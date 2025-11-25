50వేల మొబైల్ హ్యాండ్ సెట్లు చోరీ: దేశవ్యాప్తంగా రికవరీ రూ.7లక్షల మైలురాయి
ఈ ఏడాది అక్టోబర్లో భారతదేశం అంతటా 50,000 కంటే ఎక్కువ కోల్పోయిన, దొంగిలించబడిన మొబైల్ హ్యాండ్సెట్లను తిరిగి పొందేందుకు వీలు కల్పించినట్లు టెలికమ్యూనికేషన్ల విభాగం (DoT) మంగళవారం ప్రకటించింది. ఈ రికార్డు మైలురాయి పౌరుల డిజిటల్ ఆస్తులను భద్రపరచడానికి, సాంకేతికత ఆధారిత పాలనపై ప్రజల నమ్మకాన్ని ప్రతిబింబిస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా మొత్తం రికవరీ కూడా 7 లక్షల మైలురాయిని దాటిందని ఒక అధికారిక ప్రకటనలో తెలిపింది.
కర్ణాటక, తెలంగాణ అత్యుత్తమ పనితీరు కనబరిచిన రాష్ట్రాలుగా అవతరించాయి. ఒక్కొక్కటి 1 లక్ష రికవరీలను దాటాయి. మహారాష్ట్ర 80,000 కంటే ఎక్కువ రికవరీలతో తరువాతి స్థానంలో ఉన్నాయి.
పోగొట్టుకున్న, దొంగిలించబడిన మొబైల్ ఫోన్ల నెలవారీ రికవరీలు జూన్ నుండి అక్టోబర్ వరకు 47 శాతం పెరిగాయి. ఇది వ్యవస్థ పెరుగుతున్న సామర్థ్యం, పరిధిని చెబుతుంది. ఈ వ్యవస్థ సహాయంతో, దేశవ్యాప్తంగా ప్రతి నిమిషం ఒకటి కంటే ఎక్కువ హ్యాండ్సెట్లను తిరిగి పొందుతున్నారని ప్రకటన తెలిపింది.
ఈ విజయం ప్రధాన అంశం ఆటోమేటెడ్ వర్క్ఫ్లోలు, రియల్-టైమ్ డివైస్ ట్రేసబిలిటీని సమగ్రపరిచే బలమైన, స్వదేశీంగా అభివృద్ధి చేయబడిన ప్లాట్ఫామ్. సంచార్ సాథీ అధునాతన సాంకేతికత బ్లాక్ చేయబడిన పరికరాల దుర్వినియోగాన్ని నిరోధిస్తుంది.