Written By దేవి
Last Updated : బుధవారం, 3 డిశెంబరు 2025 (11:49 IST)

Sholay 4K : సినీపోలిస్ ఇండియా స్వర్ణోత్సవాల కోసం షోలే 4K డిజిటల్‌ పెద్ద తెరపైకి

దేశంలో మొట్టమొదటి అంతర్జాతీయ సినిమా ఎగ్జిబిటర్ సినీపోలిస్ ఇండియా, దేశవ్యాప్తంగా ప్రత్యేక థియేటర్ 4K రీ-రిలీజ్‌తో షోలే స్వర్ణోత్సవ వేడుకలను ప్రకటించడానికి గర్వంగా ఉంది. 1975 క్లాసిక్ డిసెంబర్ 12న దేశవ్యాప్తంగా ఎంపిక చేసిన సినీపోలిస్ సినిమాహాళ్లకు తిరిగి వస్తుంది. 4Kలో డిజిటల్‌గా రీమాస్టర్ చేయబడిన దాని అసలు అన్‌కట్ వెర్షన్‌లో ప్రదర్శించబడుతుంది.
 
ధర్మేంద్ర కు అనారోగ్యం గా  ఉండటంతో ఈ నిర్ణయం తీసుకుంది సినేపోలిస్. ఆరోగ్యం ఉండాలని కోరుకుంది. ఇక ఇప్పుడు ప్రదర్శించే టైం వచ్చిందని యాజమాన్యం తెలియజేస్తుంది. 
 
ఈ సందర్భంగా సినీపోలిస్ ఇండియా మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ దేవాంగ్ సంపత్ ప్రకటనలో పేర్కొంటూ,  "భారతీయ ప్రేక్షకుల హృదయాల్లో షోలే చాలా ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఆక్రమించింది, మరియు ఈ మైలురాయి చిత్రాన్ని దాని స్వర్ణోత్సవం కోసం తిరిగి సినిమాహాళ్లకు తీసుకురావడం సినీపోలిస్‌కు ఒక గౌరవం. యాభై సంవత్సరాలుగా మన సంస్కృతిని తీర్చిదిద్దిన కథ కోసం తరతరాలుగా కుటుంబాలు కలిసి రావడానికి వీలు కల్పించే ఈ క్షణంలో భాగం కావడం మాకు కృతజ్ఞతగా ఉంది. ఇది చాలా మందికి వెచ్చని జ్ఞాపకాలను తిరిగి తెస్తుందని మరియు మొదటిసారి చూసేవారికి కొత్త జ్ఞాపకాలను సృష్టిస్తుందని మేము ఆశిస్తున్నాము." అన్నారు  
 
ఐదు దశాబ్దాలుగా, షోలే భారతదేశ సాంస్కృతిక జ్ఞాపకశక్తిని తీర్చిదిద్దింది. గబ్బర్ పాత్ర  "కిట్నే ఆద్మీ ది?" నుండి జై, వీరు స్నేహం పాత్రలు, దాని సంభాషణలు మరియు దాని సెట్ ముక్కలు తరాలకు స్ఫూర్తినిచ్చాయి. ఈ చిత్రం తాతామామలు, తల్లిదండ్రులు మరియు యువ ప్రేక్షకులందరూ తక్షణమే గుర్తించే అరుదైన శీర్షికలలో ఒకటిగా మిగిలిపోయింది. దీన్ని తిరిగి పెద్ద తెరపైకి తీసుకురావడం వల్ల కుటుంబాలు కలిసి అనుభవాన్ని పంచుకోవడానికి వీలు కల్పిస్తుంది, చాలామంది దీనిని థియేటర్లలో మొదటిసారి చూస్తారు.
 
షోలే తిరిగి రావడం అనేది ఎక్కువ మంది ప్రేక్షకులు సమిష్టి సినిమా ఆనందాన్ని తిరిగి కనుగొంటున్న సమయంలో వస్తుంది. పెద్ద తెరపై క్లాసిక్‌లను చూడటం ప్రేక్షకులు తాము పెరిగిన కథలతో తిరిగి కనెక్ట్ అవ్వడానికి ఒక అర్థవంతమైన మార్గంగా మారుతోంది, యువ ప్రేక్షకులు వాటిని కొత్త మరియు లీనమయ్యే ఫార్మాట్‌లో కనుగొంటారు. ఈ సంస్థ ప్రస్తుతం భారతదేశంలో సినీపోలిస్, సినీపోలిస్ VIP మరియు ఫన్ సినిమాస్ బ్రాండ్ పేర్లతో 487 స్క్రీన్‌లను నిర్వహిస్తోంది.
 
