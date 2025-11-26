బుధవారం, 26 నవంబరు 2025
Written By దేవీ
Last Updated : బుధవారం, 26 నవంబరు 2025 (13:50 IST)

NBK 111: నందమూరి బాలకృష్ణ 111వ చిత్రం పూజ షురూ

NBK 111 poster release
నందమూరి బాలకృష్ణ 111వ చిత్రం NBK111 చిత్రం నేడు బుధవారంనాడు రామానాయుడు స్టూడియోలో లాంఛనంగా ప్రారంభమైంది. ముహూర్తపు షాట్ కి సీనియర్ దర్శకుడు బి. గోపాల్ క్లాప్ ఇచ్చారు, తేజస్వి స్విచ్చాన్ చేశారు, ఫస్ట్ షాట్ కు బోయపాటి, బాబీ, బుచ్చిబాబు గౌరవ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని చారిత్రక నేపథ్యంలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. డిసెంబర్ లోనే రెగ్యులర్ షూటింగ్ ప్రారంభం అవుతుంది. బాలకృష్ణ కెరీర్ లో అత్యంత భారీ బడ్జెట్ తో ఈ చిత్రాన్ని రూపొందిస్తున్నారు.ఈ చిత్రం పేరు ఇంకా నిర్ణయించలేదు. గోపీచంద్ మలినేని ఈ సినిమాకు దర్శకుడిగా వ్యవహరిస్తున్నారు.
 
 
నయనతార నాయికగా నటించనున్న ఈ చిత్రాన్ని పెద్ది సినిమాను రూపొందిస్తున్న వృద్ధి సినిమాస్ పతాకంపై వెంకట సతీశ్‌ కిలారు ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నారు. ఈ సంద‌ర్భంగా సినిమా థీమ్‌ను ఉద్దేశించి విడుదలచేసిన బాల‌య్య క్యారెక్ట‌ర్ ను ఎలివేట్ చేస్తూ ప్ర‌త్యేకంగా త‌యారు చేయించిన పోస్ట‌ర్లు ఫ్యాన్స్‌కు ఫుల్ కిక్ ఇచ్చేలా ఉన్నాయి. ఈ చిత్రం మరో స్థాయిలో వుంటుందని దర్శకుడు చెబుతున్నాడు. సమాచారం మేరకు ఈ చిత్రానికి మ‌హా రాజు అనే టైటిల్ ప‌రిశీల‌న‌లో ఉంది.

మోసం చేసిన ప్రియురాలు.. ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీ

మోసం చేసిన ప్రియురాలు.. ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఇన్ఫోసిస్ టెక్కీహైదరాబాద్ నగరంలో ఓ టెక్కీ ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. తన ప్రియురాలు మోసం చేయడాన్ని జీర్ణించుకోలేక బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. టెక్ దిగ్గజం ఇన్ఫోసిస్‌లో పని చేస్తుడటం గమనార్హం. మృతుడుని పవన్ కళ్యాణ్ రెడ్డి (26)గా గుర్తించారు. తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మేడ్చల్ జిల్లా పోచారం ఐటీ కారిడార్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని ఇన్ఫోసిస్ కంపెనీలో పని చేస్తూ, తన ఇంట్లోనే ఉరేసుకున్నాడు.

జార్ఖండ్‌లో ఘోరం.. భార్య మద్యం సేవించి వచ్చిందని భర్త దాడి.. తీవ్రగాయాలతో మృతి

జార్ఖండ్‌లో ఘోరం.. భార్య మద్యం సేవించి వచ్చిందని భర్త దాడి.. తీవ్రగాయాలతో మృతిజార్ఖండ్‌లో ఘోరం జరిగింది. భార్య తాగి వచ్చిందని ఆమె భర్త నేలకేసి కొట్టాడు. ఈ ఘటనలో తీవ్రంగా గాయపడిన ఆమె ప్రాణాలు కోల్పోయింది. వివరాల్లోకి వెళితే.. జార్ఖండ్‌లోని పలాము జిల్లా రామ్‌గఢ్ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలోని దాతమ్ బడి ఝరియాలో ఉపేంద్ర పరియా(25), శిల్పి దేవి (22)లు నివసిస్తున్నారు. ఉపేంద్ర అప్పటికే సోమవారం రాత్రి మద్యం సేవించాడు. అదే సమయంలో అతని భార్య శిల్పిదేవి కూడా మద్యం సేవించి ఇంటికి తిరిగి వచ్చింది. భార్య మద్యం సేవించి రావడం సరికాదని ఆవేశంలో ఊగిపోయాడు. దీంతో ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం మొదలైంది.

ప్రియురాలిని చంపి సూట్‌కేసులో కుక్కి... కాలువలో పడేశాడు...

