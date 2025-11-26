గురువారం, 27 నవంబరు 2025
Written By సెల్వి
Last Updated : బుధవారం, 26 నవంబరు 2025 (16:10 IST)

టీటీడీకి మరో గొప్ప విరాళం.. రూ.9కోట్లు ఇచ్చిన అమెరికా భక్తుడు

తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలకు అమెరికాకు చెందిన ఒక భక్తుడు రూ.9 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారని ఆలయ సంస్థ చైర్మన్ బి.ఆర్.నాయుడు తెలిపారు. పిఎసి-1, పిఎసి-2, పిఎసి-3 భవనాల పునరుద్ధరణకు ఎం.రామలింగ రాజు ఈ మొత్తాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు. 
 
టిటిడికి ఇది మరో గొప్ప విరాళం. పిఎసి-1, 2, 3 భవనాల పునరుద్ధరణకు ఎం.రామలింగ రాజు రూ.9 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారని చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్‌లో పోస్ట్ చేశారు. రాజు గతంలో 2012లో రూ.16 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారని తెలిపారు. భక్తుల సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడంలో టీటీడీ చేసిన కృషికి టీటీడీ తరపున అభినందనలు తెలియజేస్తూ, రాజుకు దేవుడి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు. 
 
భవిష్యత్తులో కూడా రాజు ఇలాంటి సహాయాన్ని అందిస్తూనే ఉంటారని చంద్రబాబు నాయుడు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పీఏసీ భవనాల పునరుద్ధరణకు తన కుమార్తె నేత్ర, అల్లుడు వంశీ గాదిరాజు తరపున విరాళం ఇచ్చినట్లు రాజు తెలిపారు. 
 
తనకు విరాళం ఇవ్వడానికి అనుమతించినందుకు టీటీడీకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మూలాలున్న ఆలయ సంస్థకు చెందిన ముగ్గురు మాజీ చైర్మన్లతో తనకున్న సన్నిహిత సంబంధాన్ని తిరుపతితో తనకున్న లోతైన అనుబంధాన్ని రాజు ప్రస్తావించారు. 
 
టీటీడీ మాజీ చైర్మన్లు ​​జి. రంగరాజు, వి. కనకరాజు తన తాతలని, కాంగ్రెస్ రాజకీయ నాయకుడు కె. బాపి రాజు తన మామ అని ఆయన అన్నారు. తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ సంరక్షకుడైన టీటీడీని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక హిందూ మందిరంగా పరిగణిస్తారు.

వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. ఆ మూడు తేదీలకు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ బుకింగ్స్

వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. ఆ మూడు తేదీలకు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ బుకింగ్స్వైకుంఠ ద్వార దర్శనం మొదటి మూడు రోజుల ఆన్‌లైన్ రిజిస్ట్రేషన్ గురువారం ఉదయం 10 గంటలకు ప్రారంభమవుతుంది, తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం డిసెంబర్ 30, 31, జనవరి 1 తేదీలకు ఎలక్ట్రానిక్ డిప్ (ఇ-డిప్) ద్వారా ప్రత్యేకంగా టిక్కెట్లను జారీ చేస్తుంది. సాధారణ భక్తుల కోసం మరిన్ని స్లాట్‌లను రిజర్వ్ చేయడానికి అన్ని ప్రివిలేజ్ ఆధారిత దర్శనాలను రద్దు చేసినందున.. ఈ రోజుల్లో మరే ఇతర కేటగిరీ దర్శనం అనుమతించబడదని టీటీడీ స్పష్టం చేసింది.

Pawan Kalyan: ఏపీలో వచ్చే 15 ఏళ్లు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే అధికారంలో వుంటుంది.. పవన్

Pawan Kalyan: ఏపీలో వచ్చే 15 ఏళ్లు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వమే అధికారంలో వుంటుంది.. పవన్ఆంధ్రప్రదేశ్‌లో రాబోయే 15 సంవత్సరాలు ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉంటుందని, 2029 ఎన్నికల్లో తిరిగి ఎన్నికవుతుందని ఏపీ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం ధీమా వ్యక్తం చేశారు. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లాలోని రాజోల్ అసెంబ్లీ నియోజకవర్గంలోని శివకోడు గ్రామంలో పల్లె పండుగ 2.0 ప్రారంభోత్సవంలో మాట్లాడుతూ, ప్రతి పల్లెకు సదుపాయం - ప్రతి కుటుంబానికీ సౌభాగ్యం లక్ష్యం కింద మౌలిక సదుపాయాలను బలోపేతం చేయడం ద్వారా గ్రామాలను మార్చడం ఈ కార్యక్రమం లక్ష్యం అని అన్నారు.