సంవత్సరాలుగా, సినీపోలిస్ ఇండియా అనేక ప్రశంసలను అందుకుంది, వాటిలో భారతదేశపు టాప్ మల్టీప్లెక్స్ చైన్ ఆఫ్ ది ఇయర్‌గా IMAX బిగ్ సినీ అవార్డు మరియు 2023లో ఇమేజ్ రిటైల్ అవార్డు ఫర్ రిటైల్ లాంచ్ ఉన్నాయి. MAPIC ఇండియా 2023లో, సినీపోలిస్ మోస్ట్ అడ్మైర్డ్ రిటైలర్ ఆఫ్ ది ఇయర్: బెస్ట్ టర్నరౌండ్ స్టోరీ మరియు రిటైలర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ - లీజర్ అండ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ అవార్డులతో సత్కరించబడింది. 2024లో, కంపెనీ మళ్ళీ MAPIC రిటైల్‌లో రిటైలర్ ఆఫ్ ది ఇయర్ - లీజర్ అండ్ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌గా గుర్తింపు పొందింది.

పెట్టుబడుల కోసం అమెరికాలో పర్యటించనున్న నారా లోకేష్

పెట్టుబడుల కోసం అమెరికాలో పర్యటించనున్న నారా లోకేష్ఏపీ ఐటీ మంత్రి నారా లోకేష్ విదేశీ పర్యటనలకు వెళ్లి పెట్టుబడులను ఆకట్టుకునే పనిలో వున్నారు. దావోస్ నుండి ప్రారంభమయ్యే ఈ పర్యటన మిషన్ పాజిబుల్ విధానాన్ని అనుసరిస్తుంది. అంతర్జాతీయ కార్పొరేషన్లు, భారతీయ కంపెనీలను రాష్ట్రంలోకి ఆకర్షించడంపై దృష్టి కేంద్రీకరించబడింది. డిసెంబర్ 6 నుండి 9 వరకు లోకేష్ డల్లాస్, ఇతర యుఎస్ రాష్ట్రాలకు పర్యటిస్తారు. తెలుగు ఎన్నారైలు, అగ్రశ్రేణి అమెరికన్ పారిశ్రామికవేత్తలతో సమావేశాలు జరగనున్నాయి. అమెరికా పర్యటన తర్వాత, డిసెంబర్ 11-12 తేదీల్లో లోకేష్ కెనడా చేరుకుంటారు.

అత్తగారింట్లో అడుగుపెట్టిన అర గంటకే విడాకులు - కట్నకానుకలు తిరిగి అప్పగింత

అత్తగారింట్లో అడుగుపెట్టిన అర గంటకే విడాకులు - కట్నకానుకలు తిరిగి అప్పగింతఓ నవ వధువు అత్తగారింట్లో అడుగుపెట్టిన అర గంటకే తన భర్తకు విడాకులు ఇచ్చింది. తన భర్త కుటుంబ సభ్యుల ప్రవర్తన సరిగా లేదంటూ విడాకుల కోసం పట్టుబట్టింది. దీంతో గ్రామ పెద్దలు రంగంలోకి దిగి నాలుగు గంటల పాటు పంచాయతీ చేశారు. అయినప్పటికీ ఆ నవ వధువు పట్టువీడకుండా విడాకులు ఇచ్చింది. దీంతో పెళ్ళికోసం ఇచ్చిపుచ్చుకున్న కట్నకానుకలన్నీ తిరిగి ఇచ్చేసుకున్నారు. ఈ ఘటన ఉత్తరప్రదేశ్ రాష్ట్రంలో వెలుగుచూసింది.

