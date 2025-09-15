ఏసీలతో కూడిన ఈవీ బస్సులు వస్తే.. ఆ ప్రయాణ అనుభూతే వేరు.. చంద్రబాబు
ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు సామాజిక, పర్యావరణ సమస్యలను దృష్టిలో ఉంచుకుని పౌరుల జీవితాలను మెరుగుపరచడానికి చురుకుగా కృషి చేస్తున్నారు. సోమవారం, ఆయన రాష్ట్ర కలెక్టర్లను ఉద్దేశించి ప్రసంగించారు. ఉచిత బస్సు సేవల ద్వారా డబ్బు ఆర్జించడానికి కొత్త మార్గాలను చర్చించారు. ఉచిత ప్రయాణ సౌకర్యాన్ని ప్రారంభించినప్పటి నుండి బస్సు ఆక్యుపెన్సీ పెరిగిందని ఏపీ సీఎం చంద్రబాబు పేర్కొన్నారు.
సాధారణ డీజిల్, పెట్రోల్ బస్సులను చివరికి ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలతో భర్తీ చేస్తామని బాబు చెప్పారు. ఈవీ కంపెనీలు తమ సొంత విద్యుత్తును ఉత్పత్తి చేయగలిగితే అది ఆదర్శంగా ఉంటుందని చంద్రబాబు అన్నారు. ఈ చర్య రవాణా వ్యవస్థకు నిర్వహణ ఖర్చులను తగ్గిస్తుందన్నారు. ఈవీ పరివర్తన తర్వాత, చంద్రబాబు ఆంధ్రప్రదేశ్ అంతటా బస్ డిపోలను కూడా ఆధునీకరించాలని యోచిస్తున్నారు.
అలాగే ప్రకటనలు, కార్గో సేవలు, వాణిజ్య భవనాల ద్వారా ఆదాయాన్ని సంపాదించవచ్చని చంద్రబాబు గుర్తించారు. ఈ వినూత్న చర్యలు ప్రజలపై భారం పడకుండా వ్యవస్థకు ఆర్థికంగా మద్దతు ఇవ్వడంలో సహాయపడతాయి. ఎయిర్ కండిషనింగ్తో కూడిన ఈవీ బస్సులు మరింత సౌకర్యవంతమైన ప్రయాణ అనుభవాన్ని అందిస్తాయని చంద్రబాబు వివరించారు. ఇది ప్రజా రవాణా వినియోగాన్ని పెంచే అవకాశం ఉంది. ఇవి రోడ్డుపై కార్ల సంఖ్యను తగ్గిస్తుంది. ట్రాఫిక్ను సులభతరం చేస్తుంది.