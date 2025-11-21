Nara Bhuwaneshwari: ఉచిత బస్సు సేవలు.. ఆర్టీసీలో ప్రయాణించిన నారా భువనేశ్వరి (video)
టీడీపీ అధినేత, ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు నాయుడు సతీమణి నారా భువనేశ్వరి కుప్పం మీదుగా శుక్రవారం ప్రయాణించారు. ఆంధ్రప్రదేశ్లో వారి కోసం ప్రారంభించిన ఉచిత బస్సు సర్వీసును ఉపయోగించి మహిళలతో ప్రయాణించాలనే ఆమె నిర్ణయం అందరి దృష్టిని ఆకర్షించింది.
ఉచిత బస్సు పథకం కింద అందించే సేవలను ఆమె తనిఖీ చేసి, వారి రోజువారీ సమస్యల గురించి మహిళలతో మాట్లాడారు. ప్రయాణ సమయంలో, ఆమె వారి ఆందోళనలు, అనుభవాలను జాగ్రత్తగా విన్నారు. హెరిటేజ్ ఇండస్ట్రీస్ను బలమైన బ్రాండ్గా నిర్మించిన భువనేశ్వరి, 2024లో చంద్రబాబు తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ప్రజల సమస్యలను తెలుసుకునేందుకు ఆసక్తి చూపుతున్నారు.
ఒకప్పుడు ప్రైవేట్ వ్యక్తిగా ఉన్న ఆమె ఇప్పుడు సామాజిక కార్యక్రమాల్లో కనిపిస్తున్నారు. కుప్పంలోని వివిధ సమూహాలతో ఆమె కలుస్తున్నారు. ఈ సందర్భంగా శుక్రవారం భువనేశ్వరి ఉచిత బస్సులో ప్రయాణం చేపట్టారు. తన ఉచిత బస్సు ప్రయాణంలో కండక్టర్ రూ.0 టికెట్ జారీ చేస్తున్నట్లు చూపించే వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్ అయింది.