యంగా వ్యవహరించాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.
రాష్ట్రాన్ని కరువు రహితంగా మార్చడానికి, అన్ని జిల్లాలకు నీటి భద్రత కల్పించడానికి సమర్థవంతమైన నీటి నిర్వహణ చర్యలు తీసుకోవాలని ముఖ్యమంత్రి అధికారులను ఆదేశించారు.