Praja Darbar: ప్రజా దర్బార్.. నారా లోకేష్ కోసం క్యూలైన్లో నిలిచిన ప్రజలు
మంగళగిరిలోని తెలుగుదేశం పార్టీ ప్రధాన కార్యాలయంలో, ఐటీ, మానవ వనరుల అభివృద్ధి శాఖ మంత్రి నారా లోకేష్ ప్రజా దర్బార్ సందర్భంగా ఆయనను కలవడానికి ప్రజలు పెద్ద ఎత్తున క్యూలు కట్టారు. ఈ కార్యక్రమం మంగళవారం ఉదయం 11 గంటలకు ప్రారంభమైంది.
నారా లోకేష్తో వ్యక్తిగతంగా సంభాషించడానికి వేలాది మంది పౌరులు ఓపికగా వేచి ఉన్నారు. ప్రజా దర్బార్ ద్వారా, లోకేష్ పార్టీ కార్యకర్తలను, సాధారణ ప్రజలను వ్యక్తిగతంగా కలుస్తూ, వారి సమస్యలను వింటూ, వారి నుండి నేరుగా పిటిషన్లను స్వీకరించారు.
ప్రతి వ్యక్తితోనూ ఆయన సమయం గడిపారు. ఆప్యాయంగా మాట్లాడుతూ, అట్టడుగు స్థాయిలో వారి సమస్యలను అర్థం చేసుకున్నారు. తన సాధారణ ఆచరణాత్మక విధానంలో, సమస్యలను వెంటనే పరిష్కరించాలని నారా లోకేష్ అధికారులను ఆదేశించారు. ఇప్పటివరకు, ఆయన 2000 మందికి పైగా వ్యక్తులను కలిశారు. వారిలో చాలా మందితో ఫోటోలు దిగారు. లైన్లోని ప్రతి ఒక్కరికీ తనను కలిసే అవకాశం లభించే వరకు ప్రజా దర్బార్ కొనసాగింది.
తెలుగుదేశం పార్టీ తిరిగి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత, జూన్ 15, 2024న నారా లోకేష్ ఈ కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభించినప్పటి నుండి ఇది ఆయన 70వ ప్రజా దర్బార్. ప్రజల మాట విని, వారి సమస్యలను పరిష్కరించడానికి త్వరగా చర్యలు తీసుకునే నాయకుడిగా ఆయన ఇమేజ్ను ఈ కార్యక్రమం మరింత బలోపేతం చేస్తోంది.