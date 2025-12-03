Karnataka: 13 ఏళ్ల బాలికను చెరకు తోటలోకి లాక్కెళ్లి అత్యాచారం.. నిందితుడి అరెస్ట్
కర్ణాటకలోని బెళగావి జిల్లాలో మంగళవారం దిగ్భ్రాంతికరమైన సంఘటన చోటుచేసుకుంది. 13 ఏళ్ల బాలికను చెరకు తోటలోకి లాక్కెళ్లి అత్యాచారం చేశాడు ఓ కామాంధులు. ఈ కేసుకు సంబంధించి పోలీసులు ఇద్దరు వ్యక్తులను అరెస్టు చేశారు.
అరెస్టయిన వ్యక్తులు మణికంఠ దిన్నిమణి, ఇరన్న సంకమ్మనావర్గా గుర్తించారు. నిందితుల్లో ఒకరు బాలికపై దాడి చేయగా, మరొకరు కాపలాగా నిలబడి అతనికి మద్దతు ఇచ్చారని పోలీసులు తెలిపారు.
ఈ సంఘటన మురగోడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో చోటుచేసుకుంది. ఏడో తరగతి చదువుతున్న బాధితురాలు పిండి మిల్లు నుండి తిరిగి వస్తుండగా ఆమెను అపహరించి అత్యాచారం చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. బాధితురాలి కుటుంబానికి ప్రాణహాని ఉందని చెప్పబడుతున్నందున ఈ సంఘటన ఆలస్యంగా వెలుగులోకి వచ్చింది.
నిందితులు మణికంఠ దిన్నిమణి, ఇరన్న సంకమ్మనావర్ మైనర్ బాలిక పిండి మిల్లు నుండి ఇంటికి తిరిగి వస్తుండగా ఆమెపై అత్యాచారానికి పాల్పడ్డారు. ఆమె ఇంటి నుండి కేవలం 300 మీటర్ల దూరంలో ఉన్న ప్రదేశంలో ఈ నేరం జరిగింది. ఈ ఘటనపై ముర్గోడ్ పోలీసులు కేసు నమోదు చేసి నిందితుడిని అరెస్టు చేశారు.