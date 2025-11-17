సోమవారం, 17 నవంబరు 2025
సెల్వి
సోమవారం, 17 నవంబరు 2025 (13:34 IST)

నవంబర్ 20న మార్కెట్లోకి రానున్న లావా అగ్ని-4.. స్పెసిఫికేషన్స్ అంచనా

Lava Agni 4
Lava Agni 4
భారత మార్కెట్లో లావా కంపెనీ టాప్-ఆఫ్-ది-లైన్ అగ్ని సిరీస్‌ విడుదల కానుంది. లావా అగ్ని 3 5జీకి కొనసాగింపుగా లావా అగ్ని-4.. నవంబర్ 20న ఆవిర్భవించనుంది. రాబోయే స్మార్ట్‌ఫోన్ మెటల్ ఫ్రేమ్, డ్యూయల్ కెమెరా సెటప్‌తో పిల్-ఆకారపు కెమెరా మాడ్యూల్‌తో వస్తుందని నిర్ధారణ అయ్యింది. 
 
ఇంతలో, లావా మొబైల్స్ రాబోయే లావా అగ్ని-4 టీజర్‌ను ఎక్స్‌లో పోస్ట్‌లో పంచుకుంది. కెమెరా సెన్సార్ల పైన డ్యూయల్-ఎల్ఈడీ ఫ్లాష్‌తో అగ్ని బ్రాండింగ్ ఉన్నట్లు కనిపిస్తోంది. ఈ స్మార్ట్‌ఫోన్ మోడల్ నంబర్ LBP1071A కలిగి ఉన్న IECEE సర్టిఫికేషన్ వెబ్‌సైట్‌లో కూడా కనిపిస్తుంది. 
 
లావా అగ్ని-4 స్పెసిఫికేషన్లు (అంచనా)
 
లావా అగ్ని 4 120Hz రిఫ్రెష్ రేట్‌తో 6.78 అంగుళాల ఫుల్ హెచ్‌డీ ప్లస్ డిస్‌ప్లేను కలిగి ఉంటుందని భావిస్తున్నారు. ఇది మీడియాటెక్ డైమెన్సిటీ 8350 చిప్‌సెట్‌పై రన్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఇది OnePlus Nord CE 5, Infinix GT 30 Pro వంటి ఫోన్‌లలో కూడా ఉపయోగించబడుతుంది. ఇది వేగవంతమైన UFS 4.0 స్టోరేజ్‌తో జత చేయబడింది.
 
ఈ పరికరం రెండు 50 మెగాపిక్సెల్ సెన్సార్‌లతో డ్యూయల్ రియర్ కెమెరా సెటప్‌ను కలిగి ఉంటుందని, 7000ఎంఏహెచ్ కంటే ఎక్కువ పెద్ద బ్యాటరీని ప్యాక్ చేయగలదని టీజ్ చేయబడింది. ఇది డ్యూయల్ స్పీకర్లు, ఫ్లాట్ డిస్‌ప్లే డిజైన్‌ను అందిస్తుందని నిర్ధారించబడింది. ఈ ఫోన్ మునుపటి లావా మోడల్‌ల మాదిరిగానే క్లీన్, బ్లోట్‌వేర్ లేని, స్టాక్ ఆండ్రాయిడ్ అనుభవాన్ని కూడా అందిస్తుందని భావిస్తున్నారు.

