Thalapathy Vijay: మంత్రి నారా లోకేష్ను చూసి టీవీకే చీఫ్ విజయ్ నేర్చుకోవాలి..
కాశీబుగ్గలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి ఆలయంలో జరిగిన తొక్కిసలాటలో తొమ్మిది మంది ప్రాణాలు కోల్పోయారు. ప్రస్తుత ప్రభుత్వం హయాంలో ఇది మూడో విషాదం. దీని వలన దాని నాయకత్వం తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతోంది. కానీ ఇలాంటి సంఘటనలు పునరావృతమైనప్పుడు, జవాబుదారీతనం అనివార్యమవుతుంది.
ఈ సంఘటన జరిగిన వెంటనే, మంత్రి నారా లోకేష్ కాశీబుగ్గకు చేరుకుని బాధితులను కలిశారు. గాయపడిన వారికి పూర్తి వైద్య సంరక్షణ, ప్రభుత్వ మద్దతును హామీ ఇచ్చారు. ఆయన మీడియా ముందు సరైన వివరణ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వంపై విమర్శలు వస్తున్నా నారా లోకేష్ వెంటనే స్పందించడం ఆయనపై ప్రశంసల వర్షాన్ని కురిపించేలా చేసింది. ఇంకా నిజమైన నాయకత్వానికి స్ఫూర్తిగా నిలిచింది.
విషాదం జరగడంతో ప్రజలు కోపంగా ఉన్నప్పుడు కూడా, వారు నిజాయితీ, జవాబుదారీతనాన్ని అభినందిస్తారు. ఇలా నారా లోకేష్ వెంటనే స్పందించి తొక్కిసలాట జరిగిన ప్రాంతానికి రావడం.. బాధితులను పరామర్శించడంతో స్థానికులు ఆయనను కొనియాడుతున్నారు.
ఈ విషయాన్ని తమిళ సూపర్ స్టార్ విజయ్ అర్థం చేసుకోవాలి. కరూర్ తొక్కిసలాట ప్రాణాలు తీసినప్పుడు, బాధితులను లేదా వారి కుటుంబాలను సందర్శించకుండా విజయ్ చెన్నైకి బయలుదేరారు. కొన్ని రోజుల తర్వాత, అతను ఒక సంతాప వీడియోను విడుదల చేశాడు. మరికొన్ని రోజుల తర్వాత అతను బాధితులను, కుటుంబాలను ఒక రిసార్ట్లో కలిశాడు. ఈ చర్య సున్నితంగా కనిపించలేదు. ఇది ఆయన రాజకీయ ఇమేజ్ను దెబ్బతీసింది.
విషాదాలు జరిగినప్పుడు, ప్రజలు అద్భుతాలను ఆశించరు. వారు సానుభూతి, జవాబుదారీతనం మాత్రమే కోరుకుంటున్నారు. నాయకత్వం అంటే అధికారం కాదు, బాధ్యత అని నిరూపించడం ద్వారా లోకేష్ రెండింటినీ చూపించారు. విజయ్ దాని నుండి గుణపాఠం నేర్చుకోవచ్చు.
అయినప్పటికీ, లోకేష్ సత్వర స్పందన పునరావృత ప్రమాదాలను నివారించడంలో ప్రభుత్వ వైఫల్యాన్ని తుడిచిపెట్టదు. పరిపాలన దృఢంగా వ్యవహరించి, ఇలాంటి విషాదాలు మళ్లీ జరగకుండా చూసుకోవాల్సిన సమయం ఇదని రాజకీయ విశ్లేషకులు అంటున్నారు. అయితే ఇమేజ్ పరంగా విజయ్- నారా లోకేష్కు వ్యత్యాసం వుందని.. ఆయన ప్రజల్లోకి వస్తే.. నటుడి ఇమేజ్ పరంగా జనం భారీగా రావొచ్చు. అందుకే విజయ్ కరూర్ తొక్కిసలాట సమయంలో అక్కడుంటే ఇంకా పోలీసులు సమర్థవంతంగా విధులను నిర్వర్తించకపోవచ్చునని, శాంతి భద్రతలకు విఘాతం కలిగే అవకాశం వుందని అక్కడ నుంచి చెన్నై వచ్చేశారని టాక్.