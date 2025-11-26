Mock Assembly in Amaravati: విద్యార్థులతో మాక్ అసెంబ్లీ.. హాజరైన చంద్రబాబు, నారా లోకేష్ (video)
రాజ్యాంగ దినోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని, అమరావతిలోని విద్యార్థులు మంగళవారం రాష్ట్ర శాసనసభ ప్రాంగణంలో ఒక మాక్ అసెంబ్లీ సమావేశాన్ని నిర్వహించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, మంత్రి నారా లోకేష్ ఈ కార్యక్రమానికి హాజరై, పాల్గొన్న వారితో సంభాషించారు. ఈ సమావేశంలో, విద్యార్థులు వివిధ రాజ్యాంగ, శాసనసభ సభ్యుల పాత్రలను చేపట్టారు. మన్యం జిల్లాకు చెందిన లీలా గౌతమ్ ముఖ్యమంత్రిగా వ్యవహరించగా, అదే జిల్లాకు చెందిన సౌమ్య ప్రతిపక్ష నాయకురాలిగా బాధ్యతలు చేపట్టారు.
విశాఖపట్నంకు చెందిన కోడి యోగి ఉప ముఖ్యమంత్రిగా, తిరుపతి జిల్లాకు చెందిన చిన్మయి విద్యా మంత్రిగా, కాకినాడకు చెందిన స్వాతి స్పీకర్గా పనిచేశారు. సోషల్ మీడియా నియంత్రణ, పర్యావరణ పరిరక్షణ అనే రెండు కీలక అంశాలపై పాల్గొనేవారు స్వల్పకాలిక చర్చలు జరిపారు.
విద్యార్థులలో పౌర అవగాహనను ప్రోత్సహించడానికి రాష్ట్రంలోని 45,000 ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో ఈ మాక్ అసెంబ్లీని ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేశారు. ఈ సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు మాట్లాడుతూ, రాజ్యాంగ విలువలను పరిరక్షించడం ప్రతి పౌరుడి బాధ్యత అని అన్నారు.
రాజ్యాంగం భారత ప్రజాస్వామ్యానికి బలమైన పునాదిని ఏర్పరుస్తుందని, ప్రగతిశీల, అభివృద్ధి చెందిన ఆంధ్రప్రదేశ్ భారతదేశం దార్శనికతకు మార్గదర్శక శక్తిగా మిగిలిపోయిందని చంద్రబాబు అన్నారు. మంత్రి నారా లోకేష్ నిర్వాహకులను అభినందించారు.
ప్రభుత్వ పాఠశాల విద్యార్థులను రియల్-టైమ్ లెజిస్లేటివ్ సిమ్యులేషన్లో పాల్గొనేలా చేయడం ద్వారా విద్యా శాఖ ఒక వినూత్న విధానాన్ని తీసుకుందని హైలైట్ చేశారు. ఈ చొరవ విద్యార్థులు వారి హక్కులు, విధులు, ప్రజాస్వామ్య ప్రక్రియను అర్థం చేసుకోవడానికి సహాయపడుతుందని ఆయన అన్నారు.