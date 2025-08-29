Jagan: చంద్రబాబుపై జగన్ విమర్శలు.. 14 నెలలు గడిచినా హామీలు నెరవేర్చలేదు..
వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ అధ్యక్షుడు, మాజీ ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్ మోహన్ రెడ్డి గురువారం ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడుపై తీవ్ర విమర్శలు గుప్పించారు. ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన సూపర్ సిక్స్ హామీలపై తీవ్రస్థాయిలో విమర్శలు చేశారు. ఈ పథకాలను వెంటనే అమలు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారని అన్నారు. కానీ 14 నెలలు గడిచినా, హామీలు నెరవేరలేదన్నారు.
ఎక్స్లో ఓ ప్రకటనలో, ఉచిత బస్సు ప్రయాణం హామీని నీరుగార్చారని జగన్ అన్నారు. ఇది 16 బస్సు కేటగిరీలలో కేవలం ఐదు కేటగిరీలకు పరిమితం చేయబడింది. 11,256 బస్సులలో, 6,700 మాత్రమే ఉచిత ప్రయాణాన్ని అనుమతిస్తాయి. మొత్తం 1,560 ఎక్స్ప్రెస్ బస్సులలో 950 నాన్-స్టాప్ సర్వీసులను ఉచిత ప్రయాణం నుండి మినహాయించారు. ఇది మహిళలకు ద్రోహం తప్ప మరొకటి కాదు.. అని జగన్ ఆరోపించారు.
అంతేకాకుండా మహిళల పేరుతో ఇళ్ల స్థలాలు కూడా ఉన్నాయి. ఈ పథకాలు కోటి మందికి పైగా మహిళలకు ప్రత్యక్షంగా ప్రయోజనం చేకూర్చాయని చంద్రబాబు చూపారు.
ఎన్డీఏ ప్రభుత్వం సంవత్సరానికి మూడు ఉచిత ఎల్పీజీ సిలిండర్లను సరఫరా చేయడంలో విఫలమైందని ఆయన ఆరోపించారు. ఇప్పటివరకు కొన్ని కుటుంబాలకు ఒకే సిలిండర్ ఇవ్వబడిందని జగన్ గుర్తు చేశారు.