ఎస్వీయూ క్యాంపస్‌లో చిరుతపులి.. కోళ్లపై దాడి.. ఉద్యోగులు, విద్యార్థుల్లో భయం భయం

ఎస్వీయూ క్యాంపస్‌లో చిరుతపులి.. కోళ్లపై దాడి.. ఉద్యోగులు, విద్యార్థుల్లో భయం భయంశ్రీ వేంకటేశ్వర విశ్వవిద్యాలయం (SVU) క్యాంపస్‌లో మంగళవారం చిరుతపులి కనిపించింది. ఇది ఎస్వీయూ ఉద్యోగుల క్వార్టర్ల సమీపంలో కోళ్లపై దాడి చేయడానికి ప్రయత్నించింది. ఆపై చిరుతపులి నివాస సముదాయాలను దాటుకుని పక్కనే ఉన్న అడవిలోకి వెళ్లిపోయింది. ఈ సంఘటన అటవీ ప్రాంతాలకు సమీపంలో ఉన్న హాస్టళ్లలో నివసిస్తున్న విద్యార్థులలో, ఉద్యోగుల్లో ఆందోళనను పెంచింది. ఇటీవలి నెలల్లో వెటర్నరీ విశ్వవిద్యాలయం, వేదిక్ విశ్వవిద్యాలయం, అటవీ ప్రాంతం వెంబడి ఉన్న ఇతర సంస్థలలో ఇలాంటి దృశ్యాలు కనిపించాయని, రాత్రిపూట క్యాంపస్ సరిహద్దుల దగ్గర పెద్ద పిల్లులను తాము తరచుగా గమనిస్తున్నామని విద్యార్థులు చెబుతున్నారు.

కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల సమస్యల్ని 45 రోజుల్లో పరిష్కరిస్తాం.. పవన్ కల్యాణ్

కోనసీమ కొబ్బరి రైతుల సమస్యల్ని 45 రోజుల్లో పరిష్కరిస్తాం.. పవన్ కల్యాణ్ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కళ్యాణ్ బుధవారం ఈ జిల్లాలో కొబ్బరి రైతులు ఎదుర్కొంటున్న సమస్యలకు శాశ్వత పరిష్కారం కనుగొంటామని హామీ ఇచ్చారు. ఈ సమస్యలను 45 రోజుల్లో పరిశీలిస్తామని, సంక్రాంతి పండుగ తర్వాత కార్యాచరణ ప్రణాళికను ప్రకటిస్తామన్నారు. బంగాళాఖాతం నుండి శంకరగుప్తం మేజర్ డ్రెయిన్‌లోకి టైడల్ వాటర్స్ ప్రవేశించడంతో తీవ్రంగా దెబ్బతిన్న రాజోలు మండలంలోని పెద్ద కొబ్బరి తోటలను కళ్యాణ్ పరిశీలించారు.

జగన్‌కు టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ సవాల్... నిరూపిస్తే పదవికి రాజీనామా

జగన్‌కు టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ సవాల్... నిరూపిస్తే పదవికి రాజీనామావైకాపా అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డికి టీడీపీ ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్ రెడ్డ సవాల్ విసిరారు. గత వైకాపా ప్రభుత్వం అధికారంలో ఉన్న ఐదేళ్లలో అరటి పంటకు బీమా చెల్లించినట్టు నిరూపిస్తే తన ఎమ్మెల్సీ పదవికి రాజీనామా చేస్తానని ఆయన ప్రకటించారు. అలా నిరూపించకపోతే పులివెందుల ఎమ్మెల్యే పదవికి జగన్ రాజీనామా చేస్తారా అని ఆయన సవాల్ విసిరారు.

వివాహ పంచమి.. అష్టోత్తర శతనామాలతో సీతారాములను పూజిస్తే?

వివాహ పంచమి.. అష్టోత్తర శతనామాలతో సీతారాములను పూజిస్తే?మార్గశిర శుద్ధ పంచమి రోజున వివాహ పంచమిగా పిలుస్తారు. ఈ ఏడాది నవంబర్ 25, మంగళవారం వస్తోంది. ఈ రోజు సాయంత్రం, రాత్రి వారాహి పూజను చేయడం విశిష్ట ఫలితాలుంటాయి. వివాహం ఆలస్యం అవుతున్నవారు, పెళ్లి విషయంలో సమస్యలు ఎదుర్కొంటున్న వారు వివాహ పంచమి రోజు ఒక ప్రత్యేకమైన పూజ జరపడం ద్వారా వివాహంలో ఆటంకాలు తొలగిపోతాయని జ్యోతిష్యశాస్త్ర పండితులు చెబుతున్నారు. ఈ రోజున సీతా దేవి, శ్రీరాముల క‌ల్యాణం జరిగినదనే విశ్వాసం.

