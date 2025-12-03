Sholay 4K : సినీపోలిస్ ఇండియా స్వర్ణోత్సవాల కోసం షోలే 4K డిజిటల్ పెద్ద తెరపైకి
Sholay 4K Digital for Cinepolis India Golden Jubilee
దేశంలో మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ సినిమా ఎగ్జిబిటర్ సినీపోలిస్ ఇండియా, దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక థియేటర్ 4K రీ-రిలీజ్తో షోలే స్వర్ణోత్సవ వేడుకలను ప్రకటించడానికి గర్వంగా ఉంది. 1975 క్లాసిక్ డిసెంబర్ 12న దేశవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన సినీపోలిస్ సినిమాహాళ్లకు తిరిగి వస్తుంది. 4Kలో డిజిటల్గా రీమాస్టర్ చేయబడిన దాని అసలు అన్కట్ వెర్షన్లో ప్రదర్శించబడుతుంది.
ధర్మేంద్ర కు అనారోగ్యం గా ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది సినేపోలిస్. ఆరోగ్యం ఉండాలని కోరుకుంది. ఇక ఇప్పుడు ప్రదర్శించే టైం వచ్చిందని యాజమాన్యం తెలియజేస్తుంది.
ఈ సందర్భంగా సినీపోలిస్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దేవాంగ్ సంపత్ ప్రకటనలో పేర్కొంటూ, "భారతీయ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో షోలే చాలా ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఆక్రమించింది, మరియు ఈ మైలురాయి చిత్రాన్ని దాని స్వర్ణోత్సవం కోసం తిరిగి సినిమాహాళ్లకు తీసుకురావడం సినీపోలిస్కు ఒక గౌరవం. యాభై సంవత్సరాలుగా మన సంస్కృతిని తీర్చిదిద్దిన కథ కోసం తరతరాలుగా కుటుంబాలు కలిసి రావడానికి వీలు కల్పించే ఈ క్షణంలో భాగం కావడం మాకు కృతజ్ఞతగా ఉంది. ఇది చాలా మందికి వెచ్చని జ్ఞాపకాలను తిరిగి తెస్తుందని మరియు మొదటిసారి చూసేవారికి కొత్త జ్ఞాపకాలను సృష్టిస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాము." అన్నారు
ఐదు దశాబ్దాలుగా, షోలే భారతదేశ సాంస్కృతిక జ్ఞాపకశక్తిని తీర్చిదిద్దింది. గబ్బర్ పాత్ర "కిట్నే ఆద్మీ ది?" నుండి జై, వీరు స్నేహం పాత్రలు, దాని సంభాషణలు మరియు దాని సెట్ ముక్కలు తరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చాయి. ఈ చిత్రం తాతామామలు, తల్లిదండ్రులు మరియు యువ ప్రేక్షకులందరూ తక్షణమే గుర్తించే అరుదైన శీర్షికలలో ఒకటిగా మిగిలిపోయింది. దీన్ని తిరిగి పెద్ద తెరపైకి తీసుకురావడం వల్ల కుటుంబాలు కలిసి అనుభవాన్ని పంచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, చాలామంది దీనిని థియేటర్లలో మొదటిసారి చూస్తారు.
షోలే తిరిగి రావడం అనేది ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులు సమిష్టి సినిమా ఆనందాన్ని తిరిగి కనుగొంటున్న సమయంలో వస్తుంది. పెద్ద తెరపై క్లాసిక్లను చూడటం ప్రేక్షకులు తాము పెరిగిన కథలతో తిరిగి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక అర్థవంతమైన మార్గంగా మారుతోంది, యువ ప్రేక్షకులు వాటిని కొత్త మరియు లీనమయ్యే ఫార్మాట్లో కనుగొంటారు. ఈ సంస్థ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో సినీపోలిస్, సినీపోలిస్ VIP మరియు ఫన్ సినిమాస్ బ్రాండ్ పేర్లతో 487 స్క్రీన్లను నిర్వహిస్తోంది.
సంవత్సరాలుగా, సినీపోలిస్ ఇండియా అనేక ప్రశంసలను అందుకుంది, వాటిలో భారతదేశపు టాప్ మల్టీప్లెక్స్ చైన్ ఆఫ్ ది ఇయర్గా IMAX బిగ్ సినీ అవార్డు మరియు 2023లో ఇమేజ్ రిటైల్ అవార్డు ఫర్ రిటైల్ లాంచ్ ఉన్నాయి. MAPIC ఇండియా 2023లో, సినీపోలిస్ మోస్ట్ అడ్మైర్డ్ రిటైలర్ ఆఫ్ ది ఇయర్: బెస్ట్ టర్నరౌండ్ స్టోరీ మరియు రిటైలర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ - లీజర్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్ అవార్డులతో సత్కరించబడింది. 2024లో, కంపెనీ మళ్ళీ MAPIC రిటైల్లో రిటైలర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ - లీజర్ అండ్ ఎంటర్టైన్మెంట్గా గుర్తింపు పొందింది.