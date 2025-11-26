టీటీడీకి మరో గొప్ప విరాళం.. రూ.9కోట్లు ఇచ్చిన అమెరికా భక్తుడు
తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానాలకు అమెరికాకు చెందిన ఒక భక్తుడు రూ.9 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారని ఆలయ సంస్థ చైర్మన్ బి.ఆర్.నాయుడు తెలిపారు. పిఎసి-1, పిఎసి-2, పిఎసి-3 భవనాల పునరుద్ధరణకు ఎం.రామలింగ రాజు ఈ మొత్తాన్ని విరాళంగా ఇచ్చారు.
టిటిడికి ఇది మరో గొప్ప విరాళం. పిఎసి-1, 2, 3 భవనాల పునరుద్ధరణకు ఎం.రామలింగ రాజు రూ.9 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారని చంద్రబాబు నాయుడు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. రాజు గతంలో 2012లో రూ.16 కోట్లు విరాళంగా ఇచ్చారని తెలిపారు. భక్తుల సౌకర్యాలను మెరుగుపరచడంలో టీటీడీ చేసిన కృషికి టీటీడీ తరపున అభినందనలు తెలియజేస్తూ, రాజుకు దేవుడి ఆశీస్సులు ఉండాలని కోరుకుంటున్నానని చంద్రబాబు నాయుడు అన్నారు.
భవిష్యత్తులో కూడా రాజు ఇలాంటి సహాయాన్ని అందిస్తూనే ఉంటారని చంద్రబాబు నాయుడు ఆశాభావం వ్యక్తం చేశారు. పీఏసీ భవనాల పునరుద్ధరణకు తన కుమార్తె నేత్ర, అల్లుడు వంశీ గాదిరాజు తరపున విరాళం ఇచ్చినట్లు రాజు తెలిపారు.
తనకు విరాళం ఇవ్వడానికి అనుమతించినందుకు టీటీడీకి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతూ, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో మూలాలున్న ఆలయ సంస్థకు చెందిన ముగ్గురు మాజీ చైర్మన్లతో తనకున్న సన్నిహిత సంబంధాన్ని తిరుపతితో తనకున్న లోతైన అనుబంధాన్ని రాజు ప్రస్తావించారు.
టీటీడీ మాజీ చైర్మన్లు జి. రంగరాజు, వి. కనకరాజు తన తాతలని, కాంగ్రెస్ రాజకీయ నాయకుడు కె. బాపి రాజు తన మామ అని ఆయన అన్నారు. తిరుపతిలోని శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి ఆలయ సంరక్షకుడైన టీటీడీని ప్రపంచంలోనే అత్యంత ధనిక హిందూ మందిరంగా పరిగణిస్తారు.