25-11-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు...

25-11-2025 మంగళవారం ఫలితాలు - ఫోన్ సందేశాలు పట్టించుకోవద్దు...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం అనుకున్న కార్యం సిద్ధిస్తుంది. కొత్తయత్నాలు చేపడతారు. సన్నిహితుల ప్రోత్సాహం ఉంటుంది. పరిచయస్తులు ధనసహాయం అర్ధిస్తారు. కొంతమొత్తం సాయం చేయండి. పనుల సానుకూలమవుతాయి. ప్రముఖుల సందర్శనం కోసం పడిగాపులు తప్పవు.

సుబ్రహ్మణ్య షష్టి: ఓం శరవణభవ నమః

సుబ్రహ్మణ్య షష్టి: ఓం శరవణభవ నమఃసుబ్రహ్మణ్యునికి వేదమంటే ఎంతో ఇష్టం. వేదమన్నా, వేదాన్ని అర్ధవంతంగా బాగా చదువుకున్న విధ్వాంసులన్నా సుబ్రహ్మణ్యునికి విశేషమైన ప్రీతి. వేద విధ్వాంసులను సత్కరించినా, గౌరవించినా, సుబ్రహ్మణ్యుడు ఎనలేని సంతోషాన్ని పొందుతాడు. అందుకే నాదాన్ని వింటే అపరిమితమైన ఆనందాన్ని పొందుతూ ఉంటాడు. సుబ్రహ్మణ్యుణ్ణి ఆరాధన చేస్తే పార్వతీపరమేశ్వరులు వినాయకుడు కూడా ఎనలేని ప్రీతి పొందుతారు. ఎందుకంటే వారిద్దరి అపారమైన కోరికలను తీర్చినవాడు సుబ్రహ్మణ్యుడే. ఆయనను మించిన విధ్వాంసుడు లోకంలో ఇంకొకరు లేరు.

నవంబర్ 25 ధ్వజారోహణ.. రామభూమి అయోధ్యలో 100 టన్నుల పుష్పాలతో అలంకరణ

నవంబర్ 25 ధ్వజారోహణ.. రామభూమి అయోధ్యలో 100 టన్నుల పుష్పాలతో అలంకరణనవంబర్ 25న శ్రీరామ జన్మభూమి ఆలయంలో జరిగే ధ్వజారోహణ కార్యక్రమానికి సన్నాహకంగా, ఆలయంలో భారీగా పూల అలంకరణలతో వెలుగొందనుంది. ఈ పవిత్ర కార్యక్రమం కోసం అయోధ్యను ప్రకాశవంతం చేయడానికి దాదాపు 100 టన్నుల పుష్పాలను ఉపయోగిస్తారు. ధర్మ ధ్వజ వేడుకకు సన్నాహాలు జోరుగా జరుగుతున్నాయని ఆలయ పూజారి తెలిపారు. రాముడికి చాలా ఇష్టమైన పువ్వులను ఈ అలంకరణలో ఉపయోగిస్తున్నారు. ఆలయాన్ని, నగరాన్ని అలంకరించడానికి దాదాపు 100 టన్నుల పుష్పాలను ఉపయోగించారని ఆలయ పూజారులు తెలిపారు.

24-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి అనుకూలం.. కార్యసిద్ధిస్తుంది...

24-11-2025 సోమవారం ఫలితాలు - గ్రహస్థితి అనుకూలం.. కార్యసిద్ధిస్తుంది...మేషం : అశ్వని, భరణి 1, 2, 3, 4 పాదములు, కృత్తిక 1వ పాదం గ్రహస్థితి అనుకూలం. కార్యసిద్ధిస్తుంది. ప్రముఖులకు సన్నిహితులవుతారు. పలుకుబడి పెరుగుతుంది. ఆర్భాటాలకు విపరీతంగా ఖర్చు చేస్తారు. పనులు, బాధ్యతలు అప్పగించవద్దు. ఆత్మీయులతో సంభాషిస్తారు. సంతానం దుడుకుతనం ఇబ్బంది కలిగిస్తుంది.