ప్రియురాలిని చంపి సూట్‌కేసులో కుక్కి... కాలువలో పడేశాడు...ఐదేళ్ళుగా సహజీవనం చేస్తూ వచ్చిన తన ప్రియురాలిని హత్య చేసిన ఓ ప్రియుడు.. మృతదేహాన్ని సూట్ కేసులో కుక్కి ఓ కాలువలో పడేశాడు. ఈ దారుణం మహారాష్ట్రలోని థానే జిల్లాలో జరిగింది. ఈ కేసును మృతదేహంపై ఉన్న పచ్చబొట్టు ఆధారంగా పోలీసులు ఛేదించారు. తాజాగా వెలుగులోకి వచ్చిన ఈ వివరాలను పరిశీలిస్తే,

Mock Assembly in Amaravati: విద్యార్థులతో మాక్ అసెంబ్లీ.. హాజరైన చంద్రబాబు, నారా లోకేష్ (video)

Mock Assembly in Amaravati: విద్యార్థులతో మాక్ అసెంబ్లీ.. హాజరైన చంద్రబాబు, నారా లోకేష్ (video)రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, అమరావతిలోని విద్యార్థులు మంగళవారం రాష్ట్ర శాసనసభ ప్రాంగణంలో ఒక మాక్ అసెంబ్లీ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై, పాల్గొన్న వారితో సంభాషించారు. ఈ సమావేశంలో, విద్యార్థులు వివిధ రాజ్యాంగ, శాసనసభ సభ్యుల పాత్రలను చేపట్టారు. మన్యం జిల్లాకు చెందిన లీలా గౌతమ్ ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించగా, అదే జిల్లాకు చెందిన సౌమ్య ప్రతిపక్ష నాయకురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.

అర్థరాత్రి రాపిడో బ్రేక్ డౌన్... యువతి కంగారు... ఆ కెప్టెన్ ఏం చేశారంటే....

అర్థరాత్రి రాపిడో బ్రేక్ డౌన్... యువతి కంగారు... ఆ కెప్టెన్ ఏం చేశారంటే....ఓ యువతి ఎక్కిన ర్యాపిడో బైక్ మార్గమధ్యంలో బ్రేక్ డౌన్ అయింది. అపుడు సమయం అర్థరాత్రి. పైగా, చుట్టుపక్కలా ఒక్క మనిషి కూడా కనిపించలేదు. నిర్మానుష్య ప్రాంతం. అలాంటి సమయంలో ఏ కెప్టెన్ అయినా రైడ్ రద్దు చేసుకుని వెళ్లిపోతాడు. కానీ, ఈ రాపిడో కెప్టెన్ మాత్రం అలా చేయకుండా, భయంతో వణికిపోతున్న ఆ యువతికి భరోసా ఇచ్చాడు. భయపడొద్దంటూ ధైర్యం చెప్పాడు. పైగా, క్షేమంగా ఇంటికి చేరుస్తానంటూ హామీ ఇచ్చాడు. ఆ తర్వాత తాను చెప్పినట్టుగానే ఆ యువతిని క్షేమంగా ఇంటికి చేర్చాడు.

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలు

పెద్దపేగు కేన్సర్‌కు చెక్ పెట్టే తోక మిరియాలుప్రాణాంతకమై పెద్ద పేగు కేన్సర్‌ను మన వంటింట్లో లభించే తోక మిరియాలు ఎంతగానో పని చేస్తాయని తాజాగా నిర్వహించిన ఓ పరిశోధనలో వెల్లడైంది. పిప్పళ్లలో (తోక మిరియాలు) సహజంగా లభించే పిప్లార్టైన్ (పైపర్ లాంగమీన్) అనే రసాయనానికి కేన్సర్ కణాలను సమర్ధంగా నాశనం చేసే శక్తి ఉందని శాస్త్రవేత్తలు గుర్తించారు.

నెక్స్ట్-జెన్ AIతో జనరల్ ఇమేజింగ్‌: R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించిన శామ్‌సంగ్

