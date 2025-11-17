సౌదీ అరేబియాలో హైదరాబాద్ యాత్రికుల మృతి.. రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి.. ఆదేశాలు జారీ
సౌదీ అరేబియాలో మక్కా నుండి మదీనాకు ప్రయాణిస్తున్న భారతీయ యాత్రికులు పాల్గొన్న ఘోర బస్సు ప్రమాదంపై ముఖ్యమంత్రి ఎ. రేవంత్ రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధితులు హైదరాబాద్కు చెందినవారని మీడియా నివేదికలు సూచించాయి. వెంటనే స్పందించిన ముఖ్యమంత్రి, తెలంగాణకు చెందిన వ్యక్తుల సంఖ్యతో సహా పూర్తి వివరాలను సేకరించాలని ప్రధాన కార్యదర్శి, డిజిపిని ఆదేశించారు.
కేంద్ర విదేశాంగ మంత్రిత్వ శాఖ, సౌదీ రాయబార కార్యాలయంతో సమన్వయం చేసుకుని, అవసరమైన సహాయ చర్యలు వెంటనే తీసుకోవాలని రేవంత్ రెడ్డి ఆదేశించారు. ముఖ్యమంత్రి ఆదేశాలను అనుసరించి, ప్రధాన కార్యదర్శి రామకృష్ణారావు న్యూఢిల్లీలోని రెసిడెంట్ కమిషనర్ గౌరవ్ ఉప్పల్ను అప్రమత్తం చేశారు.
ఈ సంఘటనలో ప్రభావితమైన తెలంగాణ నివాసితుల గురించి సమాచారాన్ని అత్యవసరంగా సేకరించి పంచుకోవాలని కోరారు. బాధితుల కుటుంబాలకు సహాయం చేయడానికి సచివాలయంలో ఒక కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేయబడింది. కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్లు: +91 79979 59754 +91 99129 19545