Karnataka: 13 ఏళ్ల బాలికను చెరకు తోటలోకి లాక్కెళ్లి అత్యాచారం.. నిందితుడి అరెస్ట్

Karnataka: 13 ఏళ్ల బాలికను చెరకు తోటలోకి లాక్కెళ్లి అత్యాచారం.. నిందితుడి అరెస్ట్కర్ణాటకలోని బెళగావి జిల్లాలో మంగళవారం దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. 13 ఏళ్ల బాలికను చెరకు తోటలోకి లాక్కెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు ఓ కామాంధులు. ఈ కేసుకు సంబంధించి పోలీసులు ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు. అరెస్టయిన వ్యక్తులు మణికంఠ దిన్నిమణి, ఇరన్న సంకమ్మనావర్‌గా గుర్తించారు. నిందితుల్లో ఒకరు బాలికపై దాడి చేయగా, మరొకరు కాపలాగా నిలబడి అతనికి మద్దతు ఇచ్చారని పోలీసులు తెలిపారు.

జనాభా పెంచేందుకు చైనా వింత చర్య : కండోమ్స్‌లపై 13 శాతం వ్యాట్

జనాభా పెంచేందుకు చైనా వింత చర్య : కండోమ్స్‌లపై 13 శాతం వ్యాట్చైనా దేశ జనాభా క్రమంగా తగ్గిపోతోంది. మరోవైపు, భారత్ జనాభా పెరుగుతోంది. దీంతో చైనా ఓ వింత నిర్ణయం తీసుకుంది. తమ దేశ ప్రజలు కండోమ్స్ వినియోగించి శృంగారంలో పాల్గొనకుండా ఉండేలా ఈ చర్య ఉంది. గత మూడు దశాబ్దాలుగా కండోమ్స్‌పై పన్ను మినహాయింపు ఇస్తూ వచ్చిన చైనా పాలకులు.. తొలిసారి కండోమ్‌లపై 13 శాతం శాతం వ్యాట్ విధిస్తున్నట్టు ప్రకటించింది.

అపుడు నన్ను ఓడించారు... ఇపుడు నా భార్యను గెలిపించండి...

అపుడు నన్ను ఓడించారు... ఇపుడు నా భార్యను గెలిపించండి...తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పంచాయతీ ఎన్నికల నామినేషన్ ప్రక్రియ జోరుగా సాగుతోంది. అనేక ప్రాంతాల్లో సర్పంచ్ పదవులు ఏకగ్రీవాలు అవుతున్నాయి. మరికొన్ని ప్రాంతాల్లో వేలం పాటల్లో సర్పంచ్ పదవులను ధనవంతులు దక్కించుకుంటున్నారు. మరికొన్ని చోట్ల తీవ్ర పోటీ నెలకొంది.

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?

డయాబెటిస్ వ్యాధి వచ్చినవారు ఏమి చేయాలి?డయాబెటిస్. ఈ వ్యాధి ఇప్పుడు మరింతగా విజృంభిస్తోంది. వ్యాయామానికి అవకాశం లేని ఉద్యోగాలు, అందులోనూ తీవ్రమైన ఒత్తిడితో ఈ వ్యాధి బారిన పడుతున్నవారి సంఖ్య నానాటికీ పెరుగుతోంది. వ్యాధి బారిన పడినవారు దీనిని అదుపులో పెట్టేందుకు ఆచరించాల్సిన చిట్కాలు ఏమిటో తెలుసుకుందాము. ఆకుకూరలను అధికంగా తీసుకుంటూ వుండాలి. కూరలో తక్కువ పిండిపదార్థం, కార్బోహైడ్రేట్లు వుంటాయి కనుక ఎక్కువ కూర తక్కువ అన్నం తినాలి. రాత్రి అల్పాహారంతో పాటు బాదం పప్పు, గుమ్మడి గింజలు, పొద్దుతిరుగుడు గింజలు తినాలి. జొన్నరొట్టెకి అధిక ప్రాధాన్యం ఇస్తుంటే ప్రయోజనం వుంటుంది.

