పార్లమెంటుకు చేరుకున్న అమరావతి రాజధాని బిల్లు.. పెమ్మసాని ఏమన్నారు?
అమరావతి రాజధాని బిల్లు ఇప్పుడు పార్లమెంటుకు చేరుకుంది. అన్ని సమీక్షలు సకాలంలో పూర్తయితే రాబోయే పార్లమెంట్ సమావేశాల్లో బిల్లును ఆమోదించవచ్చునని కేంద్ర మంత్రి పెమ్మసాని చంద్రశేఖర్ తెలిపారు. ఈ బిల్లును కేంద్ర న్యాయ మంత్రిత్వ శాఖ ఇప్పటికే ఆమోదించింది.
ప్రస్తుతం కేంద్ర హోం మంత్రిత్వ శాఖ సమీక్ష కోసం ఉంది. రాష్ట్ర శాశ్వత రాజధానిగా అమరావతికి చట్టపరమైన పవిత్రతను ఇవ్వడానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ ప్రభుత్వం దీనిని ఆమోదించే దిశగా కృషి చేస్తోంది. ఏపీసీఆర్డీఏ నిర్వహించిన సమావేశంలో పెమ్మసాని మీడియాతో మాట్లాడారు.
అమరావతిని శాశ్వత రాజధానిగా గుర్తించడం ప్రాముఖ్యతను పేర్కొన్నారు. 2019-2024 మధ్య నగర అభివృద్ధిని మందగించిన సమస్యలను జాబితా చేశారు. గతంలో, వైకాపా ప్రభుత్వం వికేంద్రీకృత వృద్ధి కోసం మూడు రాజధానుల ఆలోచనను ప్రోత్సహించింది.
ఇది 2020లో ఆంధ్రప్రదేశ్ వికేంద్రీకరణ, అన్ని ప్రాంతాల సమగ్ర అభివృద్ధి చట్టాన్ని ఆమోదించింది. హైకోర్టు తరువాత ఈ చట్టాన్ని చట్టవిరుద్ధమని తీర్పు ఇచ్చింది. దీనిపై అప్పటి ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించింది. ఇంతలో, ఏపీలో కొత్త ప్రభుత్వం బాధ్యతలు చేపట్టింది.
ఆంధ్రప్రదేశ్కు అమరావతి శాశ్వత రాజధానిగా ఉంటుందని పేర్కొంటూ చంద్రబాబు ప్రభుత్వం సుప్రీంకోర్టులో అఫిడవిట్ దాఖలు చేసింది. మూడేళ్లలోపు రాజధానిని పూర్తిగా అభివృద్ధి చేస్తామని కూడా పేర్కొంది.