నెక్స్ట్-జెన్ AIతో జనరల్ ఇమేజింగ్‌: R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను ప్రారంభించిన శామ్‌సంగ్శామ్‌సంగ్, భారతదేశపు అతిపెద్ద వినియోగదారుల ఎలక్ట్రానిక్స్ బ్రాండ్, సాధారణ ఇమేజింగ్ కోసం తన సూపర్-ప్రీమియం, నెక్స్ట్-జనరేషన్ R20 అల్ట్రాసౌండ్ సిస్టమ్‌ను విడుదల చేస్తున్నట్లు ప్రకటించింది. అధునాతన ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సాధనాలు, అత్యుత్తమ ఇమేజ్ క్లారిటీ, వైద్యుడి సౌకర్యం, సామర్థ్యంపై దృష్టి సారించిన ఎర్గోనామిక్ డిజైన్‌ను కలపడం ద్వారా సాధారణ ఇమేజింగ్‌లో R20 ఒక పెద్ద ముందడుగుని సూచిస్తుంది. శామ్‌సంగ్ యొక్క అత్యాధునిక క్రిస్టల్ ఆర్కిటెక్చర్ ఆధారంగా నిర్మితమైన R20, సాధారణ ఇమేజింగ్ అప్లికేషన్ల విస్తృత శ్రేణిలో అద్భుతమైన చిత్ర ఏకరూపత, రిజల్యూషన్, లోతైన వివరాలను అందిస్తుంది.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు చిలకడ దుంపలు తినకూడదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు చిలకడ దుంపలు తినకూడదుచిలకడ దుంపలు. వీటిలో పలు పోషకాలున్నాయి. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య పరిస్థితులు కలిగి వున్నవారు చిలకడ దుంపలను తినకూడదు. ఎలాంటి వారు తినకూడదో తెలుసుకుందాము. కిడ్నీ స్టోన్ సమస్య ఉన్నట్లయితే చిలగడదుంపను తినకూడదు. స్వీట్ పొటాటోలో ఆక్సలేట్ ఉంటుంది, ఇది సేంద్రీయ ఆమ్లం. దీని వల్ల కిడ్నీలో రాళ్ల సమస్య పెరిగే అవకాశం ఉంది. చిలకడ దుంపల్లో మన్నిటాల్ అనే పదార్ధం కూడా ఉంటుంది. దీని వల్ల కొందరికి అలర్జీ సమస్యలు రావచ్చు. జీర్ణవ్యవస్థ బలహీనంగా వున్నవారు తినరాదు, ఎందుకంటే ఇది కడుపు నొప్పి లేదా ఉబ్బరం కలిగిస్తుంది. మైగ్రేన్ ఉన్నవారు దానిని అస్సలు తీసుకోకూడదు.

కూరల్లో వేసుకునే కరివేపాకును అలా తీసిపడేయకండి, ఎందుకంటే?

కూరల్లో వేసుకునే కరివేపాకును అలా తీసిపడేయకండి, ఎందుకంటే?కరివేపాకు. ఇందులో ఎన్నో ఔషధ గుణాలు వున్నాయి. దీనిని కూరల్లో సువాసన కోసం మాత్రమే వాడతాము అనుకుంటే చాలా పొరపాటు. చాలామంది కరివేపాకును తినకుండా ప్రక్కకు నెట్టేస్తుంటారు. కాని కరివేపాకులో ఎన్నో ఔషధాలు, పోషకాలు దాగి ఉన్నాయి. అవేంటో తెలుసుకుందాము. కరివేపాకులో శరీరానికి కావలసిన కాల్షియం, ఫాస్పరస్, ఐరన్, యాంటీ ఆక్సిడెంట్లు, విటమిన్ బి, కెరోటిన్ పుష్కలంగా లభిస్తాయి. కరివేపాకును పొడిలా చేసుకుని ప్రతిరోజు ఒక టీస్పూను తీసుకుంటూ ఉంటే కొలస్ట్రాల్ తగ్గడంతో పాటు హానికరమైన ఎల్డిఎల్ గణనీయంగా తగ్గుతుంది. గర్భిణులకు ఒక స్పూను తేనె, అరస్పూను నిమ్మరసంలో కరివేపాకు పొడిని కలిపి తీసుకుంటే వికారం తగ్గుతుంది.

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపు

Winter Health, హానికరమైన వ్యాధులను దూరం చేసే పసుపుపసుపు. ఈ పసుపు శీతాకాలంలో చాలా ప్రయోజనకరం. ఎందుకంటే పచ్చి పసుపులో పసుపు పొడి కంటే ఎక్కువ ఆరోగ్య కారకాలు ఉంటాయి. పచ్చి పసుపు వల్ల కలిగే ప్రయోజనాలను తెలుసుకుందాము. పచ్చి పసుపును జ్యూస్‌లో వేసి, పాలలో మరిగించి, అన్నం వంటలలో చేర్చి, ఊరగాయలు చేసి, చట్నీలు చేసి, పులుసులో వేసుకుని వాడుకోవచ్చు. పచ్చి పసుపులో క్యాన్సర్‌తో పోరాడే గుణాలుండటంతో ఇది హానికరమైన రేడియేషన్‌కు గురికావడం వల్ల వచ్చే కణితుల నుండి రక్షిస్తుంది. పచ్చి పసుపు ఫ్రీ రాడికల్స్‌ను తొలగిస్తుంది. కీళ్ల నొప్పులకు ఉపశమనాన్ని అందిస్తుంది. పచ్చి పసుపులో ఇన్సులిన్ స్థాయిలను సమతుల్యం చేసే గుణం ఉంది.