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్

World AIDS Day 2025, ఎయిడ్స్‌తో 4 కోట్ల మంది, కరీంనగర్‌లో నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్డిసెంబర్ 1 ప్రపంచ ఎయిడ్స్ డే. ప్రపంచ హెచ్‌ఐవి మహమ్మారి ఇంకా ముగియలేదు. 2024 చివరి నాటికి సుమారు 4 కోట్ల మంది HIVతో నివసిస్తున్నారని అంచనా. వీరిలో 65% మంది ఆఫ్రికన్ దేశాల్లోనే వున్నారు. 2024లో 6,30,000 మంది HIV సంబంధిత కారణాల వల్ల మరణించారని, కొత్తగా 13 లక్షల మందికి ఎయిడ్స్ సోకిందని ప్రపంచ ఆరోగ్య సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. తెలుగు రాష్ట్రాల విషయానికి వస్తే... తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లాలో ఆందోళనకరంగా నెలకి 200 మందికి ఎయిడ్స్ వ్యాధిగ్రస్తులకు మారుతున్నారు. మరోవైపు ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం ఎయిడ్స్ నియంత్రణలో అగ్రస్థానంలో వుంది. 2015లో 2.3 శాతం వుండగా 2024 చివరి నాటికి అది 0.2గా వున్నది. 2024లో HIVతో నివసిస్తున్న ప్రజలందరిలో, 87% మందికి వారి స్థితి తెలుసు. 77% మంది యాంటీరెట్రోవైరల్ థెరపీని పొందుతున్నారు.

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?

winter health, జామ ఆకుల కషాయం చేసే మేలు తెలుసా?జామ ఆకుల కషాయం. అధికబరువు సమస్యతో చాలామంది బాధపడుతుంటారు. ఇలాంటివారు జామ ఆకుల టీని తాగితే సమస్య పరిష్కారమవుతుందని చెపుతున్నారు నిపుణులు. అది ఎలాగో తెలుసుకుందాము. గుప్పెడు జామ ఆకులను కడిగి కొద్దిగా నీటిని మరిగించి అందులో వేయాలి. ఇలా మరిగించిన ఆకులను చల్లార్చితే జామ ఆకు కషాయం తయారవుతుంది. జామ ఆకుల టీ రక్తంలోని గ్లూకోజ్ స్థాయిలను అదుపులో ఉంచుతుంది. శరీరంలోని చెడు కొలెస్ట్రాల్‌ని కరిగించే శక్తి దీనికి ఉంది. జామ ఆకుల టీ తీసుకునేవారు చాలా సులువుగా బరువు తగ్గుతారు. జామ ఆకుల టీని తాగితే శ్వాస సంబంధిత సమస్యలు తగ్గిపోతాయి.

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదు

ఈ అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు ఉదయాన్నే గోరువెచ్చని నీటిని తాగరాదుఈమధ్య కాలంలో చాలామంది ఉదయాన్నే లేవగానే గోరువెచ్చని నీటిని తాగడం అలవాటుగా చేసుకుంటున్నారు. ఐతే కొన్ని అనారోగ్య సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదు. అవేంటో తెలుసుకుందాము. గ్యాస్ట్రిక్ సమస్యలున్నవారు, సున్నితమైన కడుపు సమస్యలున్నవారు గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండటం మంచిది. అల్సర్లు, ఇతర జీర్ణ సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగకుండా వుండాలి. కిడ్నీలు, గుండె సమస్యలున్నవారు ఖాళీ కడుపుతో గోరువెచ్చని నీటిని తాగకూడదని నిపుణులు చెబుతారు. గర్భిణీ స్త్రీలు గోరువెచ్చని నీటిని తాగే ముందు వైద్యుల సలహా తీసుకోవాలి. అలాగే గొంతు సమస్యలున్నవారు, దంత సమస్యలున్నవారు కూడా గోరువెచ్చని నీటిని తాగితే చికాకు అనిపించవచ్చు.

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుంది

శీతాకాలంలో లవంగం దగ్గర పెట్టుకోండి, బాగా పనికొస్తుందిమనం వంటల్లో సుగంధద్రవ్యంగా వాడే లవంగాలు వంటల్లోనే కాదు మన ఆరోగ్యానికి ఎంతో మేలు చేకూరుస్తాయి. జలుబు, పంటి నొప్పులు లాంటి సమస్యలకు మన ఇంట్లో ఉండే లవంగాలనే ఔషధంలా వాడుకోవచ్చు. లవంగాలు మన ఆరోగ్యానికి ఎలా ఉపయోగపడతాయో తెలుసుకుందాం. 1. లవంగంలో ఉండే యూజనల్ అనే రసాయన పదార్ధం పంటి నొప్పిని తగ్గిస్తుంది. లవంగం పంటినొప్పి, నోటి దుర్వాసన నివారిస్తుంది. 2. దగ్గుకు సహజమైన మందు లవంగం. శ్వాస సంబంధింత సమస్యలకు బాగా పని చేస్తుంది.
