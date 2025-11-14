అసూయపడే, అహంకారపూరిత నాయకులకు ప్రజలు అధికారం ఇవ్వరు: రేవంత్ రెడ్డి
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాల గురించి తప్పుడు సమాచారాన్ని ప్రసారం చేసినందుకు బీఆర్ఎస్ సానుకూల మీడియా సంస్థలపై ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. ప్రతి రౌండ్ తర్వాత కాంగ్రెస్ ఆధిక్యంలో ఉన్నప్పటికీ, మీడియా సంస్థలు కొన్ని తప్పుడు వార్తలను ప్రచురించడానికి ప్రయత్నించాయని, ఇది వారి విశ్వసనీయతను కోల్పోయేలా చేస్తుందని ఆయన ఆరోపించారు.
అసూయపడే, అహంకారపూరిత నాయకులకు ప్రజలు అధికారం ఇవ్వడానికి ఇష్టపడరని రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. బిఆర్ఎస్ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కె.టి. రామారావు తన అహంకారాన్ని తగ్గించుకోగలిగితే బాగుంటుందని, మాజీ మంత్రి టి. హరీష్ రావు తన అసూయను అధిగమించగలిగితే బాగుంటుందని రేవంత్ రెడ్డి హితవు పలికారు.
పెండింగ్ ప్రాజెక్టులు, నిధులపై ప్రతిపక్ష పార్టీలతో చర్చకు తాను సిద్ధంగా ఉన్నానని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. వంశపారంపర్య రాజకీయాలు శాశ్వతం కాదని ఆయన పరోక్షంగా బిఆర్ఎస్ కుటుంబ సభ్యులను సూచిస్తూ అన్నారు. బాధ్యతాయుతమైన ప్రతిపక్ష పార్టీలా వ్యవహరించి, కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం ప్రజలకు మంచి చేయడంలో సహాయం చేయాలని ఆయన ప్రతిపక్ష నాయకులను కోరారు.
జూబ్లీహిల్స్ ఉప ఎన్నిక ఫలితాలు ప్రకటించిన తర్వాత మీడియాతో ఆయన మాట్లాడుతూ, కేంద్ర మంత్రి జి. కిషన్ రెడ్డి కూడా తన వ్యూహాన్ని, ప్రవర్తనను మార్చుకోవాలన్నారు. కిషన్ రెడ్డి స్వయంగా ఉప ఎన్నికకు ప్రచారం చేసినప్పటికీ డిపాజిట్ కోల్పోయారు. కేంద్రంలోని బిజెపి నేతృత్వంలోని ఎన్డీఏ ప్రభుత్వంతో ఆయనకున్న కుతంత్రాలు, అవగాహన ప్రజలకు తెలుసని ఆయన అర్థం చేసుకోవాలి.
మూసీ నదీతీర అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు, నగరానికి గోదావరి జలాల మళ్లింపు కోసం కేంద్రం నుండి నిధులు రాకుండా అడ్డుకోవడానికి కిషన్ రెడ్డి ప్రయత్నిస్తున్నారని, ఆయన రాష్ట్రానికి చెందినవారు కాబట్టి కేంద్రం నుండి మరిన్ని సహాయం పొందేందుకు ప్రయత్నించాలని రేవంతన్న కోరారు.
హైదరాబాద్ ప్రజలు మూసీ నదీతీర అభివృద్ధి ప్రాజెక్టు వంటి అనేక అభివృద్ధి ప్రాజెక్టులను ప్రారంభించి పూర్తి చేయాలని కోరుకుంటున్నారు, కిషన్ రెడ్డి ఆకాంక్షలను అర్థం చేసుకోవాలి. నవంబర్ 17న జరగనున్న కేబినెట్ సమావేశంలో, స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంటుంది.
జెహెచ్ ఉప ఎన్నికలో మద్దతు ఇచ్చినందుకు ఎంఐఎం నాయకులకు ఆయన కృతజ్ఞతలు తెలిపారు. ఈ విజయం బాధ్యతను మరింత పెంచిందని అన్నారు.